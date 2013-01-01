- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileWriteArray
Schreibt in die Datei des Typs BIN Arrays verschiedener Typen ausser Zeilentypen (kann Feld der Strukturen sein, das keine Zeilen und dynamische Arrays enthält).
uint FileWriteArray(
Parameter
file_handle
[in] Dateiattribut, das durch die Funktion FileOpen() zurückgegeben wird.
array[]
[out] Feld für Aufzeichnung.
start=0
[in] Anfangsindex im Feld (Nummer des ersten aufgezeichneten Elementes).
count=WHOLE_ARRAY
[in] Anzahl der zu aufgezeichneten Elemente (WHOLE_ARRAY bedeutet, dass alle Elemente seit der Nummer start bis zum Arraysende aufgezeichnet werden).
Rückgabewert
Anzahl der aufgezeichneten Elemente.
Hinweis
Zeilenfeld kann nur in die Datei des Typs TXT geschrieben werden. In diesem Fall werden die Zeilen automatischb mit Symbolen der Zeilenende "\r\n" beendet. Abhängig vom Dateityp ANSI oder UNICODE, werden die Zeilen zur ansi-Kodierung reduziert oder nicht.
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+
