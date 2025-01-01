Digits

Gibt die Anzahl der Dezimalzeichen zurück, die die Genauigkeit der Preisberechnung des Symbols des aktuellen Charts angibt.

int Digits();

Rückgabewert

Wert der Variable _Digits, in der die Anzahl der Dezimalzeichen aufbewahren wird, die die Genauigkeit der Preisberechnung des Symbols des aktuellen Charts angibt.

Beispiel: