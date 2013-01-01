//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileTell.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- Eingabeparameters

input string InpFileName="file.txt"; // der Dateiname

input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 oder UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- feststellen Sie den Variablenwert um Zufallszahlen zu generieren

_RandomSeed=GetTickCount();

//--- Variabel für die Positionen des Anfanges der Zeilen

ulong pos[];

int size;

//--- stürzen Sie den Fehlerwert

ResetLastError();

//--- öffnen Sie die Datei

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);

//--- bekommen Sie die Position des Anfanges für jede Zeile in der Datei

GetStringPositions(file_handle,pos);

//--- ermitteln Sie wieviel allen der Zeilen in der Datei sind

size=ArraySize(pos);

if(!size)

{

//--- Wenn es in der Datei keine Zeilen gibt, so beenden wir die Arbeit

PrintFormat("Die Datei %s ist leer!",InpFileName);

FileClose(file_handle);

return;

}

//--- wählen Sie zufällig die Nummer der Zeile

int ind=MathRand()%size;

//--- verschieben Sie die Position an den Anfang der Zeile

FileSeek(file_handle,pos[ind],SEEK_SET);

//--- lesen und drucken Sie eine Zeile mit der Nummer ind

PrintFormat("Der Text der Zeile mit der Nummer %d: \"%s\"",ind,FileReadString(file_handle));

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

PrintFormat("die Datei %s ist geschlossen",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funktion bestimmt die Startposition für jede der Zeilen in der |

//| Datei und legt sie in das Array arr |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetStringPositions(const int handle,ulong &arr[])

{

//--- die standardmässige Größe des Arrays

int def_size=127;

//--- trennen Sie den Speichern für den Arrays

ArrayResize(arr,def_size);

//--- Der Zähler der Zeilen

int i=0;

//--- Wenn nicht das Ende der Datei, dann es gibt mindestens eine Zeile

if(!FileIsEnding(handle))

{

arr[i]=FileTell(handle);

i++;

}

else

return; // die Datei ist leer, gehen

//--- bestimmen Sie die Verschiebung in den Bytes je nach der Kodierung

int shift;

if(FileGetInteger(handle,FILE_IS_ANSI))

shift=1;

else

shift=2;

//--- im Zyklus lesen Sie die Zeilen aus

while(1)

{

//--- lesen Sie die Zeile

FileReadString(handle);

//--- Die Prüfung auf dem Dateiende

if(!FileIsEnding(handle))

{

//--- merken Sie die Position der nächsten Zeile

arr[i]=FileTell(handle)+shift;

i++;

//--- die Größe des Arrays zu erhöhen, wenn es überfüllt ist

if(i==def_size)

{

def_size+=def_size+1;

ArrayResize(arr,def_size);

}

}

else

break; // der Dateiende, gehen

}

//--- feststellen Sie den wahrhaften Umfang des Massives

ArrayResize(arr,i);

}