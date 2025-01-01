DokumentationKategorien
Funktionen, um Informationen über Marktstand zu erhalten.

Funktion

Aktion

SymbolsTotal

Gibt die Anzahl zugaenglicher  (gewaehlter in MarketWatch oder aller) Symbole zurück

SymbolExist

Prüft, ob ein Symbol mit dem angegebenen Namen existiert

SymbolName

Gibt den Namen des bezeichneten Symbols zurück

SymbolSelect

Waehlt das Symbol im Fenster MarketWatch oder entfernt das Symbol aus dem Fenster

SymbolIsSynchronized

Überprüft ob die Daten des angegebenen Symbol mit Daten auf dem Handelsserversynchronisiert sind

SymbolInfoDouble

Gibt den Wert des Typs double des angegebenen Symbols für die entsprechende Eigenschaft zurück

SymbolInfoInteger

Gibt den Wert des ganzzahligen Typs (long, datetime, int oder bool) des angegebenen Symbols für die entsprechende Eigenschaft zurück

SymbolInfoString

Gibt den Wert des Typs string des angegebenen Symbols für die entsprechende Eigenschaft zurück

SymbolInfoMarginRate

Gibt die Margin je nach Ordertyp und -richtung zurück

SymbolInfoTick

Gibt laufende Preise für das angegebene Symbol in der Variable des Typs MqlTick

SymbolInfoSessionQuote

Ermöglicht die Anfangszeit und die Abschlusszeit der angegebenen Kotierungssession für das angegebene Symbol und für den angegebenen Wochentag

SymbolInfoSessionTrade

Ermöglicht die Anfangszeit und die Abschlusszeit der angegebenen Handelssession für das angegebene Symbol und für den angegebenen Wochentag

MarketBookAdd

Sorgt für Eroeffnung von DOM für das gewaehlte Symbol, und subskribiert auf Nachrichten über DOM Veränderung

MarketBookRelease

Sorgt für Schliessen von DOM für das gewaehlte Symbol und annulliert Subskription auf Nachrichten über DOM Veränderung

MarketBookGet

Gibt Feld des Typs Strukturen MqlBookInfo, das Aufzeichnungen von DOM des angegebenen Symbols enthält