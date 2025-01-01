Gibt die Anzahl zugaenglicher (gewaehlter in MarketWatch oder aller) Symbole zurück

Prüft, ob ein Symbol mit dem angegebenen Namen existiert

Gibt den Namen des bezeichneten Symbols zurück

Waehlt das Symbol im Fenster MarketWatch oder entfernt das Symbol aus dem Fenster

Überprüft ob die Daten des angegebenen Symbol mit Daten auf dem Handelsserver synchronisiert sind

Gibt den Wert des Typs double des angegebenen Symbols für die entsprechende Eigenschaft zurück

Gibt den Wert des ganzzahligen Typs (long, datetime, int oder bool) des angegebenen Symbols für die entsprechende Eigenschaft zurück

Gibt den Wert des Typs string des angegebenen Symbols für die entsprechende Eigenschaft zurück

Gibt die Margin je nach Ordertyp und -richtung zurück

Gibt laufende Preise für das angegebene Symbol in der Variable des Typs MqlTick

Ermöglicht die Anfangszeit und die Abschlusszeit der angegebenen Kotierungssession für das angegebene Symbol und für den angegebenen Wochentag

Ermöglicht die Anfangszeit und die Abschlusszeit der angegebenen Handelssession für das angegebene Symbol und für den angegebenen Wochentag

Sorgt für Eroeffnung von DOM für das gewaehlte Symbol, und subskribiert auf Nachrichten über DOM Veränderung

Sorgt für Schliessen von DOM für das gewaehlte Symbol und annulliert Subskription auf Nachrichten über DOM Veränderung