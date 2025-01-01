DatabaseColumnSize

Abrufen der Feldgröße in Bytes.

int DatabaseColumnSize(

int request,

int column

);

Parameter

request

[in] Handle der Anfrage, das von DatabasePrepare() erhalten wurde.

column

[in] Feldindex der Anfrage. Die Feldnummerierung beginnt bei Null und darf DatenbankColumnsCount() - 1. nicht überschreiten.

Rückgabewert

Bei Erfolg wird wird die Feldgröße in Bytes zurückgegeben, andernfalls -1. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — ungültiges Handle der Anfrage;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — Der 'Spaltenindex' überschreitet DatabaseColumnsCount()-1.

Hinweis

Der Wert kann nur erhalten werden, wenn vorher mindestens ein Aufruf von DatabaseRead() für die 'Anfrage' erfolgte.

Siehe auch

