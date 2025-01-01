Period

Gibt den Wert Zeitrahmens des aktuellen Charts zurück.

ENUM_TIMEFRAMES Period();

Rückgabewert

den Wert der Variable _Period, der dem Zeitrahmen des aktuellen Charts entspricht. Der Wert kann einer aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES sein.

Hinweis

Im Gegensatz zu Expert Advisors, Indikatoren und Skripten sind die Dienste nicht an ein bestimmtes Chart gebunden. Daher gibt in einem Dienst die Funktion Periode() 0 zurück.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- abrufen des Werts des Zeitrahmens des aktuellen Charts und seiner Beschreibung

ENUM_TIMEFRAMES period = Period();

string timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);



//--- sende die erhaltenen Daten an das Journal

PrintFormat("Current chart timeframe: %s

Timeframe value: %s (%d)",

timeframe, EnumToString(period), period);

/*

Ergebnis:

Current chart timeframe: H4

Timeframe value: PERIOD_H4 (16388)

*/

}

Siehe auch

PeriodSeconds, Chartperioden, Datum und Zeit, Objektsichtbarkeit