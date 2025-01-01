struct DXVertexLayout

{

string semantic_name; // Die Semantik von HLSL assoziiert mit diesem Element die Struktur der Eingaben eines Shaders.

uint semantic_index; // Der Index für das Semantik-Element. Ein semantischer Index modifiziert eine Semantik mit einer ganzzahligen Indexzahl. Ein semantischer Index wird nur benötigt, wenn es mehr als ein Element mit der gleichen Semantik gibt.

ENUM_DX_FORMAT format; /// Der Datentyp der Elementdaten.

};