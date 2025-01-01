- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDraw
Rendert die Eckpunkte des in DXBufferSet() gesetzten Vertex-Puffers.
bool DXDraw(
Parameter
context
[in] Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.
start=0
[in] Index des ersten Vertex für das Rendern.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Vertex-Anzahl, die zu rendern sind.
Rückgabewert
Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Shaders sollten vorher mit DXShaderSet() festgelegt werden, für das Rendern der Vertexe.