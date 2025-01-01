|
#define DEVIATION 5 // erlaubte Abweichung vom Preis
#define VOLUME 1.0 // Auftragsvolumen
#define EXPERT_MAGIC 123 // MagicNumber
#define DIRECTION ORDER_TYPE_BUY // Richtung der zu öffnenden Position (ORDER_TYPE_BUY or ORDER_TYPE_SELL)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Anforderungs-, Verifizierungs- und Ergebnisstrukturen deklarieren und initialisieren
MqlTradeRequest request={};
MqlTradeCheckResult check ={};
MqlTradeResult result ={};
//--- Handelsanforderungsparameter vorbereiten
PrepareRequest(_Symbol, DIRECTION, VOLUME, request);
//--- Handelsanforderungsparameter prüfen
ResetLastError();
bool res=OrderCheck(request, check);
if(!res)
{
PrintFormat("Trade request verification completed with error %d\nServer retcode: %u, comment: %s", GetLastError(), check.retcode, check.comment);
return;
}
//--- die Prüfung der Handelsanfrage war erfolgreich - Beschreibung der Felder der Handelsanfrage-Verifizierungsstruktur anzeigen
Print("Trade request verification completed successfully");
MqlTradeCheckResultPrint(check, 14);
//--- Handelsanfrage senden
if(!OrderSend(request, result))
Print("OrderSend error ", GetLastError()); // Wenn die Anfrage nicht gesendet werden kann, zeige den Fehlercode an
//--- Information über die Operation
PrintFormat("Trade request result: retcode=%u, deal=%I64u, order=%I64u", result.retcode, result.deal, result.order);
/*
Ergebnis mit deaktiviertem Auto-Trading im Client-Terminal:
Trade request verification completed with error 4752
Server retcode: 10027, comment: AutoTrading disabled by client
Automatischen Handel aktivieren und bei geschlossenem Markt erneut prüfen:
Experts automated trading is enabled
Trade request verification completed successfully
Retcode: 0
Balance: 10779.50 USD
Equity: 10779.50 USD
Profit: 0.00 USD
Margin: 1104.79 USD
Margin free: 9674.71 USD
Margin level: 975.71 %
Comment: Done
OrderSend error 4756
Trade request result: retcode=10018, deal=0, order=0
Prüfen, ob der Markt offen ist:
Trade request verification completed successfully
Retcode: 0
Balance: 10779.50 USD
Equity: 10779.50 USD
Profit: 0.00 USD
Margin: 110.46 USD
Margin free: 10669.04 USD
Margin level: 9758.74 %
Comment: Done
Trade request result: retcode=10009, deal=2777010968, order=2802818813
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Parameter für eine Handelsanfrage vorbereiten |
//+------------------------------------------------------------------+
void PrepareRequest(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double volume, MqlTradeRequest &request)
{
ENUM_ORDER_TYPE type=(DIRECTION !=ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : DIRECTION);
double price=(DIRECTION==ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID));
//--- Abfrage der Parameter
request.action = TRADE_ACTION_DEAL; // Typ der Handelsoperation
request.symbol = symbol; // Symbol
request.volume = volume; // Volumen
request.type = type; // Auftragstyp
request.price = price; // Eröffnungspreis
request.deviation = DEVIATION; // erlaubte Abweichung vom Preis
request.magic = EXPERT_MAGIC; // MagicNumber des Auftrags
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Felder der Handelsanfrage ausdrucken |
//| Prüfergebnis im Journal |
//+------------------------------------------------------------------+
void MqlTradeCheckResultPrint(const MqlTradeCheckResult &check, const uint header_width=0)
{
//--- Kontowährung und Anzahl der Dezimalstellen der Kontowährung abrufen
string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
int digits =(int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS);
//--- Definieren der Kopftextes und der Breite des Textfeldes
//--- Wenn der Funktion eine Breite von Null übergeben wird, dann ist die Breite die Größe der Kopfzeile + 1
string header="Retcode:";
uint w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
//--- Anzeige des Rückgabecodes mit dem Header der angegebenen Breite im Journal
PrintFormat("%-*s%-u", w, header, check.retcode);
//--- Anzeige des Saldos nach der Ausführung einer Handelsoperation im Journal
header="Balance:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.balance, currency);
//--- Anzeige des Eigenkapitals nach Ausführung einer Handelsoperation im Journal
header="Equity:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.equity, currency);
//--- Anzeige des schwebenden Gewinns nach der Ausführung einer Handelsoperation im Journal
header="Profit:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.profit, currency);
//--- Anzeige der für die erforderliche Handelsoperation erforderlichen Marge im Journal
header="Margin:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin, currency);
//--- Anzeige des nach der Durchführung einer Handelsoperation verbleibenden Eigenkapitals im Journal
header="Margin free:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.*f %s", w, header, digits, check.margin_free, currency);
//--- Anzeige des Margin-Levels, der nach Abschluss der erforderlichen Handelsoperation im Journal festgelegt werden soll
header="Margin level:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-.2f %%", w, header, check.margin_level);
//--- Kommentar zum Antwortcode und Fehlerbeschreibung im Journal anzeigen
header="Comment:";
w=(header_width==0 ? header.Length()+1 : header_width);
PrintFormat("%-*s%-s", w, header, check.comment);
}