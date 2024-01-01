//+------------------------------------------------------------------+

#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // Name des nutzerdefinierten Symbols

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // Name der Gruppe, in der das Symbol erstellt werden soll

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // Name des Symbols, das als Basis des nutzerdefinierten dienen soll



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Abrufen des Fehlercodes beim Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- wenn der Fehlercode nicht 0 (erfolgreiche Symbolerstellung) und nicht 5304 (Symbol wurde bereits erstellt) ist - verlasse das Skript

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- die Eigenschaften des Symbols abrufen und im Log drucken, auf dem das nutzerdefinierte Symbol basiert

//--- (Mindestvolumen, Höchstvolumen, Mindestvolumenänderungsschritt für die Ausführung des Deals)

double origin_vol_min = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_VOLUME_MIN);

double origin_vol_max = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_VOLUME_MAX);

double origin_vol_step= SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_VOLUME_STEP);



PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:

"+

" Volume Min: %.2f

Volume Max: %.2f

Volume Step: %.2f",

CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,

origin_vol_min, origin_vol_max, origin_vol_step);



//--- andere Werte für die nutzerdefinierten Symboleigenschaften festlegen

ResetLastError();

bool res=true;

res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MIN, 0.1);

res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MAX, 1000);

res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_STEP, 0.1);



//--- wenn beim Setzen einer der Eigenschaften ein Fehler aufgetreten ist, wird eine entsprechende Meldung im Log angezeigt

if(!res)

Print("CustomSymbolSetDouble() failed. Error ", GetLastError());



//--- Abrufen und Drucken der geänderten nutzerdefinierten Symboleigenschaften im Log

//--- (Mindestvolumen, Höchstvolumen, Mindestvolumenänderungsschritt für die Ausführung des Deals)

double custom_vol_min = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MIN);

double custom_vol_max = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MAX);

double custom_vol_step= SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_STEP);



PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':

"+

" Volume Min: %.2f

Volume Max: %.2f

Volume Step: %.2f",

CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,

custom_vol_min, custom_vol_max, custom_vol_step);



//--- einen Hinweis zu den Tasten zur Beendigung des Skripts im Kommentar des Charts anzeigen

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));



//--- warten, bis die Tasten „Esc“ oder „Entf“ gedrückt werden, um die Endlosschleife zu verlassen

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- durch das Drücken der Entf-Taste wird das erstellte nutzerdefinierte Symbol gelöscht

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- Chart vor dem Ende löschen

Comment("");

/*

Ergebnis:

The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:

Volume Min: 0.01

Volume Max: 500.00

Volume Step: 0.01

Custom symbol 'EURUSD' based on 'EURUSD.C':

Volume Min: 0.10

Volume Max: 1000.00

Volume Step: 0.10

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nutzerdefiniertes Symbol erstellen, Fehlercode zurückgeben |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- Definition des Namens eines Symbols, auf dem ein nutzerdefiniertes Symbol basieren soll.

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- Wenn das Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist und nicht der Fehler 5304 aufgetreten ist, wird es im Log gemeldet.

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- Erfolg

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nutzerdefiniertes Symbol entfernen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- das Symbol aus dem Fenster der Marktübersicht ausblenden

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- Wenn das Löschen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist, wird das im Log gemeldet und „false“ zurückgegeben.

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- Erfolg

return(true);

}