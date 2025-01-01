//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Deklaration der Parameter der grafischen Ressource

string rc_name="Resource";

uint rc_width=100;

uint rc_height=100;

uint rc_data[];

uint rc_size=rc_width*rc_height;



ResetLastError();

//--- Festlegen der Größe des Pixelarrays

if(ArrayResize(rc_data,rc_size)!=rc_size)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen des Pixelarrays mit einer transparenten Farbe und Erstellen einer grafischen Ressource auf der Grundlage dieser Farbe

ArrayInitialize(rc_data,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",rc_data.Size());



//--- Überprüfung der erstellten grafischen Ressource.

//--- Ermitteln der Zeit- und Preisdaten des aktuellen Balkens

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- Erstellen des Bitmap-Objekts unter Verwendung der Koordinaten des letzten Tickpreises und der Zeit

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- die Breite und Höhe des erstellten Bitmap-Objekts auf die Breite und Höhe der grafischen Ressource einstellen.

//--- Setzen des Ankerpunkts des Objekts auf seine Mitte.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,rc_width);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,rc_height);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- Angabe der zuvor erstellten grafischen Ressource für das Bitmap-Objekt als Bilddatei

//--- in diesem Fall müssen wir, um den Namen der verwendeten grafischen Ressource anzugeben, "::" vor ihrem Namen hinzufügen

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+rc_name);



//--- Einstellen der Farbe DodgerBlue mit einer Transparenz von 200

uint clr=ColorToARGB(clrDodgerBlue,200);

//--- Füllen des gesamten Pixelarrays der grafischen Ressource mit der eingestellten Farbe

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- Aktualisierung der grafischen Ressourcendaten

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- drei Sekunden warten und dann die Bildfarbe ändern

Print("Wait 3 seconds before changing color");

Sleep(3000);

//--- Einstellen der Farbe OrangeRed mit einer Transparenz von 200

Print("Change color");

clr=ColorToARGB(clrOrangeRed,200);

//--- Füllen des gesamten Pixelarrays der grafischen Ressource mit der eingestellten Farbe

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- Aktualisierung der grafischen Ressourcendaten

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);



//--- drei Sekunden warten und dann grafische Ressource freigeben

Print("Wait 3 seconds before ResourceFree()");

Sleep(3000);

bool res=ResourceFree("::"+rc_name);

Print("ResourceFree: ",res);



//--- Versuch, die Farbe nach Freigabe der Ressource zu ändern

Print("Trying to change color to GreenYellow after ResourceFree()");

//--- Einstellen der Farbe GreenYellow mit einer Transparenz von 200

clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- Füllen des gesamten Pixelarrays der grafischen Ressource mit der eingestellten Farbe

ArrayInitialize(rc_data,clr);

//--- Aktualisierung der grafischen Ressourcendaten (das Bild bleibt erhalten, aber die Farbe kann nicht geändert werden)

Update(rc_name,rc_data,rc_width,rc_height,true);

Print("The color has not changed because the resource has been released");



//--- drei Sekunden warten und dann das Bitmap-Objekt löschen

Print("Wait 3 seconds before deleting the Bitmap object");

Sleep(3000);

Print("Delete Bitmap object");

ObjectDelete(0,obj_name);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Grafische Ressourcendaten aktualisieren |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- Verlassen, wenn Dimensionen von 0 übergeben wurden

if(width==0 || height==0)

return;

//--- Ressourcendaten aktualisieren und den Chart neu zeichnen

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}