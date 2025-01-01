StringReplace

Ersetzt alle Substrings im String mit einer bestimmten Abfolge von Symbole.

int StringReplace(

string& str,

const string find,

const string replacement

);

Parameter

str

[in][out] Der String, in dem Sie Ersetzung machen.

find

[in] Der egwünschte Substring zu ersetzen.

replacement

[in] Substring, der in die gefunden Plätze eingefügt wird.

Rückgabewert

Anzahl der Ersetzungen im Falle des Erfolgs, im Falle des Fehlers -1. Für die Erhaltung des Fehlerkodes muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden.

Hinweis

Wenn die Funktion erfolgreich ist, aber nichts ersetzt ist (Substring nicht gefunden), gibt es 0 zurück.

Der Fehler kann durch falsche str oder find Parameter sein (leer oder nicht initialisierter String, sehen sie StringInit()). Außerdem tritt der Fehler auf, wenn es nicht genug Speicher, um die Ersetzung abzuschließen, gibt.

Beispiel:

string text="The quick brown fox jumped over the lazy dog.";

int replaced=StringReplace(text,"quick","slow");

replaced+=StringReplace(text,"brown","black");

replaced+=StringReplace(text,"fox","bear");

Print("Replaced: ", replaced,". Result=",text);



// Ergebnis

// Replaced: 3. Result=The slow black bear jumped over the lazy dog.

//

Sehen Sie auch

StringSetCharacter(), StringSubstr()