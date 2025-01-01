- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
TerminalInfoDouble
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der Umgebung des mql5-Programms zurück.
|
double TerminalInfoDouble(
Parameter
property_id
[in] Identifikator der Eigenschaft. Kann einer der Werte der Enumeration ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE sein.
Rückgabewert
Wert vom Typ double.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+