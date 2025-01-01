- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXShaderSetLayout
Legt das Vertex-Layout für den Vertex-Shader fest.
|
bool DXShaderSetLayout(
Parameter
shader
[in] Handle des Vertex-Shaders erstellt in DXShaderCreate().
layout[]
[in] Array der Vertex-Feldbeschreibungen. Die Beschreibungen werden durch die Struktur DXVertexLayout festgelegt:
|
struct DXVertexLayout
Rückgabewert
Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Das Layout sollte mit dem Typ der Knoten in einem angegebenen Knotenpuffer übereinstimmen. Es sollte auch mit der Art der Eingabe von Knoten übereinstimmen, die an der Einstiegsstelle im Vertex-Shader-Code verwendet werden.
Der Vertex-Puffer für einen Shader wird in DXBufferSet() eingestellt.
Die DXVertexLayout-Struktur ist eine Version der MSDN-Struktur D3D11_INPUT_ELEMENT_DESC.