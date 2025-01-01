StringGetCharacter
Gibt den Wert des Zeichens zurück, das sich in der angegebenen Position der Zeichenkette befindet.
|
ushort StringGetCharacter(
string string_value,
int pos
);
Parameter
string_value
[in] Zeichenkette.
pos
[in] Positionsnummer in der Zeichenkette. Kann von 0 bis StringLen(text) -1 sein.
Rückgabewert
Beispiel:
|
void OnStart()
{
//--- alle Kommentare im Chart löschen
Comment("");
//--- eine Zeichenkette deklarieren, aus der wir den Wert des Zeichencodes ermitteln und uns die Länge der Zeichenkette merken werden
string message = "The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function";
int length = StringLen(message);
//--- eine Variable vom Typ string deklarieren, zu der wir die erhaltenen Zeichen aus dem Demo-String hinzufügen werden
string text = "";
//--- in der Schleife durch die Länge des Demo-Strings
for(int i=0; i<length; i++)
{
//--- warte 1/10 Sekunden
Sleep(100);
//--- das Zeichen aus der Zeichenkette holen, das sich am Schleifenindex im Demo-String befindet
ushort char_code=StringGetCharacter(message, i);
//--- das Zeichen der auszugebenden Zeichenfolge hinzufügen und die resultierende Zeichenfolge als Kommentar auf dem Chart anzeigen
text+=ShortToString(char_code);
Comment(text);
}
//--- zwei Sekunden warten und dann den Kommentar aus dem Chart entfernen
Sleep(2000);
Comment("");
/*
Ergebnis: Der Demo-String erscheint Zeichen für Zeichen auf dem Bildschirm
The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function
*/
}
Siehe auch
StringSetCharacter, StringBufferLen, StringLen, StringFill, StringInit, StringToCharArray, StringToShortArray