//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- zu konvertierende Zeichenkette

string str = "12345.54321";

//--- Konvertierung der Eingabezeichenkette einer reellen Zahl in eine Variable vom Typ double

double converted=StringToDouble(str);

//--- die resultierende Zahl auf 8 Dezimalstellen genau im Journal anzeigen

PrintFormat("The string '%s' is converted to the real number %.8f", str, converted);

/*

Ergebnis:

The string '12345.54321' is converted to the real number 12345.54321000

*/

}