|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Erstellen oder Öffnen einer Datenbank
string filename="symbols.sqlite";
int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);
if(db==INVALID_HANDLE)
{
Print("DB: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());
return;
}
else
Print("Database: ", filename, " opened successfully");
//--- Wenn die Tabelle SYMBOLS existiert, wird sie gelöscht
if(DatabaseTableExists(db, "SYMBOLS"))
{
//--- löschen der Tabelle
if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE SYMBOLS"))
{
Print("Failed to drop table SYMBOLS with code ", GetLastError());
DatabaseClose(db);
return;
}
}
//--- Erstellen der Tabelle SYMBOLS
if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE SYMBOLS("
"NAME TEXT NOT NULL,"
"DESCRIPTION TEXT ,"
"PATH TEXT ,"
"SPREAD INT ,"
"POINT REAL NOT NULL,"
"DIGITS INT NOT NULL,"
"JSON BLOB );"))
{
Print("DB: ", filename, " create table failed with code ", GetLastError());
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- Darstellung der Liste aller Felder der Tabellen der SYMBOLS
if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)", 0)<0)
{
PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)\") failed, error code=%d at line %d", GetLastError(), __LINE__);
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- Erstellen einer parametrisierten Anfrage, um Ticks der Tabelle SYMBOLS hinzuzufügen
string sql="INSERT INTO SYMBOLS (NAME,DESCRIPTION,PATH,SPREAD,POINT,DIGITS,JSON)"
" VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7);"; // request parameters
int request=DatabasePrepare(db, sql);
if(request==INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d", GetLastError());
Print("SQL request: ", sql);
DatabaseClose(db);
return;
}
//--- Schleife über alle Symbole, um sie der Tabelle SYMBOLS hinzuzufügen
int symbols=SymbolsTotal(false);
bool request_error=false;
DatabaseTransactionBegin(db);
for(int i=0; i<symbols; i++)
{
//--- Setzen der Werte der verbliebenen Parameter vor dem Hinzufügen eines Symbols
ResetLastError();
string symbol=SymbolName(i, false);
if(!DatabaseBind(request, 0, symbol))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
//--- Falls der vorherige Aufruf von DatabaseBind() erfolgreich war, wird der nächste Parameter gesetzt
if(!DatabaseBind(request, 1, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_DESCRIPTION)))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBind(request, 2, SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBind(request, 3, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD)))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBind(request, 4, SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT)))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBind(request, 5, SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS)))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
if(!DatabaseBind(request, 6, GetSymBolAsJson(symbol)))
{
PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d", __LINE__, GetLastError());
request_error=true;
break;
}
//--- Ausführen der Anfrage, um die Eingabe einzutragen, einschließlich einer Fehlerprüfung
if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))
{
PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d", GetLastError());
DatabaseFinalize(request);
request_error=true;
break;
}
else
PrintFormat("%d: added %s", i+1, symbol);
//--- Rücksetzen der Anfrage vor der nächsten Parameteraktualisierung
if(!DatabaseReset(request))
{
PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d", GetLastError());
DatabaseFinalize(request);
request_error=true;
break;
}
} //--- Ende der Schleife über alle Symbole
//--- Transaktionsstatus
if(request_error)
{
PrintFormat("Table SYMBOLS: failed to add %d symbols", symbols);
DatabaseTransactionRollback(db);
DatabaseClose(db);
return;
}
else
{
DatabaseTransactionCommit(db);
PrintFormat("Table SYMBOLS: added %d symbols",symbols);
}
//--- Sichern der Tabelle SYMBOLS in einer csv-Datei
string csv_filename="symbols.csv";
if(DatabaseExport(db, "SELECT * FROM SYMBOLS", csv_filename,
DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS, ";"))
Print("Database: table SYMBOLS saved in ", csv_filename);
else
Print("Database: DatabaseExport(\"SELECT * FROM SYMBOLS\") failed with code", GetLastError());
//--- Schließen der Datenbankdatei und Informieren darüber
DatabaseClose(db);
PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rückgabe der Symbolspezifikation als JSON |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSymBolAsJson(string symbol)
{
//--- Einzüge
string indent1=Indent(1);
string indent2=Indent(2);
string indent3=Indent(3);
//---
int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS);
string json="{"+
"\n"+indent1+"\"ConfigSymbols\":["+
"\n"+indent2+"{"+
"\n"+indent3+"\"Symbol\":\""+symbol+"\","+
"\n"+indent3+"\"Path\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_PATH)+"\","+
"\n"+indent3+"\"CurrencyBase\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE)+"\","+
"\n"+indent3+"\"CurrencyProfit\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT)+"\","+
"\n"+indent3+"\"CurrencyMargin\":\""+SymbolInfoString(symbol, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+"\","+
"\n"+indent3+"\"ColorBackground\":\""+ColorToString((color)SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_BACKGROUND_COLOR))+"\","+
"\n"+indent3+"\"Digits\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS))+"\","+
"\n"+indent3+"\"Point\":\""+DoubleToString(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT), digits)+"\","+
"\n"+indent3+"\"TickBookDepth\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH))+"\","+
"\n"+indent3+"\"ChartMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_CHART_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"TradeMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"TradeCalcMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"OrderMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_ORDER_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"CalculationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"ExecutionMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"ExpirationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"FillFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_FILLING_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"ExpirFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"Spread\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SPREAD))+"\","+
"\n"+indent3+"\"TickValue\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"TickSize\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"ContractSize\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"StopsLevel\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))+"\","+
"\n"+indent3+"\"VolumeMin\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"VolumeMax\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"VolumeStep\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"VolumeLimit\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"SwapMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_MODE))+"\","+
"\n"+indent3+"\"SwapLong\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_LONG)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"SwapShort\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_SHORT)))+"\","+
"\n"+indent3+"\"Swap3Day\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS))+"\""+
"\n"+indent2+"}"+
"\n"+indent1+"]"+
"\n}";
return(json);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Einzüge durch Leerzeichen |
//+------------------------------------------------------------------+
string Indent(const int number, const int characters=3)
{
int length=number*characters;
string indent=NULL;
StringInit(indent, length, ' ');
return indent;
}
/*
Ergebnis:
Database: symbols.sqlite opened successfully
#| cid name type notnull dflt_value pk
-+-------------------------------------------
1| 0 NAME TEXT 1 0
2| 1 DESCRIPTION TEXT 0 0
3| 2 PATH TEXT 0 0
4| 3 SPREAD INT 0 0
5| 4 POINT REAL 1 0
6| 5 DIGITS INT 1 0
7| 6 JSON BLOB 0 0
1: added EURUSD
2: added GBPUSD
3: added USDCHF
...
82: added USDCOP
83: added USDARS
84: added USDCLP
Table SYMBOLS: added 84 symbols
Database: table SYMBOLS saved in symbols.csv
Database: symbols.sqlite created and closed
*/