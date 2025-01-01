DokumentationKategorien
Erstellen der Eingaben des Shaders.

int  DXInputCreate(
   int   context,        // Handle des grafischen Kontextes
   uint  input_size      // Größe der Eingaben in Bytes 
   );

Parameter

context

[in]  Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.

input_size

[in]  Größe in Bytes der Parameterstruktur.

Rückgabewert

Das Handle der Eingaben des Shaders oder INVALID_HANDLE im Fehlerfall. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Ein erstelltes Handle, das nicht mehr verwendet wird, sollte explizit durch die Funktion DXRelease() freigegeben werden.