- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolName
Gibt Name des angegebenen Symbols zurück.
|
string SymbolName(
Parameter
pos
[in] Nummer des Symbols
selected
[in] Modus der Anforderung. Wenn der Wert true ist, wird das Symbol aus der Liste der im Fenster der Marktübersicht ausgewählten Symbole genommen. Wenn der Wert false ist, wird das Symbol aus der allgemeinen Liste genommen.
Rückgabewert
Name das Symbols als Zeichenkette (string).
Beispiel:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"