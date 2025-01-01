Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit DirectXDXInputCreate
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXInputCreate
Erstellen der Eingaben des Shaders.
int DXInputCreate(
Parameter
context
[in] Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.
input_size
[in] Größe in Bytes der Parameterstruktur.
Rückgabewert
Das Handle der Eingaben des Shaders oder INVALID_HANDLE im Fehlerfall. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Ein erstelltes Handle, das nicht mehr verwendet wird, sollte explizit durch die Funktion DXRelease() freigegeben werden.