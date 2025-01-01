- OrderCalcMargin
PositionGetInteger
Funktion gibt die angeforderte Eigenschaft der offenen Position zurück, vorher gewaehlt durch die Funktionen PositionGetSymbol oder PositionSelect. Positionseigenschaft muss der Art , int. sein. Es gibt zwei Arten der Funktion.
1. Gibt Wert der Eigenschaft direkt zurück.
|
long PositionGetInteger(
2. Gibt true oder false zurück abhängig davon, ob die Funktion erfolgreich durchgeführt wurde. Bei erfolgreicher Durchführung wird der Wert der Eigenschaft in die Empfangsvariable gesetzt, die durch Referenz vom letzten Parameter übertragen wird.
|
bool PositionGetInteger(
Parameter
property_id
[in] Identifikator der Positionseigenschaft . Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER sein.
long_var
[out] Variable der Art long, die den Wert der angeforderten Eigenschaft annimmt.
Rückgabewert
Wert der Art long. Im Fall der fehlerhaften Ausführung gibt 0 zurück.
Hinweis
Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehreren Trades darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht verwechseln.
Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)können gleichzeitig mehrere Positionen auf einem Symbol vorhanden sein.
Für bestimmte Erhaltung der frischen Daten über die Position ist es empfehlenswert, die Funktion PositionSelect() aufzurufen, bevor man frische Daten aufruft.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
