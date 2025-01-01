DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit OpenCLCLSetKernelArg 

CLSetKernelArg

Setzt den Parameter für die OpenCL-Funktion.

bool  CLSetKernelArg(
   int   kernel,       // Handle auf den Kernel von OpenCL-Programm
   uint  arg_index,    // Nummer des OpenCL-Funktionsarguments
   void  arg_value     // Quellcode
   );

Parameter

kernel

[in]  Handle auf den Kernel von OpenCL-Programm.

arg_index

[in]  Nummer des Funktionsarguments. Nummerierung beginnt mit Null.

arg_value

[in]  Wert des Funktionsarguments.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Im Moment werden die folgenden Fehler-Codes verwendet:

  • ERR_INVALID_PARAMETER,
  • ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE – ungültiges Handle auf den OpenCL-Kernel
  • ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER - interner Fehler von OpenCL.