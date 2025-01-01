DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5ZustandspruefungPeriod 

Period

Gibt den Wert Zeitrahmens des aktuellen Charts zurück.

ENUM_TIMEFRAMES  Period();

Rückgabewert

den Wert der Variable _Period, der dem Zeitrahmen des aktuellen Charts entspricht. Der Wert kann einer aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES sein.

Hinweis

Im Gegensatz zu Expert Advisors, Indikatoren und Skripten sind die Dienste nicht an ein bestimmtes Chart gebunden. Daher gibt in einem Dienst die Funktion Periode() 0 zurück.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- abrufen des Werts des Zeitrahmens des aktuellen Charts und seiner Beschreibung
   ENUM_TIMEFRAMES period    = Period();
   string          timeframe = StringSubstr(EnumToString(period), 7);
   
//--- sende die erhaltenen Daten an das Journal
   PrintFormat("Current chart timeframe: %s\nTimeframe value: %s (%d)",
               timeframeEnumToString(period), period);
   /*
  Ergebnis:
   Current chart timeframeH4
   Timeframe valuePERIOD_H4 (16388)
   */
  }

Siehe auch

PeriodSeconds, Chartperioden, Datum und Zeit, Objektsichtbarkeit