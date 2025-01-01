DokumentationKategorien
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der Umgebung des mql5-Programms zurück.

double  TerminalInfoDouble(
   int  property_id      // Identifikator der Eigenschaft
   );

Parameter

property_id

[in]  Identifikator der Eigenschaft. Kann einer der Werte der Enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE sein.

Rückgabewert

Wert vom Typ double.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Ermitteln der Build-Nummer des laufenden Terminals und seiner Eigenschaft "64-Bit-Terminal".
   int  build = TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD);
   bool x64   = TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64);
   
//--- Ausdruck der erhaltenen Terminaldaten im Journal
   PrintFormat("MetaTrader 5 %s build %d", (x64 ? "x64" : "x32"), build);
   /*
  Ergebnis:
   MetaTrader 5 x64 build 4330
   */
  }