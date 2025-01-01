//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- Eingabeparameters

input ulong InpThresholdSize=20; // die Grenze von Dateigröße im Kilobyte

input string InpBigFolderName="big"; // Ordner für die größen Dateien

input string InpSmallFolderName="small"; // Ordner für die kleinen Dateien

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name; // Variable für Speichern die Dateinamen

string filter="*.csv"; // Der Filter für die Suche nach Dateien

ulong file_size=0; // die Größe der Datei in Bytes

int size=0; // die Anzahl der Dateien

//--- drucken Sie der Weg zum Ordner in der arbeiten werden

PrintFormat("Arbeiten in dem Ordner %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

//--- erhalten Sie die Suche Handle von Grund auf den Gesamtordner aller Client-Terminals

long search_handle=FileFindFirst(filter,file_name,FILE_COMMON);

//--- prüfen Sie, ob die FileFindFirst() Funktion erfolgreich durchgearbeitet hat

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- im Zyklus versetzen Sie die Dateien je nach ihrer Größe

do

{

//--- öffnen Sie die Datei

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_COMMON);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- erhalten Sie die Größe der Datei

file_size=FileSize(file_handle);

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

}

else

{

PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",file_name,GetLastError());

continue;

}

//--- drucken Sie die Größe der Datei

PrintFormat("die Größe der Datei %s ist %d Byte gleich",file_name,file_size);

//--- ermitteln Sie den Pfad um die Datei zu versetzen

string path;

if(file_size>InpThresholdSize*1024)

path=InpBigFolderName+"//"+file_name;

else

path=InpSmallFolderName+"//"+file_name;

//--- versetzen Sie die Datei

ResetLastError();

if(FileMove(file_name,FILE_COMMON,path,FILE_REWRITE|FILE_COMMON))

PrintFormat("%s Datei ist versetzt",file_name);

else

PrintFormat("Fehler, Kode = %d",GetLastError());

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- schließen Sie die Suche Handle

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Dateien sind nicht geöffnet!");

}