- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringInit
Initialisiert den String durch die angegebenen Symbole und gewaehrleistet die angegebene Stringgroesse.
|
bool StringInit(
Parameter
string_var
[in][out] String, der initilaisiert oder deinitialisiert werden muss.
new_len=0
[in] Stringlaenge nach der Initialisierug. Wenn die Größe=0, wird der String deinitialisiert, d.h. Stringpuffer wird verteilt und Pufferadresse wird ausgenullt.
character=0
[in] Symbol für Ausfuellung des Strings.
Rückgabewert
Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false. Für dier Erhaltung des Fehlerkodes muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden
Bemerkung
Wenn character=0 und Größe new_len>0, wird der Stringpuffer verteilt wird und mit Nullen ausgefuellt wird. Stringgroesse wird gleich 0 sein, denn der ganze Puffer wird mit Endezeichen ausgefuellt werden.
Beispiel:
|
void OnStart()
Sehen Sie auch