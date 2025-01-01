DokumentationKategorien
Alert

Zeigt ein Dialogfenster mit Nutzerdaten.

void  Alert(
   argument,     // der erste Wert
   ...           // weitere Werte
   );

Parameter

argument

[in]  die Werte, getrennt durch Kommas. Für das Trennen die Informationsausgabe in mehrere Zeilen kann das Zeilenvorschubzeichen "\n" oder "\r\n" verwendet werden. Parameterzahl darf 64 nicht überschreiten.

Rückgabewert

Keinen Rückgabewert

Hinweis

Felder können nicht in die Funktion Alert() übertragen werden. Felder müssen einzeln übergeben werden. Daten des Typs double werden mit 8 Dezimalzeichen, Daten des Typs foat mit 5 Dezimalzeichen ausgegeben.  für Ausgabe der reellen Zahlen mit anderer Genauigkeit oder im anderen Format muss die Funktion DoubleToString() verwendet werden.

Daten des Typs bool werden buchstäblich als "true" oder "false" ausgegeben. Zeitwerte werden als YYYY.MM.DD HH:MI:SS ausgegeben. Für eine Ausgabe des Datums im einem anderen Format muss die Funktion TimeToString() verwendet werden. Daten des Typs color werden als Zeichenkette R,G,B Zeile oder als Name einer Farbe ausgegeben, wenn diese Farbe im Farbsystem vorhanden ist.

Im Strategie-Tester wird die Alert()-Funktion nicht ausgeführt.

Beispiel:

//--- Enumerationen
enum ENUM_INTERSECT_DIRECTION
  {
   INTERSECT_DIRECTION_NONE0,  // kein Kreuzen
   INTERSECT_DIRECTION_UP  = 1,  // aufwärts kreuzen
   INTERSECT_DIRECTION_DOWN=-1,  // abwärts kreuzen
  };
 
//--- Eingabeparameter
input    uint               InpPeriod = 10;            // MA Periodenlänge
input    int                InpShift  = 0;             // MA Versatz
input    ENUM_MA_METHOD     InpMethod = MODE_SMA;      // MA Methode
input    ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice  = PRICE_CLOSE;   // MA verwendeter Preis
 
//--- globale Variable
int      ExtMaHandle;
int      ExtMaPeriod;
double   ExtData[2];
MqlRates ExtRates[2];
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Initialisierungsfunktion                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- die Periodenlänge für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts ist gleich dem Standardwert (10), wenn im Eingabeparameter Null angegeben ist
   ExtMaPeriod=int(InpPeriod<1 ? 10 : InpPeriod);
//--- Erstellen eines Handles für den Indikator Gleitender Durchschnitt mit den angegebenen Parametern
   ExtMaHandle=iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtMaPeriod,InpShift,InpMethod,InpPrice);
   ResetLastError();
   if(ExtMaHandle==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("Failed to create iMA() handle. Error code: %d",GetLastError());
      return(INIT_FAILED);
     }
     
//--- Abrufen des Zeitpunkts der letzten Preisaktualisierung
   datetime tick_time=TickTime();
//--- Abrufen der Daten des gleitenden Durchschnitts und der Preisdaten der letzten beiden Balken
   if(GetData(ExtMaHandle,ExtData,ExtRates) && tick_time!=0)
     {
      //--- wenn der Preis über dem MA ist
      if(ExtRates[1].close>ExtData[1])
        {
         //--- Textnachricht erstellen und eine Warnung (Alert) anzeigen
         string message=StringFormat("Bar time: %s. The price is above the moving average",TimeToString(ExtRates[1].time));
         Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
         /*
        Ergebnis:
         AlertBar time2024.02.16 18:00The price is above the moving average at 2024.02.16 18:47:43
         */
        }
      else
        {
         //--- wenn der Preis unter dem MA ist
         if(ExtRates[1].close<ExtData[1])
           {
            //--- Textnachricht erstellen und eine Warnung (Alert) anzeigen
            string message=StringFormat("Bar time: %s. The price is below the moving average.",TimeToString(ExtRates[1].time));
            Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
            /*
           Ergebnis:
            AlertBar time2024.02.16 19:00The price is below the moving average at 2024.02.16 19:33:14
            */
           }
         else
           {
            //--- Textnachricht erstellen und eine Warnung (Alert) anzeigen
            string message=StringFormat("Bar time: %s. The price and moving average are equal.",TimeToString(ExtRates[1].time));
            Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
            /*
           Ergebnis:
            AlertBar time2024.02.16 20:00The price and moving average are equal at 2024.02.16 20:12:22
            */
           }
        }
     }
     
//--- Erfolg
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tick-Funktion des Experten                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   ResetLastError();
//--- Abrufen der Daten des gleitenden Durchschnitts und der Preisdaten der letzten beiden Balken
   if(!GetData(ExtMaHandle,ExtData,ExtRates))
      return;
//--- Ermitteln der Richtung, in der der Preis den gleitenden Durchschnitt auf dem aktuellen Balken kreuzt
   ENUM_INTERSECT_DIRECTION intersect=GetIntersectDirection(ExtData,ExtRates);
 
//--- Variable zum Speichern der vorherigen Nachricht
   static string message_prev="";
 
//--- wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt auf dem aktuellen Balken nach oben gekreuzt hat
   if(intersect==INTERSECT_DIRECTION_UP)
     {
      //--- Ermitteln der Zeit des Ticks, zu der das Kreuzen stattgefunden hat
      datetime tick_time=TickTime();
      if(tick_time==0)
         return;
      //--- Erstellen einer Textnachricht
      string message=StringFormat("Bar time: %s. The price crossed the MA from bottom to top",TimeToString(ExtRates[1].time));
      //--- wenn die vorherige Nachricht nicht mit der aktuellen übereinstimmt, wird eine Warnung mit der Nachricht und der Zeit des Ticks angezeigt
      if(message!=message_prev)
        {
         Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
         message_prev=message;
         /*
         Result:\
         AlertBar time2024.02.16 09:00The price crossed the MA from bottom to top at 2024.02.16 09:20:35
         */
        }
     }
 
//--- wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt auf dem aktuellen Balken nach unten gekreuzt hat
   if(intersect==INTERSECT_DIRECTION_DOWN)
     {
      //--- Ermitteln der Zeit des Ticks, zu der das Kreuzen stattgefunden hat
      datetime tick_time=TickTime();
      if(tick_time==0)
         return;
      //--- Erstellen einer Textnachricht
      string message=StringFormat("Bar time: %s. The price crossed the MA from top to bottom",TimeToString(ExtRates[1].time));
      //--- wenn die vorherige Nachricht nicht mit der aktuellen übereinstimmt, wird eine Warnung mit der Nachricht und der Zeit des Ticks angezeigt
      if(message!=message_prev)
        {
         Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
         message_prev=message;
         /*
         Result:\
         AlertBar time2024.02.16 10:00The price crossed the MA from top to bottom at 2024.02.16 10:42:15
         */
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Kurs- und gleitende Durchschnittsdaten in Arrays kopieren        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetData(int handle,double &ma_data[],MqlRates &price_data[])
  {
   ResetLastError();
//--- Abrufen der Daten des gleitenden Durchschnitts der letzten beiden Balken
   if(CopyBuffer(handle,0,0,2,ma_data)!=2)
     {
      PrintFormat("CopyBuffer() failed. Error code: %d",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- Abrufen der Preisdaten der letzten beiden Balken
   if(CopyRates(Symbol(),PERIOD_CURRENT,0,2,price_data)!=2)
     {
      PrintFormat("CopyRates() failed. Error code: %d",GetLastError());
      return(false);
     }
 
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rückgabe der Kreuzungsrichtung von Preisen und gl. Durchschnitt  |
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_INTERSECT_DIRECTION GetIntersectDirection(double &ma_data[],MqlRates &price_data[])
  {
   double ma0=ma_data[1];
   double ma1=ma_data[0];
   double close0=price_data[1].close;
   double close1=price_data[0].close;
 
   if(close1<=ma1 && close0>ma0)
      return(INTERSECT_DIRECTION_UP);
   else
     {
      if(close1>=ma1 && close0<ma0)
         return(INTERSECT_DIRECTION_DOWN);
      else
         return(INTERSECT_DIRECTION_NONE);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rückgabe der Tick-Zeit in Sekunden                               |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime TickTime()
  {
   MqlTick tick={};
 
   ResetLastError();
   if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
     {
      PrintFormat("SymbolInfoTick() failed. Error code: %d",GetLastError());
      return(0);
     }
 
   return(tick.time);
  }