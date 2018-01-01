//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeByATR.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Sample EA trading in the \"explosive\" candle direction"

#property description "\"Explosive\" candle has the body size exceeding k*ATR"

#property description "The \"revers\" parameter reverses the signal direction"



input double lots=0.1; // Volumen in Lots

input double kATR=3; // Länge der Signalkerze in ATR

input int ATRperiod=20; // Periodenlänge des ATR

input int holdbars=8; // Anzahl der Bars, die die Position gehalten werden soll

input int slippage=10; // Erlaubter Schlupf

input bool revers=false; // Signal umkehren?

input ulong EXPERT_MAGIC=0; // Des EA's Magicnummer

//--- zum Sichern des Handles des Indikators ATR

int atr_handle;

//--- hier werden die letzten Werte des ATR und die Kerzenkörper gesichert

double last_atr,last_body;

datetime lastbar_timeopen;

double trade_lot;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert Initialisierungsfunktion |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Initialisierung der Globalen Variablen

last_atr=0;

last_body=0;

//--- Setzen des korrekten Volumens

double min_lot=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);

trade_lot=lots>min_lot? lots:min_lot;

//--- Erstellen des Handles des Indikators ATR

atr_handle=iATR(_Symbol,_Period,ATRperiod);

if(atr_handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s: failed to create iATR, error code %d",__FUNCTION__,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- Erfolgreiche Initialisierung des EA

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Deinitialisierungsfunktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- Information über das Ende der Arbeit des EAs

Print(__FILE__,": Deinitialization reason code = ",reason);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tick-Funktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- Handelssignal

static int signal=0; // +1 heißt Kaufsignal, -1 Verkaufssignal

//--- Prüfen und Schließen alter Positionen, die vor mehr als 'holdbars' eröffnet wurden

ClosePositionsByBars(holdbars,slippage,EXPERT_MAGIC);

//--- Prüfen auf eine neue Bar

if(isNewBar())

{

//--- Prüfen auf ein Signal

signal=CheckSignal();

}

//--- Wenn eine Netting-Position eröffnet wurde - warten bis sie geschlossen wurde

if(signal!=0 && PositionsTotal()>0 && (ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING)

{

signal=0;

return; // die Ereignisbehandlung von NewTick beenden und kein Markteintritt vor dem nächsten Tick

}

//--- für ein Hedging-Konto wird jede Position separat gehalten und geschlossen

if(signal!=0)

{

//--- Kaufsignal

if(signal>0)

{

PrintFormat("%s: Buy signal! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Buy(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

//--- Verkaufssignal

if(signal<0)

{

PrintFormat("%s: Sell signal! Revers=%s",__FUNCTION__,string(revers));

if(Sell(trade_lot,slippage,EXPERT_MAGIC))

signal=0;

}

}

//--- Ende der Funktion OnTick

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Prüfen auf ein neues Handelssignal |

//+------------------------------------------------------------------+

int CheckSignal()

{

//--- 0 beutet klein Signal

int res=0;

//--- Abfrage des Wertes der ATR der vorletzten kompletten Bar (Indes der Bar ist 2)

double atr_value[1];

if(CopyBuffer(atr_handle,0,2,1,atr_value)!=-1)

{

last_atr=atr_value[0];

//--- Datenabfrage der letzten geschlossenen Bar von Array des Typs MqlRates

MqlRates bar[1];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,1,bar)!=-1)

{

//--- Berechnen der Körpergröße der letzten, vollständigen Kerze

last_body=bar[0].close-bar[0].open;

//--- wenn der Körper der letzten Bar (mit Index 1) den vorherigen ATR-Wert überschreitet (auf der Bar mit Index 2), wird ein Handelssignal empfangen.

if(MathAbs(last_body)>kATR*last_atr)

res=last_body>0?1:-1; // positiver Wert der Aufwärtskerze

}

else

PrintFormat("%s: Failed to receive the last bar! Error",__FUNCTION__,GetLastError());

}

else

PrintFormat("%s: Failed to receive ATR indicator value! Error",__FUNCTION__,GetLastError());

//--- falls der umgekehrte Handelsmodus aktiviert ist

res=revers?-res:res; // Signal umkehren, wenn nötig (Rückgabe von -1 statt 1 und vice versa)

//--- Rückgabe des Wertes des Handelssignals

return (res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rückgabe von 'true' wenn eine neue Bar erscheint |

//+------------------------------------------------------------------+

bool isNewBar(const bool print_log=true)

{

static datetime bartime=0; // Sichern der Eröffnungszeit der aktuellen Bar

//--- Abfrage der Eröffnungszeit der Bar Null

datetime currbar_time=iTime(_Symbol,_Period,0);

//--- Wenn sich die Eröffnungszeit änderte, gibt es eine neue Bar

if(bartime!=currbar_time)

{

bartime=currbar_time;

lastbar_timeopen=bartime;

//--- Eintragen der Eröffnungszeit der neuen Bar in das Log

if(print_log && !(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)||MQLInfoInteger(MQL_TESTER)))

{

//--- Anzeige der Nachricht mit der Eröffnungszeit der neuen bar

PrintFormat("%s: new bar on %s %s opened at %s",__FUNCTION__,_Symbol,

StringSubstr(EnumToString(_Period),7),

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_SECONDS));

//--- Datenabfrage beim letzten Tick

MqlTick last_tick;

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),last_tick))

Print("SymbolInfoTick() failed, error = ",GetLastError());

//--- Anzeige der Zeit des letzten Ticks bis zur Millisekunde

PrintFormat("Last tick was at %s.%03d",

TimeToString(last_tick.time,TIME_SECONDS),last_tick.time_msc%1000);

}

//--- wir haben eine neue Bar

return (true);

}

//--- keine neue Bar

return (false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Kauf zum Marktpreis mit angegebenen Volumen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Buy(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- Kauf zum Marktpreis

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verkauf zum Marktpreis mit angegebenen Volumen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Sell(double volume,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

//--- Verkauf zum Marktpreis

return (MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Position schließen wegen der Haltezeit |

//+------------------------------------------------------------------+

void ClosePositionsByBars(int holdtimebars,ulong deviation=10,ulong magicnumber=0)

{

int total=PositionsTotal(); // Anzahl der offenen Positionen

//--- Iterieren über die offenen Position

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- Parameter der Position

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // Ticketnummer der Position

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // Symbol

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber der Position

datetime position_open=(datetime)PositionGetInteger(POSITION_TIME); // Eröffnungszeit der Position

int bars=iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,position_open)+1; // wie viele Bars vorher wurde die Position eröffnet



//--- wenn die Lebenszeit der Position lang genug ist, und MagicNummer und Symbol übereinstimme

if(bars>holdtimebars && magic==magicnumber && position_symbol==_Symbol)

{

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // Dezimalstellen

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // Volumen der Position

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // position type

string str_type=StringSubstr(EnumToString(type),14);

StringToLower(str_type); // Kleinschreibung für das korrekte Nachrichtenformat

PrintFormat("Close position #%I64u %s %s %.2f",

position_ticket,position_symbol,str_type,volume);

//--- Setzen des Auftragsart und Senden der Handelsanfrage

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

MarketOrder(ORDER_TYPE_SELL,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

else

MarketOrder(ORDER_TYPE_BUY,volume,deviation,magicnumber,position_ticket);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Vorbereiten und Senden der Handelsanfrage |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MarketOrder(ENUM_ORDER_TYPE type,double volume,ulong slip,ulong magicnumber,ulong pos_ticket=0)

{

//--- Deklarieren und Initialisieren der Strukturen

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(type==ORDER_TYPE_BUY)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

//--- Abfrage der Parameter

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // Typ der Handelsoperation

request.position =pos_ticket; // Ticketnummer der zu schließenden Position

request.symbol =Symbol(); // Symbol

request.volume =volume; // Volumen

request.type =type; // Auftragsart

request.price =price; // Handelspreis

request.deviation=slip; // erlaubter Schlupf vom Preis

request.magic =magicnumber; // MagicNumber des Auftrags

//--- Senden einer Anfrage

if(!OrderSend(request,result))

{

//--- Datenanzeige im Fehlerfall

PrintFormat("OrderSend %s %s %.2f at %.5f error %d",

request.symbol,EnumToString(type),volume,request.price,GetLastError());

return (false);

}

//--- Information über eine erfolgreiche Operation

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

return (true);

}