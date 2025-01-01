void OnStart()

{

//--- alle Kommentare im Chart löschen

Comment("");

//--- eine Zeichenkette deklarieren, aus der wir den Wert des Zeichencodes ermitteln und uns die Länge der Zeichenkette merken werden

string message = "The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function";

int length = StringLen(message);

//--- eine Variable vom Typ string deklarieren, zu der wir die erhaltenen Zeichen aus dem Demo-String hinzufügen werden

string text = "";

//--- in der Schleife durch die Länge des Demo-Strings

for(int i=0; i<length; i++)

{

//--- warte 1/10 Sekunden

Sleep(100);

//--- das Zeichen aus der Zeichenkette holen, das sich am Schleifenindex im Demo-String befindet

ushort char_code=StringGetCharacter(message, i);

//--- das Zeichen der auszugebenden Zeichenfolge hinzufügen und die resultierende Zeichenfolge als Kommentar auf dem Chart anzeigen

text+=ShortToString(char_code);

Comment(text);

}

//--- zwei Sekunden warten und dann den Kommentar aus dem Chart entfernen

Sleep(2000);

Comment("");



/*

Ergebnis: Der Demo-String erscheint Zeichen für Zeichen auf dem Bildschirm

The script demonstrates the operation of the StringGetCharacter() function

*/

}