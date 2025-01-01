//--- Enumerationen

enum ENUM_INTERSECT_DIRECTION

{

INTERSECT_DIRECTION_NONE= 0, // kein Kreuzen

INTERSECT_DIRECTION_UP = 1, // aufwärts kreuzen

INTERSECT_DIRECTION_DOWN=-1, // abwärts kreuzen

};



//--- Eingabeparameter

input uint InpPeriod = 10; // MA Periodenlänge

input int InpShift = 0; // MA Versatz

input ENUM_MA_METHOD InpMethod = MODE_SMA; // MA Methode

input ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice = PRICE_CLOSE; // MA verwendeter Preis



//--- globale Variable

int ExtMaHandle;

int ExtMaPeriod;

double ExtData[2];

MqlRates ExtRates[2];



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert Initialisierungsfunktion |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- die Periodenlänge für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts ist gleich dem Standardwert (10), wenn im Eingabeparameter Null angegeben ist

ExtMaPeriod=int(InpPeriod<1 ? 10 : InpPeriod);

//--- Erstellen eines Handles für den Indikator Gleitender Durchschnitt mit den angegebenen Parametern

ExtMaHandle=iMA(Symbol(),PERIOD_CURRENT,ExtMaPeriod,InpShift,InpMethod,InpPrice);

ResetLastError();

if(ExtMaHandle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Failed to create iMA() handle. Error code: %d",GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}



//--- Abrufen des Zeitpunkts der letzten Preisaktualisierung

datetime tick_time=TickTime();

//--- Abrufen der Daten des gleitenden Durchschnitts und der Preisdaten der letzten beiden Balken

if(GetData(ExtMaHandle,ExtData,ExtRates) && tick_time!=0)

{

//--- wenn der Preis über dem MA ist

if(ExtRates[1].close>ExtData[1])

{

//--- Textnachricht erstellen und eine Warnung (Alert) anzeigen

string message=StringFormat("Bar time: %s. The price is above the moving average",TimeToString(ExtRates[1].time));

Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

/*

Ergebnis:

Alert: Bar time: 2024.02.16 18:00. The price is above the moving average at 2024.02.16 18:47:43

*/

}

else

{

//--- wenn der Preis unter dem MA ist

if(ExtRates[1].close<ExtData[1])

{

//--- Textnachricht erstellen und eine Warnung (Alert) anzeigen

string message=StringFormat("Bar time: %s. The price is below the moving average.",TimeToString(ExtRates[1].time));

Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

/*

Ergebnis:

Alert: Bar time: 2024.02.16 19:00. The price is below the moving average at 2024.02.16 19:33:14

*/

}

else

{

//--- Textnachricht erstellen und eine Warnung (Alert) anzeigen

string message=StringFormat("Bar time: %s. The price and moving average are equal.",TimeToString(ExtRates[1].time));

Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

/*

Ergebnis:

Alert: Bar time: 2024.02.16 20:00. The price and moving average are equal at 2024.02.16 20:12:22

*/

}

}

}



//--- Erfolg

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tick-Funktion des Experten |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

ResetLastError();

//--- Abrufen der Daten des gleitenden Durchschnitts und der Preisdaten der letzten beiden Balken

if(!GetData(ExtMaHandle,ExtData,ExtRates))

return;

//--- Ermitteln der Richtung, in der der Preis den gleitenden Durchschnitt auf dem aktuellen Balken kreuzt

ENUM_INTERSECT_DIRECTION intersect=GetIntersectDirection(ExtData,ExtRates);



//--- Variable zum Speichern der vorherigen Nachricht

static string message_prev="";



//--- wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt auf dem aktuellen Balken nach oben gekreuzt hat

if(intersect==INTERSECT_DIRECTION_UP)

{

//--- Ermitteln der Zeit des Ticks, zu der das Kreuzen stattgefunden hat

datetime tick_time=TickTime();

if(tick_time==0)

return;

//--- Erstellen einer Textnachricht

string message=StringFormat("Bar time: %s. The price crossed the MA from bottom to top",TimeToString(ExtRates[1].time));

//--- wenn die vorherige Nachricht nicht mit der aktuellen übereinstimmt, wird eine Warnung mit der Nachricht und der Zeit des Ticks angezeigt

if(message!=message_prev)

{

Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

message_prev=message;

/*

Result:\

Alert: Bar time: 2024.02.16 09:00. The price crossed the MA from bottom to top at 2024.02.16 09:20:35

*/

}

}



//--- wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt auf dem aktuellen Balken nach unten gekreuzt hat

if(intersect==INTERSECT_DIRECTION_DOWN)

{

//--- Ermitteln der Zeit des Ticks, zu der das Kreuzen stattgefunden hat

datetime tick_time=TickTime();

if(tick_time==0)

return;

//--- Erstellen einer Textnachricht

string message=StringFormat("Bar time: %s. The price crossed the MA from top to bottom",TimeToString(ExtRates[1].time));

//--- wenn die vorherige Nachricht nicht mit der aktuellen übereinstimmt, wird eine Warnung mit der Nachricht und der Zeit des Ticks angezeigt

if(message!=message_prev)

{

Alert(message+" at "+TimeToString(tick_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

message_prev=message;

/*

Result:\

Alert: Bar time: 2024.02.16 10:00. The price crossed the MA from top to bottom at 2024.02.16 10:42:15

*/

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Kurs- und gleitende Durchschnittsdaten in Arrays kopieren |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetData(int handle,double &ma_data[],MqlRates &price_data[])

{

ResetLastError();

//--- Abrufen der Daten des gleitenden Durchschnitts der letzten beiden Balken

if(CopyBuffer(handle,0,0,2,ma_data)!=2)

{

PrintFormat("CopyBuffer() failed. Error code: %d",GetLastError());

return(false);

}

//--- Abrufen der Preisdaten der letzten beiden Balken

if(CopyRates(Symbol(),PERIOD_CURRENT,0,2,price_data)!=2)

{

PrintFormat("CopyRates() failed. Error code: %d",GetLastError());

return(false);

}



return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rückgabe der Kreuzungsrichtung von Preisen und gl. Durchschnitt |

//+------------------------------------------------------------------+

ENUM_INTERSECT_DIRECTION GetIntersectDirection(double &ma_data[],MqlRates &price_data[])

{

double ma0=ma_data[1];

double ma1=ma_data[0];

double close0=price_data[1].close;

double close1=price_data[0].close;



if(close1<=ma1 && close0>ma0)

return(INTERSECT_DIRECTION_UP);

else

{

if(close1>=ma1 && close0<ma0)

return(INTERSECT_DIRECTION_DOWN);

else

return(INTERSECT_DIRECTION_NONE);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Rückgabe der Tick-Zeit in Sekunden |

//+------------------------------------------------------------------+

datetime TickTime()

{

MqlTick tick={};



ResetLastError();

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

PrintFormat("SymbolInfoTick() failed. Error code: %d",GetLastError());

return(0);

}



return(tick.time);

}