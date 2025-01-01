#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- das Flag des Serversymbols für das Ergebnis der Suche setzen

bool found = false;



//--- das Symbol 'SYMBOL_NAME' in der Liste aller Serversymbole finden

int total = SymbolsTotal(false);

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- Ermitteln eines Symbolnamens in der Liste nach Schleifenindex

string name = SymbolName(i, false);



//--- wenn dies das gewünschte Symbol ist, seinen Namen und seine Position in der Liste an das Journal senden und die Schleife verlassen.

if(name == SYMBOL_NAME)

{

PrintFormat("The '%s' symbol was found in the list of server symbols at index %d", name, i);

found = true;

break;

}

}



//--- wenn ein Symbol auf dem Server nicht gefunden wird, melden wir dies vor dem Programmende

if(!found)

PrintFormat("The '%s' symbol was not found on the server.", SYMBOL_NAME);

}