SetIndexBuffer
Verbindet den angegebenen Indikatorpuffer mit einem eindimensionalen dynamischen Feld des Typs double.
bool SetIndexBuffer(
Parameter
index
[in] Nummer des Indikatorpuffers. Numerierung faengt mit 0 an. Nummer muss kleiner sein als der Wert, der in #property indicator_buffers erklärt wurde.
buffer[]
[in] Feld, das im Programm des Benutzerindikators erklärt wird.
data_type
[in] Typ der Daten, die im Indikatorfeld aufbewahren werden. Default-Wert ist INDICATOR_DATA (Werte des berechneten Indikators). Kann auch den Wert INDICATOR_COLOR_INDEX annehmen, dann wird der vorliegende Puffer für Aufbewahrung der Farbenindexe für den vorherigen Indikatorpuffer. Man kann bis 64 Farben in der Zeile #property indicator_colorN vorgeben. Wert INDICATOR_CALCULATIONS bedeutet dass der vorliegende Puffer für Zwischenberechnungen des Indikators verwendet wird und für Zeichnen nicht bestimmt ist.
Rückgabewert
Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false.
Hinweis
Nach der Bindung wird das dynamische Feld buffer[] dieselbe Indizierung haben, wie in normalen Feldern, auch wenn für das gebundene Feld Indizierung wie in Timeserien vorher eingestellt wird. Wenn es notwendig ist, die Folge des Zugangs zu Elementen des Indikatorfeldes zu verändern, muss man die Funktion ArraySetAsSeries() nach der Bindung des Feldes durch die Funktion SetIndexBuffer() anwenden. Dabei muss man behalten, dass die Größe der dynamischen Felder, die als Indikatorpuffer durch die Funktion SetIndexBuffer() zugeordnet werden, nicht verändert werden muss. Für Indikatorpuffer werden alle Operationen der Größenveränderung vom ausführenden Untersystem des Terminals durchgeführt.
Beispiel:
