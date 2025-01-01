DokumentationKategorien
Gibt die Anzahl der Dezimalzeichen zurück, die die Genauigkeit der Preisberechnung des Symbols des aktuellen Charts angibt.

int  Digits();

Rückgabewert

Wert der Variable _Digits, in der die Anzahl der Dezimalzeichen aufbewahren wird, die die Genauigkeit der Preisberechnung des Symbols des aktuellen Charts angibt.  

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- liefert die Anzahl der Dezimalstellen für das aktuelle Diagrammsymbol
   int digits = Digits();
   
//--- sende die erhaltenen Daten an das Journal
   Print("Number of decimal digits for the current chart symbol: "digits);
   /*
  Ergebnis:
   Number of decimal digits for the current chart symbol5
   */
  }