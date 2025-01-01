#property description "Der Indikator analysiert die Daten für den letzten Monat und zeichnet alle Kerzen mit den kleinen"

#property description "und größen Tick Volumen aus. Für die Bestimmung solcher Kerzen wird die Sortierung"

#property description "das Tick Volumen Array erzeugt. Die Kerzen, deren Volumen die erste InpSmallVolume"

#property description "der Prozente des Arrays bilden, gelten für die Kleinen. Die Kerzen, deren Tick Volumen "

#property description "die letzte InpBigVolume der Prozente des Arrays bilden, gelten für die Größen."

//--- der Indikator Einstellungen

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//--- plot

#property indicator_label1 "VolumeFactor"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

#property indicator_color1 clrDodgerBlue,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 2

//--- vordefinierte Konstante

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- Eingabeparameters

input int InpSmallVolume=15; // Das Prozent der kleinen Volumen (<50)

input int InpBigVolume=20; // Das Prozent der größen Volumen (<50)

//--- die Anfangszeit der Analyse (wird sich verschieben)

datetime ExtStartTime;

//--- die Indikator Puffers

double ExtOpenBuff[];

double ExtHighBuff[];

double ExtLowBuff[];

double ExtCloseBuff[];

double ExtColorBuff[];

//--- die Grenzwerte der Volumen für die Abbildung der Kerzen

long ExtLeftBorder=0;

long ExtRightBorder=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erhalten Sie die Grenzwerte für Tick Volumen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetVolumeBorders(void)

{

//--- Variablen

datetime stop_time; // die Abschlusszeit von Kopieren

long buff[]; // Der Puffer, wohin wir kopieren werden

//--- Abschlusszeit - aktuelle Zeit

stop_time=TimeCurrent();

//--- die Anfangszeit - einen Monat früher als die aktuelle

ExtStartTime=GetStartTime(stop_time);

//--- erhalten Sie die Werte der Tick Volumen

ResetLastError();

if(CopyTickVolume(Symbol(),Period(),ExtStartTime,stop_time,buff)==-1)

{

//--- Es misslang, die Daten zu bekommen, geben Sie false für den Start der Mannschaft auf die Umrechnung zurück

PrintFormat("Es misslang, die Werte von Tick Volumen zu bekommen. Fehlercode = %d",GetLastError());

return(false);

}

//--- berechnen Sie die Größe des Arrays

int size=ArraySize(buff);

//--- sortieren Sie das Array

ArraySort(buff);

//--- bestimmen Sie die Werte der linken und der rechten Grenzen für Tick Volumen

ExtLeftBorder=buff[size*InpSmallVolume/100];

ExtRightBorder=buff[(size-1)*(100-InpBigVolume)/100];

//--- die erfolgreiche Ausführung

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Erhalten Sie dem Datum, einen Monat weniger als der übertragenen |

//+------------------------------------------------------------------+

datetime GetStartTime(const datetime stop_time)

{

//--- konvertieren Sie die Abschlusszeit zu die Variable von die MqlDateTime-Struktur

MqlDateTime temp;

TimeToStruct(stop_time,temp);

//--- erhalten Sie dem Datum, einen Monat weniger

if(temp.mon>1)

temp.mon-=1; // der aktuelle Monat ist nicht das erste des Jahres, d.h. die Nummer ist weniger als die vorherige

else

{

temp.mon=12; // der aktuelle Monat ist das erste des Jahres, d.h. die Nummer der letzten Monat ist 12 gleich

temp.year-=1; // und die Nummer des Jahres ist einer Nummer weniger

}

//--- die Nummer des tages wird nicht mehr als 28

if(temp.day>28)

temp.day=28;

//--- geben das bekommene Datum zurück

return(StructToTime(temp));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Prüfen Sie, ob die Eingabeparameters den Bedingungen zu Zufriedenheit ausfallen

if(InpSmallVolume<0 || InpSmallVolume>=50 || InpBigVolume<0 || InpBigVolume>=50)

{

Print("Inkorrekt Eingabeparameters");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- Bindung von Array zum Indikator-Puffer

SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuff);

SetIndexBuffer(1,ExtHighBuff);

SetIndexBuffer(2,ExtLowBuff);

SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuff);

SetIndexBuffer(4,ExtColorBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- erstellen Sie die Wert, die nicht sichtbar sein werden

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

//--- stellen Sie die Beschriftungen für die Indikator Puffers

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- prüfen Sie, ob es noch die unbearbeiteten Bars sind

if(prev_calculated<rates_total)

{

//--- bekommen Sie die neue Werte der linken und rechten Grenzen für Volumen

if(!GetVolumeBorders())

return(0);

}

//---Variable zur Berechnung den Anfang des Bars

int start=prev_calculated;

//--- wen die Indikatorwerte auf vorhergehend Tick schon berechnet waren, so ist auf der letzten Bar gearbeitet

if(start>0)

start--;

//--- stellen Sie die direkte Richtung der Indizierung in Zeitspanne

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

ArraySetAsSeries(tick_volume,false);

//--- der Zyklus für Berechnung der Indikatorwerte

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- zeichnen Sie die Kerzen seit dem Anfangsdatum

if(ExtStartTime<=time[i])

{

//--- wenn der Wert ist nicht weniger als die rechte Grenze, dann zeichnen Sie die Kerze

if(tick_volume[i]>=ExtRightBorder)

{

//--- bekommen Sie die Daten um die Kerze zu zeichnen

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- die Farbe DodgerBlue

ExtColorBuff[i]=0;

//--- fahren Sie die Zyklus fort weiter

continue;

}

//--- wenn dir Wert ist nicht mehr als die linke Grenze, dann zeichnen Sie die Kerze

if(tick_volume[i]<=ExtLeftBorder)

{

//--- bekommen Sie die Daten um die Kerze zu zeichnen

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- die Farbe Orange

ExtColorBuff[i]=1;

//--- fahren Sie die Zyklus fort weiter

continue;

}

}

//--- für die Bars, die nicht in die Berechnung gerieten, stellen Sie der leere Wert

ExtOpenBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtHighBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtLowBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtCloseBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben

return(rates_total);

}