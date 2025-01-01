CryptDecode

Führt eine Entschlüsselung der mit CryptEncode() verschlüsselten Daten eines Arrays durch.

int CryptDecode(

ENUM_CRYPT_METHOD method,

const uchar& data[],

const uchar& key[],

uchar& result[]

);

Parameter

method

[in] Umwandlungsmethode. Kann einer der Werte der ENUM_CRYPT_METHOD sein.

data[]

[in] Quell-Array.

key[]

[in] Schlüssel.

result[]

[out] Empfänger-Array.

Gelieferter Wert

Anzahl der Bytes im Empfänger-Array oder 0 im Fehlerfall. Um zusätzliche Informationen über den Fehler zu bekommen, muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.

Beispiel:

input string InpKey = "ABCDEFG"; // Encryptions-Schlüssel



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string text="The quick brown fox jumps over the lazy dog";

uchar src[],dst[],key[];



//--- Vorbereitung des Verschlüsselungsschlüssels

StringToCharArray(InpKey,key);

//--- Vorbereitung des Quellarrays src[]

StringToCharArray(text,src);

//--- Darstellung der Quelldaten

PrintFormat("Initial data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));



//--- Verschlüsselung des Arrays src[] mit der DES-Methode und dem 56-Bit-Schlüssel key[]

int res=CryptEncode(CRYPT_DES,src,key,dst);



//--- Prüfung des Verschlüsselungsergebnisses

if(res>0)

{

//--- Darstellung der verschlüsselten Daten

PrintFormat("Encoded data: size=%d %s",res,ArrayToHex(dst));

//--- Entschlüsselung des Datenarrays dst[] mit der DES-Methode und dem 56-Bit-Schlüssel key[]

res=CryptDecode(CRYPT_DES,dst,key,src);

//--- Ergebnisprüfung

if(res>0)

{

//--- Darstellung der entschlüsselten Daten

PrintFormat("Decoded data: size=%d, string='%s'",ArraySize(src),CharArrayToString(src));

}

else

Print("CryptDecode failed. Error: ",GetLastError());

}

else

Print("CryptEncode failed. Error: ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ArrayToHex |

//+------------------------------------------------------------------+

string ArrayToHex(uchar &arr[],int count=-1)

{

string res="";



//--- Feststellen der Größe

if(count<0 || count>ArraySize(arr))

count=ArraySize(arr);



//--- in hexadezimale Zeichenfolge umwandeln

for(int i=0; i<count; i++)

res+=StringFormat("%.2X",arr[i]);



return(res);

}

Sieh auch

Operationen mit Arrays, CryptEncode()