Rendert die Eckpunkte des in DXBufferSet() gesetzten Vertex-Puffers.

bool  DXDraw(
   int   context,               // Handle des grafischen Kontextes 
   uint  start=0,               // Erster Vertexindex
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // Vertex-Anzahl
   );

Parameter

context

[in]  Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.

start=0

[in]  Index des ersten Vertex für das Rendern.

count=WHOLE_ARRAY

[in]  Vertex-Anzahl, die zu rendern sind.

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Shaders sollten vorher mit DXShaderSet() festgelegt werden, für das Rendern der Vertexe.