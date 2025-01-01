- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
EnumToString
Umwandlung der Enumerationwert beliebigen Typs in die Textdarstellung.
|
string EnumToString(
Parameter
value
[in] Enumerationwert beliebigen Typs.
Rückgabewert
String mit der Textdarstellung der Wert. Um Information über Fehler zu bekommen, rufen Sie die Funktion GetLastError().
Hinweis
Die Funktion kann die folgende folgende Fehlerwerte in die _LastError Funktion einstellen:
- ERR_INTERNAL_ERROR – Fehler der Ausführungsumgebung
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – nicht genügend Speicher für die Operation
- ERR_INVALID_PARAMETER – kann nicht den Namen des Enumerationswert zulassen
Beispiel:
|
enum interval // enum benannten Konstanten
Sehen Sie auch