DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Arbeit mit OpenCLCLProgramFree 

CLProgramFree

Löscht das OpenCL-Programm.

void  CLProgramFree(
   int  program     // Handle auf das OpenCL-Objekt
   );

Parameter

program

[in]  Handle des OpenCL-Objekts.

Rückgabewert

Kein. Im Falle eines internen Fehlers, ändert sich der Wert von _LastError. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().