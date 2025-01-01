DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5DatenverarbeitungEnumToString 

EnumToString

Umwandlung der Enumerationwert beliebigen Typs in die Textdarstellung.

string  EnumToString(
   any_enum  value      // Enumerationwert beliebigen Typs
   );

Parameter

value

[in]  Enumerationwert beliebigen Typs.

Rückgabewert

String mit der Textdarstellung der Wert. Um Information über Fehler zu bekommen, rufen Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Die Funktion kann die folgende folgende Fehlerwerte in die _LastError Funktion einstellen:

  • ERR_INTERNAL_ERROR – Fehler der Ausführungsumgebung
  • ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY – nicht genügend Speicher für die Operation
  • ERR_INVALID_PARAMETER – kann nicht den Namen des Enumerationswert zulassen

 

Beispiel:

enum interval  // enum benannten Konstanten
  {
   month=1,     // Abstand von einem Monat
   two_months,  // Zwei Monate
   quarter,     // drei Monaten - Quartal
   halfyear=6,  // Halbjahr
   year=12,     // Jahr - 12 Monate
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- das Zeitintervall gleich zu einem Monat
   interval period=month;
   Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));
 
//--- das Zeitintervall gleich zu einem Quartal (Drei Monate))
   period=quarter;
   Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));
 
//--- das Zeitintervall gleich zu einem Jahr (12 Monate))
   period=year;
   Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));
 
//--- prüfen, wie die Auftragsart wird gezeigt
   ENUM_ORDER_TYPE type=ORDER_TYPE_BUY;
   Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));
 
//--- prüfen, wie eine falsche Wert wird gezeigt
   type=WRONG_VALUE;
   Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));
 
// Ergebnis:
// month=1
// quarter=3
// year=12
// ORDER_TYPE_BUY=0
// ENUM_ORDER_TYPE::-1=-1
  }

Sehen Sie auch

Enumerationen, Input Variablen