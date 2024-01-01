|
//+------------------------------------------------------------------+
//| CustomSymbolSetDouble.mq5 |
//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // Name des nutzerdefinierten Symbols
#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // Name der Gruppe, in der das Symbol erstellt werden soll
#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // Name des Symbols, das als Basis des nutzerdefinierten dienen soll
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Abrufen des Fehlercodes beim Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols
int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);
//--- wenn der Fehlercode nicht 0 (erfolgreiche Symbolerstellung) und nicht 5304 (Symbol wurde bereits erstellt) ist - verlasse das Skript
if(create!=0 && create!=5304)
return;
//--- die Eigenschaften des Symbols abrufen und im Log drucken, auf dem das nutzerdefinierte Symbol basiert
//--- (Mindestvolumen, Höchstvolumen, Mindestvolumenänderungsschritt für die Ausführung des Deals)
double origin_vol_min = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_VOLUME_MIN);
double origin_vol_max = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_VOLUME_MAX);
double origin_vol_step= SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_VOLUME_STEP);
PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:\n"+
" Volume Min: %.2f\n Volume Max: %.2f\n Volume Step: %.2f",
CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,
origin_vol_min, origin_vol_max, origin_vol_step);
//--- andere Werte für die nutzerdefinierten Symboleigenschaften festlegen
ResetLastError();
bool res=true;
res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MIN, 0.1);
res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MAX, 1000);
res &=CustomSymbolSetDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_STEP, 0.1);
//--- wenn beim Setzen einer der Eigenschaften ein Fehler aufgetreten ist, wird eine entsprechende Meldung im Log angezeigt
if(!res)
Print("CustomSymbolSetDouble() failed. Error ", GetLastError());
//--- Abrufen und Drucken der geänderten nutzerdefinierten Symboleigenschaften im Log
//--- (Mindestvolumen, Höchstvolumen, Mindestvolumenänderungsschritt für die Ausführung des Deals)
double custom_vol_min = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MIN);
double custom_vol_max = SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_MAX);
double custom_vol_step= SymbolInfoDouble(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_VOLUME_STEP);
PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':\n"+
" Volume Min: %.2f\n Volume Max: %.2f\n Volume Step: %.2f",
CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,
custom_vol_min, custom_vol_max, custom_vol_step);
//--- einen Hinweis zu den Tasten zur Beendigung des Skripts im Kommentar des Charts anzeigen
Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));
//--- warten, bis die Tasten „Esc“ oder „Entf“ gedrückt werden, um die Endlosschleife zu verlassen
while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)
{
Sleep(16);
//--- durch das Drücken der Entf-Taste wird das erstellte nutzerdefinierte Symbol gelöscht
if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)
{
if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))
PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);
break;
}
}
//--- Chart vor dem Ende löschen
Comment("");
/*
Ergebnis:
The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:
Volume Min: 0.01
Volume Max: 500.00
Volume Step: 0.01
Custom symbol 'EURUSD' based on 'EURUSD.C':
Volume Min: 0.10
Volume Max: 1000.00
Volume Step: 0.10
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Nutzerdefiniertes Symbol erstellen, Fehlercode zurückgeben |
//+------------------------------------------------------------------+
int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)
{
//--- Definition des Namens eines Symbols, auf dem ein nutzerdefiniertes Symbol basieren soll.
string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);
//--- Wenn das Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist und nicht der Fehler 5304 aufgetreten ist, wird es im Log gemeldet.
ResetLastError();
int error=0;
if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))
{
error=GetLastError();
if(error!=5304)
PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);
}
//--- Erfolg
return(error);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Nutzerdefiniertes Symbol entfernen |
//+------------------------------------------------------------------+
bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)
{
//--- das Symbol aus dem Fenster der Marktübersicht ausblenden
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(symbol_name, false))
{
PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());
return(false);
}
//--- Wenn das Löschen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist, wird das im Log gemeldet und „false“ zurückgegeben.
ResetLastError();
if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))
{
PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());
return(false);
}
//--- Erfolg
return(true);
}