Gibt Name des angegebenen Symbols zurück.

string  SymbolName(
   int   pos,          // Nummer in der Liste
   bool  selected      // true – nur Symbole in der Marktübersicht
   );

Parameter

pos

[in]  Nummer des Symbols

selected

[in]  Modus der Anforderung. Wenn der Wert true ist, wird das Symbol aus der Liste der im Fenster der Marktübersicht ausgewählten Symbole genommen. Wenn der Wert false ist, wird das Symbol aus der allgemeinen Liste genommen.

Rückgabewert

Name das Symbols als Zeichenkette (string).

Beispiel:

#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- das Flag des Serversymbols für das Ergebnis der Suche setzen
   bool found = false;
   
//--- das Symbol 'SYMBOL_NAME' in der Liste aller Serversymbole finden
   int total = SymbolsTotal(false);
   for(int i=0i<totali++)
     {
      //--- Ermitteln eines Symbolnamens in der Liste nach Schleifenindex
      string name = SymbolName(ifalse);
      
      //--- wenn dies das gewünschte Symbol ist, seinen Namen und seine Position in der Liste an das Journal senden und die Schleife verlassen.
      if(name == SYMBOL_NAME)
        {
         PrintFormat("The '%s' symbol was found in the list of server symbols at index %d"namei);
         found = true;
         break;
        }
     }
     
//--- wenn ein Symbol auf dem Server nicht gefunden wird, melden wir dies vor dem Programmende
   if(!found)
      PrintFormat("The '%s' symbol was not found on the server."SYMBOL_NAME);
  }