ParameterGetRange

Empfängt die Information über den Bereich der Werte und den Schritt der Veränderung für input-Variable bei der Optimierung eines Expert Advisors in Strategie-Tester. Es gibt zwei Varianten der Funktion.

1. Empfang von Information für den input-Parameter des Integer-Typs

bool ParameterGetRange(

const string name,

bool& enable,

long& value,

long& start,

long& step,

long& stop

);

2. Empfang von Information für den input-Parameter des tatsächlichen Typs

bool ParameterGetRange(

const string name,

bool& enable,

double& value,

double& start,

double& step,

double& stop

);

Parameter

name

[in] Identifikator der input-Variable. Diese Variablen sind externe Parameter des Programms, deren Werte man beim Start auf einem Chart oder während eines einzelnen Testens angeben kann.

enable

[out] Merkmal, dass dieser Parameter für Durchsuchen der Werte bei der Optimierung in Strategie-Tester verwendet werden kann.

value

[out] Wert des Parameters.

start

[out] Anfangswert des Parameters bei der Optimierung.

step

[out] Schritt der Veränderung des Parameters beim Durchsuchen seiner Werte.

stop

[out] Endwert des Parameters bei der Optimierung.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, verwenden Sie die Funktion GetLastError().

Hinweis

Die Funktion kann nur aus den Handlern OnTesterInit(), OnTesterPass() und OnTesterDeinit() aufgerufen werden. Sie ist für den Erhalt von Wert und Veränderungsbereich der Eingabeparameter des Expert Advisors bei der Optimierung in Strategie-Tester bestimmt.

Beim Aufruf in OnTesterInit() kann die erhaltene Information für Neudefinierung der Regeln für Durchsuchen jeder input-Variable mit Hilfe der Funktion ParameterSetRange() verwendet werden. So kann man die neuen Werte Start, Stop, Schritt einstellen und sogar diesen Parameter von der Optimierung unabhängig von den Einstellungen in Strategie-Tester völlig ausschließen. Dies ermöglicht es Ihnen eigene Skripten zu erstellen, um den Raum von Eingabeparametern bei der Optimierung zu verwalten, das heißt von der Optimierung einige Parameter je nach den Werten der wichtigsten Parameter des Expert Advisors auszuschließen.

Beispiel: