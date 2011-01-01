DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Technische IndikatoreniIchimoku 

iIchimoku

Gibt das Handle des Indikators Ichimoku Kinko Hyo zurück.

int  iIchimoku(
   string           symbol,            // Symbolname
   ENUM_TIMEFRAMES  period,            // Periode
   int              tenkan_sen,        // Periode Tenkan-sen
   int              kijun_sen,         // Periode Kijun-sen
   int              senkou_span_b      // Periode Senkou Span B
   );

Parameter

symbol

[in] Symbolname des Instrumentes, dessen Daten für Berechnung des Indikators verwendet werden. NULL das laufende Symbol.

period

[in] Wert er Periode kann einer der Enumerationswerte ENUM_TIMEFRAMES sein, 0 bedeutet das laufende Timeframe.

tenkan_sen

[in]  Mittelungsperiode Tenkan Sen.

kijun_sen

[in]  Mittelungsperiode Kijun Sen.

senkou_span_b

[in]  Mittelunfsperiode Senkou Span B.

Rückgabewert

Gibt das Handle des angegebenen technischen Indikators zurück, beim Misserfolg gibt INVALID_HANDLE zurück. Um Computerspeicher aus nicht genutzten Indikatoren zu befreien, wird die Funktion IndicatorRelease() verwendet, zu deren Indikatorhandle passiert wird.

Hinweis

Puffernummern: 0 - TENKANSEN_LINE, 1 - KIJUNSEN_LINE, 2 - SENKOUSPANA_LINE, 3 - SENKOUSPANB_LINE, 4 - CHIKOUSPAN_LINE.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Demo_iIchimoku.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Der Indikator zeigt, wie Daten erhalten werden sollen"
#property description "Indikator-Puffer für den technischen Indikator iIchimoku."
#property description "Symbol und Zeitrahmen, in denen der Indikator berechnet wird,"
#property description "sind durch die Parameter symbol und period angegeben."
#property description "Erstellungsweise des Handles ist durch den 'type' Parameter (Typ der Funktion) angegeben."
#property description "Alle andere Parameter sind wie im normalen Ichimoku Kinko Hyo."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   4
//--- Tenkan_sen konstruieren
#property indicator_label1  "Tenkan_sen"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- Kijun_sen konstruieren
#property indicator_label2  "Kijun_sen"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- Senkou_Span konstruieren
#property indicator_label3  "Senkou Span A;Senkou Span B" // Zwei Felder werden in Data Window angezeigt
#property indicator_type3   DRAW_FILLING
#property indicator_color3  clrSandyBrown, clrThistle
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//--- Chinkou_Span konstruieren
#property indicator_label4  "Chinkou_Span"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrLime
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumeration der Erstellungsweisen des Handles                    |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iIchimoku,         // iIchimoku verwenden
   Call_IndicatorCreate    // IndicatorCreate verwenden
  };
//--- Eingabeparameter
input Creation             type=Call_iIchimoku;       // Funktionstyp 
input int                  tenkan_sen=9;              // Periode von Tenkan-sen
input int                  kijun_sen=26;              // Periode von Kijun-sen
input int                  senkou_span_b=52;          // Periode von Senkou Span B
input string               symbol=" ";                // Symbol
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;     // Zeitrahmen
//--- Indicator-Puffer
double         Tenkan_sen_Buffer[];
double         Kijun_sen_Buffer[];
double         Senkou_Span_A_Buffer[];
double         Senkou_Span_B_Buffer[];
double         Chinkou_Span_Buffer[];
//--- Eine Variable um Handle des Indikators iIchimoku zu speichern
int    handle;
//--- Variable für Speicherung
string name=symbol;
//--- Name des Indikators auf dem Chart
string short_name;
//--- die Anzahl der Werte im Indikator Ichimoku Kinko Hyo gespeichert wird
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Bindung von Arrays zu den Indikator-Puffern
   SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- Die Verschiebung für Kanal Senkou Span auf kijun_sen Balken nach Zukunft definieren
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);
//--- Für Linie Chinkou Span, es ist nicht erforderlich, die Verschiebung anzugeben, da sind die Daten von Chinkou Span
//--- in iIchimoku mit Verschiebung gespeichert
//--- das Symbol, auf das der Indikator gebaut wird, definieren
   name=symbol;
//--- Leerzeichen aus dem linken und rechten löschen
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- Wenn nach diesem die Länge des String name ist Null
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- das Symbol aus dem Chart, auf dem der Indikator läuft, nehmen
      name=_Symbol;
    }
//--- Erstellen ein Handel des Indikators
   if(type==Call_iIchimoku)
      handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
   else
     {
      //--- die Struktur mit Werten von Indikatorparametern ausfüllen
      MqlParam pars[3];
      //--- Perioden und Verschiebungen der Alligator-Linien
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=tenkan_sen;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=kijun_sen;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=senkou_span_b;
      //--- Handle erstellen
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);
     }
//--- Wenn Handle konnte nicht erstellt werden
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- darüber schreiben und Nummer des Fehlers anzeigen
      PrintFormat("Handle des Indikators iBWMFI für das Paar %s/%s konnte nicht erstellt werden. Fehlercode ist %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- Arbeit des Indikators ist früher geendet
      return(INIT_FAILED);
    ;}
//--- Das Paar, Symbol/Zeitrahmen, auf deren Ichimoku Kinko Hyo berechnet war, zeigen
   short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),
                           tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- normale Initialisierung des Indikators    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- Anzahl der Werte des Indikators iIchimoku zu kopieren
   int values_to_copy;
//--- Anzahl der berechneten Werte im Indikator finden
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() hat %d zurückgegeben, Fehlercode ist %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- wenn dies der erste Start der Berechnung des Indikators ist oder die Anzahl der Werte im Indikator iIchimoku geändert hat
//--- oder wenn Sie brauchen den Indikator für zwei oder mehr Balken (was bedeutet, dass etwas in der Geschichte verändert hat) zu berechnen
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- wenn Array Tenkan_sen_Buffer größer als die Anzahl der Werte in iIchimoku auf symbol/period ist, dann kopieren wir nicht alles
      //--- sonst kopieren wir weniger als Größe der Indikator-Puffer
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- dann ist unser Indikator nicht das erste Mal berechnet, und seit dem letzten Aufruf von OnCalculate())
      //--- nicht mehr als ein Balken für die Berechnung hinzugefügt war
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- Die Arrays mit den Werten aus dem Indikator Ichimoku Kinko Hyo ausfüllen
//--- Wenn FillArraysFromBuffer false zurückgegeben hat, dann die Daten nicht bereit sind - das Werk vollenden
   if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,
      kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- Nachricht bilden
   string comm=StringFormat("%s ==> Aktualisierte Werte im Indikator %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- Hilfsnachrichtung auf dem Chart anzeigen
   Comment(comm);
//--- die Anzahl der Werte im Indikator Ichimoku Kinko Hyo speichern
   bars_calculated=calculated;
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indikator-Puffer aus dem Indikator iIchimoku ausfüllen           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[],     // Indikator-Puffer für die Linie Tenkan-sen
                           double &kijun_sen_buffer[],      // Indikator-Puffer für die Linie Kijun_sen
                           double &senkou_span_A_buffer[],  // Indikator-Puffer für die Linie Senkou Span A
                           double &senkou_span_B_buffer[],  // Indikator-Puffer für die Linie Senkou Span B
                           double &chinkou_span_buffer[],   // Indikator-Puffer für Chinkou Span
                           int senkou_span_shift,           // Verschiebung der Linie Senkou Span nach Zukunft
                           int ind_handle,                  // Handle des Indikators iIchimoku
                           int amount                       // Anzahl der Werte, die kopiert werden
                           )
  {
//--- Fehlercode rücksetzen
   ResetLastError();
//--- Teil des Arrays Tenkan_sen_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 0 ausfüllen
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)
     {
      //--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
      PrintFormat("1.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
      //--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
      return(false);
     }
 
//--- Teil des Arrays Kijun_sen_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 1 ausfüllen
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)
     {
      //--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
      PrintFormat("2.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
      //--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
      return(false);
     }
 
//--- Teil des Arrays Chinkou_Span_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 2 ausfüllen
//--- Mit senkou_span_shift>0 Linie wird die Linie zu senkou_span_shift Balken nach Zukunft verschiebt
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)
     {
      //--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
      PrintFormat("3.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
      //--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
      return(false);
     }
 
//--- Teil des Arrays Senkou_Span_A_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 3 ausfüllen
//--- Mit senkou_span_shift>0 Linie wird die Linie zu senkou_span_shift Balken nach Zukunft verschiebt
   if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)
     {
      //--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
      PrintFormat("4.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
      //--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
      return(false);
     }
 
//--- Teil des Arrays Senkou_Span_B_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 4 ausfüllen
//--- Beim Kopieren der Linie Chinkou Span, es ist nicht erforderlich, die Verschiebung zu berücksichtigen, da sind die Daten von Chinkou Span
//--- in iIchimoku mit Verschiebung gespeichert  
   if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)
     {
      //--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
      PrintFormat("5.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
      //--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
      return(false);
     }
//--- Alles gelang
   return(true);
 ;}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- Das Chart nach der Löschung des Indikators leeren
   Comment("");
  }