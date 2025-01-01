DokumentationKategorien
StringGetCharacter

Gibt den Wert des Zeichens zurück, das sich in der angegebenen Position der Zeichenkette befindet.  

ushort  StringGetCharacter(
   string  string_value,     // Zeichenkette
   int     pos               // Position des Zeichens in der Zeichenkette
   );

Parameter

string_value

[in]  Zeichenkette.

pos

[in]  Positionsnummer in der Zeichenkette. Kann von  0 bis StringLen(text) -1 sein.

Rückgabewert

Code des Zeichens oder 0 bei einem Fehler. </t5>

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- alle Kommentare im Chart löschen
   Comment("");
//--- eine Zeichenkette deklarieren, aus der wir den Wert des Zeichencodes ermitteln und uns die Länge der Zeichenkette merken werden
   string message = "The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function";
   int    length  = StringLen(message);
//--- eine Variable vom Typ string deklarieren, zu der wir die erhaltenen Zeichen aus dem Demo-String hinzufügen werden
   string text    = "";
//--- in der Schleife durch die Länge des Demo-Strings
   for(int i=0i<lengthi++)
     {
      //--- warte 1/10 Sekunden
      Sleep(100);
      //--- das Zeichen aus der Zeichenkette holen, das sich am Schleifenindex im Demo-String befindet
      ushort char_code=StringGetCharacter(messagei);
      //--- das Zeichen der auszugebenden Zeichenfolge hinzufügen und die resultierende Zeichenfolge als Kommentar auf dem Chart anzeigen
      text+=ShortToString(char_code);
      Comment(text);
     }
//--- zwei Sekunden warten und dann den Kommentar aus dem Chart entfernen
   Sleep(2000);
   Comment("");
   
  /*
  Ergebnis: Der Demo-String erscheint Zeichen für Zeichen auf dem Bildschirm
   The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function
  */
  }

Siehe auch

StringSetCharacter, StringBufferLen, StringLen, StringFill, StringInit, StringToCharArray, StringToShortArray