- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
copy_ticks_range
Abrufen der Ticks der angegebenen Zeitspanne vom MetaTrader 5 Terminal.
|
copy_ticks_range(
Parameter
symbol
[in] Name des Finanzinstruments, zum Beispiel "EURUSD". Benötigter unbenannter Parameter.
date_from
[in] Zeitpunkt, ab dem die Ticks benötigt werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter.
date_to
[in] Zeitpunkt, bis zu dem die Bars benötigt werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter.
flags
[in] Die Flag, die den Typ der benötigten Ticks spezifiziert. COPY_TICKS_INFO – Ticks mit den Änderungen von Bid und/oder Ask, COPY_TICKS_TRADE – Ticks mit den Änderungen von Last und Volume, COPY_TICKS_ALL – alle Ticks. Die Werte der Flags sind beschreiben in der Enumeration COPY_TICKS. Benötigter unbenannter Parameter.
Rückgabewert
Rückgabe der Ticks als numpy Array mit den benannten Spalten time, bid, ask, last und flags. Die Werte der 'flags' kann eine Kombination der Flags der Enumeration TICK_FLAG sein. Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.
Hinweis
Siehe die Funktion CopyTicks für weitere Informationen.
Beim Erstellen des Objekts 'datetime' verwendet Python die lokale Zeitzone, MetaTrader 5 hingegen die Zeitzone von UTC (ohne Zeitverschiebung). Daher sollte 'datetime' in UTC-Zeit für die Funktionen erstellt werden, die die Zeit benötigen. Die aus MetaTrader 5 erhaltenen Daten haben UTC-Zeit, aber Python wendet beim Versuch, sie zu drucken, wieder die lokale Zeit (inkl. Verschiebung) an. Daher sollten die gewonnenen Daten auch für die visuelle Darstellung korrigiert werden.
Beispiel:
|
from datetime import datetime
Siehe auch
CopyRates, copy_rates_from_pos, copy_rates_range, copy_ticks_from, copy_ticks_range