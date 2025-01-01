#define DEVIATION 5 // erlaubte Abweichung vom Preis

#define VOLUME 1.0 // Auftragsvolumen

#define EXPERT_MAGIC 123 // MagicNumber

#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY // Richtung der zu öffnenden Position (ORDER_TYPE_BUY or ORDER_TYPE_SELL)



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Anforderungs-, Verifizierungs- und Ergebnisstrukturen deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeCheckResult check ={};

MqlTradeResult result ={};



//--- Handelsanforderungsparameter vorbereiten

PrepareRequest(_Symbol, DIRECTION, VOLUME, request);



//--- Handelsanforderungsparameter prüfen

ResetLastError();

bool res=OrderCheck(request, check);

if(!res)

{

PrintFormat("Trade request verification completed with error %d

Server retcode: %u, comment: %s", GetLastError(), check.retcode, check.comment);

return;

}



//--- die Prüfung der Handelsanfrage war erfolgreich - Beschreibung der Felder der Handelsanfrage-Verifizierungsstruktur anzeigen

Print("Trade request verification completed successfully");

MqlTradeCheckResultPrint(check, 14);



//--- Handelsanfrage senden

if(!OrderSend(request, result))

Print("OrderSend error ", GetLastError()); // Wenn die Anfrage nicht gesendet werden kann, zeige den Fehlercode an



//--- Information über die Operation

PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, deal=%I64u, order=%I64u", result.retcode, result.deal, result.order);

/*

Ergebnis mit deaktiviertem Auto-Trading im Client-Terminal:

Trade request verification completed with error 4752

Server retcode: 10027, comment: AutoTrading disabled by client



Automatischen Handel aktivieren und bei geschlossenem Markt erneut prüfen:

Experts automated trading is enabled

Trade request verification completed successfully

Retcode: 0

Balance: 10779.50 USD

Equity: 10779.50 USD

Profit: 0.00 USD

Margin: 1104.79 USD

Margin free: 9674.71 USD

Margin level: 975.71 %

Comment: Done

OrderSend error 4756

Trade request result: retcode=10018, deal=0, order=0



Prüfen, ob der Markt offen ist:

Trade request verification completed successfully

Retcode: 0

Balance: 10779.50 USD

Equity: 10779.50 USD

Profit: 0.00 USD

Margin: 110.46 USD

Margin free: 10669.04 USD

Margin level: 9758.74 %

Comment: Done

Trade request result: retcode=10009, deal=2777010968, order=2802818813

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Parameter für eine Handelsanfrage vorbereiten |

//+------------------------------------------------------------------+

void PrepareRequest(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double volume, MqlTradeRequest &request)

{

ENUM_ORDER_TYPE type=(DIRECTION !=ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : DIRECTION);

double price=(DIRECTION==ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID));

//--- Abfrage der Parameter

request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // Typ der Handelsoperation

request.symbol = symbol; // Symbol

request.volume = volume; // Volumen

request.type = type; // Auftragstyp

request.price = price; // Eröffnungspreis

request.deviation = DEVIATION; // erlaubte Abweichung vom Preis

request.magic = EXPERT_MAGIC; // MagicNumber des Auftrags

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Felder der Handelsanfrage ausdrucken |

//| Prüfergebnis im Journal |

//+------------------------------------------------------------------+

void MqlTradeCheckResultPrint(const MqlTradeCheckResult &check, const uint header_width=0)

{

//--- Kontowährung und Anzahl der Dezimalstellen der Kontowährung abrufen

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

int digits =(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);



//--- Definieren der Kopftextes und der Breite des Textfeldes

//--- Wenn der Funktion eine Breite von Null übergeben wird, dann ist die Breite die Größe der Kopfzeile + 1

string header="Retcode:";

uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

//--- Anzeige des Rückgabecodes mit dem Header der angegebenen Breite im Journal

PrintFormat("%-*s%-u", w, header, check.retcode);



//--- Anzeige des Saldos nach der Ausführung einer Handelsoperation im Journal

header="Balance:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.balance, currency);



//--- Anzeige des Eigenkapitals nach Ausführung einer Handelsoperation im Journal

header="Equity:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.equity, currency);



//--- Anzeige des schwebenden Gewinns nach der Ausführung einer Handelsoperation im Journal

header="Profit:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.profit, currency);



//--- Anzeige der für die erforderliche Handelsoperation erforderlichen Marge im Journal

header="Margin:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin, currency);



//--- Anzeige des nach der Durchführung einer Handelsoperation verbleibenden Eigenkapitals im Journal

header="Margin free:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin_free, currency);



//--- Anzeige des Margin-Levels, der nach Abschluss der erforderlichen Handelsoperation im Journal festgelegt werden soll

header="Margin level:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-.2f %%", w, header, check.margin_level);



//--- Kommentar zum Antwortcode und Fehlerbeschreibung im Journal anzeigen

header="Comment:";

w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);

PrintFormat("%-*s%-s", w, header, check.comment);

}