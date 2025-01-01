//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Erstellen oder Öffnen einer Datenbank

string filename="symbols.sqlite";

int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

else

Print("Database: ", filename, " opened successfully");

//--- Wenn die Tabelle SYMBOLS existiert, wird sie gelöscht

if(DatabaseTableExists(db, "SYMBOLS"))

{

//--- löschen der Tabelle

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE SYMBOLS"))

{

Print("Failed to drop table SYMBOLS with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- Erstellen der Tabelle SYMBOLS

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE SYMBOLS("

"NAME TEXT NOT NULL,"

"DESCRIPTION TEXT ,"

"PATH TEXT ,"

"SPREAD INT ,"

"POINT REAL NOT NULL,"

"DIGITS INT NOT NULL,"

"JSON BLOB );"))

{

Print("DB: ", filename, " create table failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- Darstellung der Liste aller Felder der Tabellen der SYMBOLS

if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)", 0)<0)

{

PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- Erstellen einer parametrisierten Anfrage, um Ticks der Tabelle SYMBOLS hinzuzufügen

string sql="INSERT INTO SYMBOLS (NAME,DESCRIPTION,PATH,SPREAD,POINT,DIGITS,JSON)"

" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7);"; // request parameters

int request=DatabasePrepare(db, sql);

if(request==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());

Print("SQL request: ", sql);

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- Schleife über alle Symbole, um sie der Tabelle SYMBOLS hinzuzufügen

int symbols=SymbolsTotal(false);

bool request_error=false;

DatabaseTransactionBegin(db);

for(int i=0; i<symbols; i++)

{

//--- Setzen der Werte der verbliebenen Parameter vor dem Hinzufügen eines Symbols

ResetLastError();

string symbol=SymbolName(i, false);

if(!DatabaseBind(request, 0, symbol))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

//--- Falls der vorherige Aufruf von DatabaseBind() erfolgreich war, wird der nächste Parameter gesetzt

if(!DatabaseBind(request, 1, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_DESCRIPTION)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 2, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 3, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 4, SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 5, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}

if(!DatabaseBind(request, 6, GetSymBolAsJson(symbol)))

{

PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());

request_error=true;

break;

}



//--- Ausführen der Anfrage, um die Eingabe einzutragen, einschließlich einer Fehlerprüfung

if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))

{

PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

else

PrintFormat("%d: added %s", i+1, symbol);

//--- Rücksetzen der Anfrage vor der nächsten Parameteraktualisierung

if(!DatabaseReset(request))

{

PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());

DatabaseFinalize(request);

request_error=true;

break;

}

} //--- Ende der Schleife über alle Symbole



//--- Transaktionsstatus

if(request_error)

{

PrintFormat("Table SYMBOLS: failed to add %d symbols", symbols);

DatabaseTransactionRollback(db);

DatabaseClose(db);

return;

}

else

{

DatabaseTransactionCommit(db);

PrintFormat("Table SYMBOLS: added %d symbols",symbols);

}



//--- Sichern der Tabelle SYMBOLS in einer csv-Datei

string csv_filename="symbols.csv";

if(DatabaseExport(db, "SELECT * FROM SYMBOLS", csv_filename,

DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS, ";"))

Print("Database: table SYMBOLS saved in ", csv_filename);

else

Print("Database: DatabaseExport(\"SELECT * FROM SYMBOLS\") failed with code", GetLastError());



//--- Schließen der Datenbankdatei und Informieren darüber

DatabaseClose(db);

PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rückgabe der Symbolspezifikation als JSON |

//+------------------------------------------------------------------+

string GetSymBolAsJson(string symbol)

{

//--- Einzüge

string indent1=Indent(1);

string indent2=Indent(2);

string indent3=Indent(3);

//---

int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);

string json="{"+

"

"+indent1+"\"ConfigSymbols\":["+

"

"+indent2+"{"+

"

"+indent3+"\"Symbol\":\""+symbol+"\","+

"

"+indent3+"\"Path\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)+"\","+

"

"+indent3+"\"CurrencyBase\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE)+"\","+

"

"+indent3+"\"CurrencyProfit\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT)+"\","+

"

"+indent3+"\"CurrencyMargin\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+"\","+

"

"+indent3+"\"ColorBackground\":\""+ColorToString((color)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_BACKGROUND_COLOR))+"\","+

"

"+indent3+"\"Digits\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS))+"\","+

"

"+indent3+"\"Point\":\""+DoubleToString(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT), digits)+"\","+

"

"+indent3+"\"TickBookDepth\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH))+"\","+

"

"+indent3+"\"ChartMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_CHART_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"TradeMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"TradeCalcMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"OrderMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_ORDER_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"CalculationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"ExecutionMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"ExpirationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"FillFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_FILLING_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"ExpirFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"Spread\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD))+"\","+

"

"+indent3+"\"TickValue\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)))+"\","+

"

"+indent3+"\"TickSize\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)))+"\","+

"

"+indent3+"\"ContractSize\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)))+"\","+

"

"+indent3+"\"StopsLevel\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeMin\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN)))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeMax\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX)))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeStep\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+

"

"+indent3+"\"VolumeLimit\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+

"

"+indent3+"\"SwapMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_MODE))+"\","+

"

"+indent3+"\"SwapLong\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_LONG)))+"\","+

"

"+indent3+"\"SwapShort\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_SHORT)))+"\","+

"

"+indent3+"\"Swap3Day\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS))+"\""+

"

"+indent2+"}"+

"

"+indent1+"]"+

"

}";

return(json);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Einzüge durch Leerzeichen |

//+------------------------------------------------------------------+

string Indent(const int number, const int characters=3)

{

int length=number*characters;

string indent=NULL;

StringInit(indent, length, ' ');

return indent;

}

/*

Ergebnis:

Database: symbols.sqlite opened successfully

#| cid name type notnull dflt_value pk

-+-------------------------------------------

1| 0 NAME TEXT 1 0

2| 1 DESCRIPTION TEXT 0 0

3| 2 PATH TEXT 0 0

4| 3 SPREAD INT 0 0

5| 4 POINT REAL 1 0

6| 5 DIGITS INT 1 0

7| 6 JSON BLOB 0 0

1: added EURUSD

2: added GBPUSD

3: added USDCHF

...

82: added USDCOP

83: added USDARS

84: added USDCLP

Table SYMBOLS: added 84 symbols

Database: table SYMBOLS saved in symbols.csv

Database: symbols.sqlite created and closed

*/

