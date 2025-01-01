DokumentationKategorien
Gibt den Typ des OpenCL-Handles als ein Wert aus Enumeration ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE zurück.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE  CLHandleType(
   int  handle     // Handle des OpenCL-Objekts
   );

Parameter

handle

[in]  Handle auf ein OpenCL-Objekt: Kontext, Kernel, Puffer oder OpenCL-Programm.

Rückgabewert

Typ des OpenCL-Handles als ein Wert aus Enumeration ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE.

ENUM_OPENCL_HANDLE_TYPE

Identifier

Beschreibung

OPENCL_INVALID

Ungültiges Handle

OPENCL_CONTEXT

Handle von OpenCL-Kontext

OPENCL_PROGRAM

Handle von OpenCL-Programm

OPENCL_KERNEL

Handle von OpenCL-Kernel

OPENCL_BUFFER

Handle von OpenCL-Puffer