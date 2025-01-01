DokumentationKategorien
Ruft ein Bild einer bestimmten Größe und eines bestimmten Offsets aus einem Grafikkontext ab.

bool  DXContextGetColors(
   int    context,                       // Handle des grafischen Kontextes  
   uint&  image[],                       // Array der Pixel des Bildes 
   int    image_width=WHOLE_ARRAY,       // Bildbreite in Pixel
   int    image_height=WHOLE_ARRAY,      // Bildhöhe in Pixel
   int    image_offset_x=0,              // X-Abstand
   int    image_offset_y=0               // Y-Abstand offset
   );

Parameter

context

[in]  Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.

image

[out]  Ds Array von image_width*image_height Pixel im Format ARGB.

image_width=WHOLE_ARRAY

[in]  Bildbreite in Pixel.

image_height=WHOLE_ARRAY

[in]  Bildhöhe in Pixel.

image_offset_x=0

[in]  X-Abstand.

image_offset_y=0

[in]  Y-Abstand.

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.