- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Digits
Gibt die Anzahl der Dezimalzeichen zurück, die die Genauigkeit der Preisberechnung des Symbols des aktuellen Charts angibt.
int Digits();
Rückgabewert
Wert der Variable _Digits, in der die Anzahl der Dezimalzeichen aufbewahren wird, die die Genauigkeit der Preisberechnung des Symbols des aktuellen Charts angibt.
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+