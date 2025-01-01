TimeTradeServer
Gibt aktuelle Zeit des Handelsservers zurück. Zum Unterschied von der Funktion TimeCurrent(), wird die Zeitberechnung im Client-Terminal durchgeführt und hängt von den Zeitenstellungen im Computer des Nutzers ab. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
Aufruf ohne Parameter
|
datetime TimeTradeServer();
Aufruf mit Parameter des Typs MqlDateTime
|
datetime TimeTradeServer(
Parameter
dt_struct
[out] die Strukturvariable der Zeit MqlDateTime.
Rückgabewert
Zeitwert vom Typs datetime
Hinweis
Wenn als Parameter die Strukturvariable des Typs MqlDateTime übergeben wurde, wird sie entsprechend ausgefüllt.
Um die Zähler und hochauflösende Timer zu arrangieren, verwenden Sie die Funktion GetTickCount(), die den Wert in Millisekunden gibt.
Im Strategietester ist TimeTradeServer() immer gleich der Serverzeit TimeCurrent().
Beispiel:
|
void OnStart()