- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseColumnSize
Abrufen der Feldgröße in Bytes.
|
int DatabaseColumnSize(
Parameter
request
[in] Handle der Anfrage, das von DatabasePrepare() erhalten wurde.
column
[in] Feldindex der Anfrage. Die Feldnummerierung beginnt bei Null und darf DatenbankColumnsCount() - 1. nicht überschreiten.
Rückgabewert
Bei Erfolg wird wird die Feldgröße in Bytes zurückgegeben, andernfalls -1. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — ungültiges Handle der Anfrage;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — Der 'Spaltenindex' überschreitet DatabaseColumnsCount()-1.
Hinweis
Der Wert kann nur erhalten werden, wenn vorher mindestens ein Aufruf von DatabaseRead() für die 'Anfrage' erfolgte.
Siehe auch
DatabasePrepare, DatabaseColumnBlob, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnName, DatabaseColumnType