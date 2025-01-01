Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit OpenCLCLProgramFree
- CLHandleType
- CLGetInfoInteger
- CLGetInfoString
- CLContextCreate
- CLContextFree
- CLGetDeviceInfo
- CLProgramCreate
- CLProgramFree
- CLKernelCreate
- CLKernelFree
- CLSetKernelArg
- CLSetKernelArgMem
- CLSetKernelArgMemLocal
- CLBufferCreate
- CLBufferFree
- CLBufferWrite
- CLBufferRead
- CLExecute
- CLExecutionStatus
CLProgramFree
Löscht das OpenCL-Programm.
void CLProgramFree(
Parameter
program
[in] Handle des OpenCL-Objekts.
Rückgabewert
Kein. Im Falle eines internen Fehlers, ändert sich der Wert von _LastError. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().