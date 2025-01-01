- GetLastError
Gibt den Wert Zeitrahmens des aktuellen Charts zurück.
|
ENUM_TIMEFRAMES Period();
Rückgabewert
den Wert der Variable _Period, der dem Zeitrahmen des aktuellen Charts entspricht. Der Wert kann einer aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES sein.
Hinweis
Im Gegensatz zu Expert Advisors, Indikatoren und Skripten sind die Dienste nicht an ein bestimmtes Chart gebunden. Daher gibt in einem Dienst die Funktion Periode() 0 zurück.
Siehe auch
PeriodSeconds, Chartperioden, Datum und Zeit, Objektsichtbarkeit