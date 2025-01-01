TimeTradeServer

Gibt aktuelle Zeit des Handelsservers zurück. Zum Unterschied von der Funktion TimeCurrent(), wird die Zeitberechnung im Client-Terminal durchgeführt und hängt von den Zeitenstellungen im Computer des Nutzers ab. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

Aufruf ohne Parameter

datetime TimeTradeServer();

Aufruf mit Parameter des Typs MqlDateTime

datetime TimeTradeServer(

MqlDateTime& dt_struct

);

Parameter

dt_struct

[out] die Strukturvariable der Zeit MqlDateTime.

Rückgabewert

Zeitwert vom Typs datetime

Hinweis

Wenn als Parameter die Strukturvariable des Typs MqlDateTime übergeben wurde, wird sie entsprechend ausgefüllt.

Um die Zähler und hochauflösende Timer zu arrangieren, verwenden Sie die Funktion GetTickCount(), die den Wert in Millisekunden gibt.

Im Strategietester ist TimeTradeServer() immer gleich der Serverzeit TimeCurrent().

Beispiel: