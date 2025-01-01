DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5ZustandspruefungIsStopped 

IsStopped

Prüft, ob das mql5-Programm beendet werden soll.

bool  IsStopped();

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Systemvariable _StopFlag auf einen Wert ungleich 0 gesetzt wurde. Ein Wert ungleich Null wird der Variablen  _StopFlag zugewiesen, wenn sich das mql5-Programm beenden soll. In diesem Fall muss das Programm sofort beendet werden, anderenfalls wird das Programm von außen zwangsläufig in 3 Sekunden beendet.  

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- in einer Endlosschleife mit einem Stopp-Check
   while(!IsStopped())
     {
      //--- Anzeige der Lokalzeit des PC auf dem Chart
      Comment("Time Local: "TimeToString(TimeLocal(), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
      Sleep(16);
     }
   Print("The StopFlag is set. The program will be stopped.");
 
//--- aufräumen
   Comment("");
  }