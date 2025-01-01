DokumentationKategorien
StringToDouble 

StringToDouble

Konvertiert eine Zeichenkette, die die Zeichendarstellung einer Zahl enthält, in eine Zahl vom Typ long (integer).

double  StringToDouble(
   string  value      // Zeichenkette
   );

Parameter

value

[in]  Zeichenkette mit der Zeichendarstellung der Zahl.

Rückgabewert

Wert vom Typ double.

 

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- zu konvertierende Zeichenkette
   string str = "12345.54321";
//--- Konvertierung der Eingabezeichenkette einer reellen Zahl in eine Variable vom Typ double
   double converted=StringToDouble(str);
//--- die resultierende Zahl auf 8 Dezimalstellen genau im Journal anzeigen
   PrintFormat("The string '%s' is converted to the real number %.8f"strconverted);
   /*
  Ergebnis:
   The string '12345.54321is converted to the real number 12345.54321000
   */
  }

