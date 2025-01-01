- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
Marktinformation erhalten
Funktionen, um Informationen über Marktstand zu erhalten.
Funktion
Aktion
Gibt die Anzahl zugaenglicher (gewaehlter in MarketWatch oder aller) Symbole zurück
Prüft, ob ein Symbol mit dem angegebenen Namen existiert
Gibt den Namen des bezeichneten Symbols zurück
Waehlt das Symbol im Fenster MarketWatch oder entfernt das Symbol aus dem Fenster
Überprüft ob die Daten des angegebenen Symbol mit Daten auf dem Handelsserversynchronisiert sind
Gibt den Wert des Typs double des angegebenen Symbols für die entsprechende Eigenschaft zurück
Gibt den Wert des ganzzahligen Typs (long, datetime, int oder bool) des angegebenen Symbols für die entsprechende Eigenschaft zurück
Gibt den Wert des Typs string des angegebenen Symbols für die entsprechende Eigenschaft zurück
Gibt die Margin je nach Ordertyp und -richtung zurück
Gibt laufende Preise für das angegebene Symbol in der Variable des Typs MqlTick
Ermöglicht die Anfangszeit und die Abschlusszeit der angegebenen Kotierungssession für das angegebene Symbol und für den angegebenen Wochentag
Ermöglicht die Anfangszeit und die Abschlusszeit der angegebenen Handelssession für das angegebene Symbol und für den angegebenen Wochentag
Sorgt für Eroeffnung von DOM für das gewaehlte Symbol, und subskribiert auf Nachrichten über DOM Veränderung
Sorgt für Schliessen von DOM für das gewaehlte Symbol und annulliert Subskription auf Nachrichten über DOM Veränderung
Gibt Feld des Typs Strukturen MqlBookInfo, das Aufzeichnungen von DOM des angegebenen Symbols enthält