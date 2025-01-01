StringInit

Initialisiert den String durch die angegebenen Symbole und gewaehrleistet die angegebene Stringgroesse.

bool StringInit(

string& string_var,

int new_len=0,

ushort character=0

);

Parameter

string_var

[in][out] String, der initilaisiert oder deinitialisiert werden muss.

new_len=0

[in] Stringlaenge nach der Initialisierug. Wenn die Größe=0, wird der String deinitialisiert, d.h. Stringpuffer wird verteilt und Pufferadresse wird ausgenullt.

character=0

[in] Symbol für Ausfuellung des Strings.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false. Für dier Erhaltung des Fehlerkodes muss die Funktion GetLastError() aufgerufen werden

Bemerkung

Wenn character=0 und Größe new_len>0, wird der Stringpuffer verteilt wird und mit Nullen ausgefuellt wird. Stringgroesse wird gleich 0 sein, denn der ganze Puffer wird mit Endezeichen ausgefuellt werden.

Beispiel:

void OnStart()

{

//---

string str;

StringInit(str,200,0);

Print("str = ",str,": StringBufferLen(str) = ",

StringBufferLen(str)," StringLen(str) = ",StringLen(str));

}

/* Ergebnis

str = : StringBufferLen(str) = 200 StringLen(str) = 0

*/

Sehen Sie auch

StringBufferLen, StringLen