enum interval // enum benannten Konstanten

{

month=1, // Abstand von einem Monat

two_months, // Zwei Monate

quarter, // drei Monaten - Quartal

halfyear=6, // Halbjahr

year=12, // Jahr - 12 Monate

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- das Zeitintervall gleich zu einem Monat

interval period=month;

Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));



//--- das Zeitintervall gleich zu einem Quartal (Drei Monate))

period=quarter;

Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));



//--- das Zeitintervall gleich zu einem Jahr (12 Monate))

period=year;

Print(EnumToString(period)+"="+IntegerToString(period));



//--- prüfen, wie die Auftragsart wird gezeigt

ENUM_ORDER_TYPE type=ORDER_TYPE_BUY;

Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));



//--- prüfen, wie eine falsche Wert wird gezeigt

type=WRONG_VALUE;

Print(EnumToString(type)+"="+IntegerToString(type));



// Ergebnis:

// month=1

// quarter=3

// year=12

// ORDER_TYPE_BUY=0

// ENUM_ORDER_TYPE::-1=-1

}