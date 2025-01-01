Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit OpenCLCLHandleType
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLHandleType
Gibt den Typ des OpenCL-Handles als ein Wert aus Enumeration ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE zurück.
|
ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE CLHandleType(
Parameter
handle
[in] Handle auf ein OpenCL-Objekt: Kontext, Kernel, Puffer oder OpenCL-Programm.
Rückgabewert
Typ des OpenCL-Handles als ein Wert aus Enumeration ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.
|
Identifier
|
Beschreibung
|
OPENCL_INVALID
|
Ungültiges Handle
|
OPENCL_CONTEXT
|
Handle von OpenCL-Kontext
|
OPENCL_PROGRAM
|
Handle von OpenCL-Programm
|
OPENCL_KERNEL
|
Handle von OpenCL-Kernel
|
OPENCL_BUFFER
|
Handle von OpenCL-Puffer