DatabaseReset

Rücksetzen einer Anfrage, wie nach dem Aufruf von DatabasePrepare().

int  DatabaseReset(
   int  request      // Handle der Anfrage, das durch DatabasePrepare erhalten wurde
   );

Parameter

request

[in]  Das Handle der Anfrage, erhalten von DatabasePrepare().

Rückgabewert

Rückgabe von true bei Erfolg, sonst false. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) - ungültiges Handle der Datenbank;
  • Die Fehlernummern von SQLite beginnen mit ERR_DATABASE_ERROR(5601).

Hinweis

Die Funktion DatabaseReset() ist für die mehrfache Ausführung einer Anfrage mit unterschiedlichen Parameterwerten vorgesehen. Wenn beispielsweise mit dem Befehl INSERT der Tabelle Daten in großen Mengen hinzugefügt werden, sollte für jeden Eintrag ein nutzerdefinierter Satz von Feldwerten gebildet werden.

Im Gegensatz zu DatabasePrepare() wird von DatabaseReset() der String mit SQL-Befehlen nicht zu einer neuen Anfrage kompiliert, daher wird DatabaseReset() viel schneller ausgeführt als DatabasePrepare().

DatabaseReset() wird zusammen mit den Funktionen DatabaseBind() und/oder DatabaseBindArray() verwendet, wenn die Werte der Anfrageparameter nach der Ausführung von DatabaseRead() geändert werden sollen. Das bedeutet, dass vor dem Setzen neuer Werte der Anfrageparameter (vor dem Block von DatabaseBind/DatabaseBindArray-Aufrufen) DatabaseReset() aufgerufen werden sollte, um sie zurückzusetzen. Die parametrisierte Anfragen selbst sollte mit DatabasePrepare() erstellt werden.

Wie DatabasePrepare() macht DatabaseReset() keine Datenbankanfrage. Eine direkte Anfrage wird ausgeführt, wenn DatabaseRead() oder DatabaseReadBind() aufgerufen wird.

Der Aufruf DatabaseReset() führt nicht zum Zurücksetzen von Parameterwerten in der Anfrage, wenn diese durch den Aufruf DatabaseBind()/DatabaseBindArray() gesetzt wurden, d.h. die Parameter behalten ihre Werte bei. Somit kann nur der Wert eines einzelnen Parameters geändert werden. Es ist nicht notwendig, nach dem Aufruf von DatabaseReset() alle Parameter der Anfrage neu zu setzen.

Das Handle einer mit DatabaseFinalize() entfernten Anfrage kann nicht an DatabaseReset() übergeben werden. Dies führt zu einem Fehler.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Erstellen oder Öffnen einer Datenbank
   string filename="symbols.sqlite";
   int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE);
   if(db==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("DB: ", filename, " open failed with code "GetLastError());
      return;
     }
   else
      Print("Database: ", filename, " opened successfully");
//--- Wenn die Tabelle SYMBOLS existiert, wird sie gelöscht
   if(DatabaseTableExists(db, "SYMBOLS"))
     {
      //--- löschen der Tabelle
      if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE SYMBOLS"))
        {
         Print("Failed to drop table SYMBOLS with code "GetLastError());
         DatabaseClose(db);
         return;
        }
     }
//--- Erstellen der Tabelle SYMBOLS
   if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE SYMBOLS("
                       "NAME           TEXT    NOT NULL,"
                       "DESCRIPTION    TEXT            ,"
                       "PATH           TEXT            ,"
                       "SPREAD         INT             ,"
                       "POINT          REAL    NOT NULL,"
                       "DIGITS         INT     NOT NULL,"
                       "JSON           BLOB );"))
     {
      Print("DB: ", filename, " create table failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- Darstellung der Liste aller Felder der Tabellen der SYMBOLS
   if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)", 0)<0)
     {
      PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(SYMBOLS)\") failed, error code=%d at line %d"GetLastError(), __LINE__);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
 
//--- Erstellen einer parametrisierten Anfrage, um Ticks der Tabelle SYMBOLS hinzuzufügen
   string sql="INSERT INTO SYMBOLS (NAME,DESCRIPTION,PATH,SPREAD,POINT,DIGITS,JSON)"
              " VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7);"// request parameters
   int request=DatabasePrepare(db, sql);
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d"GetLastError());
      Print("SQL request: ", sql);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
 
//--- Schleife über alle Symbole, um sie der Tabelle SYMBOLS hinzuzufügen
   int symbols=SymbolsTotal(false);
   bool request_error=false;
   DatabaseTransactionBegin(db);   
   for(int i=0; i<symbols; i++)
     {
      //--- Setzen der Werte der verbliebenen Parameter vor dem Hinzufügen eines Symbols
      ResetLastError();
      string symbol=SymbolName(i, false);
      if(!DatabaseBind(request, 0, symbol))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
      //--- Falls der vorherige Aufruf von DatabaseBind() erfolgreich war, wird der nächste Parameter gesetzt
      if(!DatabaseBind(request, 1, SymbolInfoString(symbolSYMBOL_DESCRIPTION)))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!DatabaseBind(request, 2, SymbolInfoString(symbolSYMBOL_PATH)))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!DatabaseBind(request, 3, SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_SPREAD)))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!DatabaseBind(request, 4, SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_POINT)))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!DatabaseBind(request, 5, SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS)))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!DatabaseBind(request, 6, GetSymBolAsJson(symbol)))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed at line %d with code=%d"__LINE__GetLastError());
         request_error=true;
         break;
        }
 
      //--- Ausführen der Anfrage, um die Eingabe einzutragen, einschließlich einer Fehlerprüfung
      if(!DatabaseRead(request)&&(GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))
        {
         PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d"GetLastError());
         DatabaseFinalize(request);
         request_error=true;
         break;
        }
      else
         PrintFormat("%d: added %s", i+1, symbol);
      //--- Rücksetzen der Anfrage vor der nächsten Parameteraktualisierung
      if(!DatabaseReset(request))
        {
         PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d"GetLastError());
         DatabaseFinalize(request);
         request_error=true;
         break;
        }
     } //--- Ende der Schleife über alle Symbole
 
//--- Transaktionsstatus
   if(request_error)
     {
      PrintFormat("Table SYMBOLS: failed to add %d symbols", symbols);
      DatabaseTransactionRollback(db);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   else
     {
      DatabaseTransactionCommit(db);
      PrintFormat("Table SYMBOLS: added %d symbols",symbols);
     }
 
//--- Sichern der Tabelle SYMBOLS in einer csv-Datei
   string csv_filename="symbols.csv";
   if(DatabaseExport(db, "SELECT * FROM SYMBOLS", csv_filename,
                     DATABASE_EXPORT_HEADER|DATABASE_EXPORT_INDEX|DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS";"))
      Print("Database: table SYMBOLS saved in ", csv_filename);
   else
      Print("Database: DatabaseExport(\"SELECT * FROM SYMBOLS\") failed with code"GetLastError());
 
//--- Schließen der Datenbankdatei und Informieren darüber
   DatabaseClose(db);
   PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rückgabe der Symbolspezifikation als JSON                        |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSymBolAsJson(string symbol)
  {
//--- Einzüge
   string indent1=Indent(1);
   string indent2=Indent(2);
   string indent3=Indent(3);
//---
   int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS);
   string json="{"+
               "\n"+indent1+"\"ConfigSymbols\":["+
               "\n"+indent2+"{"+
               "\n"+indent3+"\"Symbol\":\""+symbol+"\","+
               "\n"+indent3+"\"Path\":\""+SymbolInfoString(symbolSYMBOL_PATH)+"\","+
               "\n"+indent3+"\"CurrencyBase\":\""+SymbolInfoString(symbolSYMBOL_CURRENCY_BASE)+"\","+
               "\n"+indent3+"\"CurrencyProfit\":\""+SymbolInfoString(symbolSYMBOL_CURRENCY_PROFIT)+"\","+
               "\n"+indent3+"\"CurrencyMargin\":\""+SymbolInfoString(symbolSYMBOL_CURRENCY_MARGIN)+"\","+
               "\n"+indent3+"\"ColorBackground\":\""+ColorToString((color)SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_BACKGROUND_COLOR))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"Digits\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_DIGITS))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"Point\":\""+DoubleToString(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_POINT), digits)+"\","+
               "\n"+indent3+"\"TickBookDepth\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"ChartMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_CHART_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"TradeMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"TradeCalcMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"OrderMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_ORDER_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"CalculationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_TRADE_CALC_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"ExecutionMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_TRADE_EXEMODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"ExpirationMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"FillFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_FILLING_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"ExpirFlags\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_EXPIRATION_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"Spread\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_SPREAD))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"TickValue\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"TickSize\":\""+StringFormat("%G", (SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"ContractSize\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"StopsLevel\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"VolumeMin\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_VOLUME_MIN)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"VolumeMax\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_VOLUME_MAX)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"VolumeStep\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"VolumeLimit\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_VOLUME_STEP)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"SwapMode\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_SWAP_MODE))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"SwapLong\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_SWAP_LONG)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"SwapShort\":\""+StringFormat("%G",(SymbolInfoDouble(symbolSYMBOL_SWAP_SHORT)))+"\","+
               "\n"+indent3+"\"Swap3Day\":\""+IntegerToString(SymbolInfoInteger(symbolSYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS))+"\""+
               "\n"+indent2+"}"+
               "\n"+indent1+"]"+
               "\n}";
   return(json);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Einzüge durch Leerzeichen                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
string Indent(const int number, const int characters=3)
  {
   int length=number*characters;
   string indent=NULL;
   StringInit(indent, length, ' ');
   return indent;
  }
/*
 Ergebnis:
  Database: symbols.sqlite opened successfully
  #| cid name        type notnull dflt_value pk
  -+-------------------------------------------
  1|   0 NAME        TEXT       1             0 
  2|   1 DESCRIPTION TEXT       0             0 
  3|   2 PATH        TEXT       0             0 
  4|   3 SPREAD      INT        0             0 
  5|   4 POINT       REAL       1             0 
  6|   5 DIGITS      INT        1             0 
  7|   6 JSON        BLOB       0             0 
  1: added EURUSD
  2: added GBPUSD
  3: added USDCHF
  ...
  82: added USDCOP
  83: added USDARS
  84: added USDCLP
  Table SYMBOLS: added 84 symbols
  Database: table SYMBOLS saved in symbols.csv
  Database: symbols.sqlite created and closed
*/
 

