Handelsfunktionen

Funktionsgruppe für die Verwaltung der Handelstätigkeit.

Bevor Sie beginnen die Trade-Funktionen der Plattform zu nutzen, müssen Sie ein klares Verständnis der standardmäßigen Begriffe Order, Deal und Position besitzen.

Eine Order ist die Anweisung an den Broker ein Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Haupt-Ordertypen: Markt und Pending. Zusätzlich gibt es Take Profit und Stop Loss Level.

Ein Deal ist der wirtschaftliche Austausch eines Finanzinstruments (Kaufen/Verkaufen). Das Kaufen wird zum Nachfragepreis (Ask-Preis) und das Verkaufen zum Angebotspreis (Bid) durchgeführt. Ein Deal kann eröffnet werden als Ergebnis einer Market Order oder einer ausgelösten Pending Order. Beachten Sie, dass in einigen Fällen das Ausführen einer Order mit mehreren Deals geschehen kann.

Eine Position ist eine Trading-Verpflichtung, also die Anzahl an gekauften oder verkauften Kontrakten in einem Finanzinstrument. Eine Long-Position ist ein gekauftes Handelsinstrument, mit der Erwartung, dass der Preis steigt. Eine Short-Position ist die Verpflichtung ein Instrument in der Zukunft bereitzustellen, in Erwartung eines niedrigeren Preises.

Allgemeine Informationen über Handelsgeschäfte finden Sie in der Hilfe des Terminals des Kunden.

Handelsfunktionen können in Experten und Skripts benutzt werden. Handelsfunktionen können erst dann aufgerufen werden, wenn es in Eigenschaften entsprechender Experten oder Scripts das Kontrollkästchen "Ratgeber zu handeln erlauben" gibt.

Handelserlaubnis oder Handelsverbot kann von vielen Faktoren abhängig sein. Diese Faktoren sind im Abschnitt "Handelserlaubnis" beschrieben sind.