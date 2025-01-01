- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToDouble
Konvertiert eine Zeichenkette, die die Zeichendarstellung einer Zahl enthält, in eine Zahl vom Typ long (integer).
double StringToDouble(
Parameter
value
[in] Zeichenkette mit der Zeichendarstellung der Zahl.
Rückgabewert
Wert vom Typ double.
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch
NormalizeDouble, Realtypen (double, float), Typenreduzierung