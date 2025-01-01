CLSetKernelArg

Setzt den Parameter für die OpenCL-Funktion.

bool CLSetKernelArg(

int kernel,

uint arg_index,

void arg_value

);

Parameter

kernel

[in] Handle auf den Kernel von OpenCL-Programm.

arg_index

[in] Nummer des Funktionsarguments. Nummerierung beginnt mit Null.

arg_value

[in] Wert des Funktionsarguments.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Im Moment werden die folgenden Fehler-Codes verwendet: