//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_iIchimoku.mq5 |

//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Der Indikator zeigt, wie Daten erhalten werden sollen"

#property description "Indikator-Puffer für den technischen Indikator iIchimoku."

#property description "Symbol und Zeitrahmen, in denen der Indikator berechnet wird,"

#property description "sind durch die Parameter symbol und period angegeben."

#property description "Erstellungsweise des Handles ist durch den 'type' Parameter (Typ der Funktion) angegeben."

#property description "Alle andere Parameter sind wie im normalen Ichimoku Kinko Hyo."



#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 4

//--- Tenkan_sen konstruieren

#property indicator_label1 "Tenkan_sen"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- Kijun_sen konstruieren

#property indicator_label2 "Kijun_sen"

#property indicator_type2 DRAW_LINE

#property indicator_color2 clrBlue

#property indicator_style2 STYLE_SOLID

#property indicator_width2 1

//--- Senkou_Span konstruieren

#property indicator_label3 "Senkou Span A;Senkou Span B" // Zwei Felder werden in Data Window angezeigt

#property indicator_type3 DRAW_FILLING

#property indicator_color3 clrSandyBrown, clrThistle

#property indicator_style3 STYLE_SOLID

#property indicator_width3 1

//--- Chinkou_Span konstruieren

#property indicator_label4 "Chinkou_Span"

#property indicator_type4 DRAW_LINE

#property indicator_color4 clrLime

#property indicator_style4 STYLE_SOLID

#property indicator_width4 1

//+------------------------------------------------------------------+

//| Enumeration der Erstellungsweisen des Handles |

//+------------------------------------------------------------------+

enum Creation

{

Call_iIchimoku, // iIchimoku verwenden

Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate verwenden

};

//--- Eingabeparameter

input Creation type=Call_iIchimoku; // Funktionstyp

input int tenkan_sen=9; // Periode von Tenkan-sen

input int kijun_sen=26; // Periode von Kijun-sen

input int senkou_span_b=52; // Periode von Senkou Span B

input string symbol=" "; // Symbol

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // Zeitrahmen

//--- Indicator-Puffer

double Tenkan_sen_Buffer[];

double Kijun_sen_Buffer[];

double Senkou_Span_A_Buffer[];

double Senkou_Span_B_Buffer[];

double Chinkou_Span_Buffer[];

//--- Eine Variable um Handle des Indikators iIchimoku zu speichern

int handle;

//--- Variable für Speicherung

string name=symbol;

//--- Name des Indikators auf dem Chart

string short_name;

//--- die Anzahl der Werte im Indikator Ichimoku Kinko Hyo gespeichert wird

int bars_calculated=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Bindung von Arrays zu den Indikator-Puffern

SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);

//--- Die Verschiebung für Kanal Senkou Span auf kijun_sen Balken nach Zukunft definieren

PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);

//--- Für Linie Chinkou Span, es ist nicht erforderlich, die Verschiebung anzugeben, da sind die Daten von Chinkou Span

//--- in iIchimoku mit Verschiebung gespeichert

//--- das Symbol, auf das der Indikator gebaut wird, definieren

name=symbol;

//--- Leerzeichen aus dem linken und rechten löschen

StringTrimRight(name);

StringTrimLeft(name);

//--- Wenn nach diesem die Länge des String name ist Null

if(StringLen(name)==0)

{

//--- das Symbol aus dem Chart, auf dem der Indikator läuft, nehmen

name=_Symbol;

}

//--- Erstellen ein Handel des Indikators

if(type==Call_iIchimoku)

handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);

else

{

//--- die Struktur mit Werten von Indikatorparametern ausfüllen

MqlParam pars[3];

//--- Perioden und Verschiebungen der Alligator-Linien

pars[0].type=TYPE_INT;

pars[0].integer_value=tenkan_sen;

pars[1].type=TYPE_INT;

pars[1].integer_value=kijun_sen;

pars[2].type=TYPE_INT;

pars[2].integer_value=senkou_span_b;

//--- Handle erstellen

handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);

}

//--- Wenn Handle konnte nicht erstellt werden

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- darüber schreiben und Nummer des Fehlers anzeigen

PrintFormat("Handle des Indikators iBWMFI für das Paar %s/%s konnte nicht erstellt werden. Fehlercode ist %d",

name,

EnumToString(period),

GetLastError());

//--- Arbeit des Indikators ist früher geendet

return(INIT_FAILED);

;}

//--- Das Paar, Symbol/Zeitrahmen, auf deren Ichimoku Kinko Hyo berechnet war, zeigen

short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),

tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);

//--- normale Initialisierung des Indikators

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- Anzahl der Werte des Indikators iIchimoku zu kopieren

int values_to_copy;

//--- Anzahl der berechneten Werte im Indikator finden

int calculated=BarsCalculated(handle);

if(calculated<=0)

{

PrintFormat("BarsCalculated() hat %d zurückgegeben, Fehlercode ist %d",calculated,GetLastError());

return(0);

}

//--- wenn dies der erste Start der Berechnung des Indikators ist oder die Anzahl der Werte im Indikator iIchimoku geändert hat

//--- oder wenn Sie brauchen den Indikator für zwei oder mehr Balken (was bedeutet, dass etwas in der Geschichte verändert hat) zu berechnen

if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)

{

//--- wenn Array Tenkan_sen_Buffer größer als die Anzahl der Werte in iIchimoku auf symbol/period ist, dann kopieren wir nicht alles

//--- sonst kopieren wir weniger als Größe der Indikator-Puffer

if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;

else values_to_copy=calculated;

}

else

{

//--- dann ist unser Indikator nicht das erste Mal berechnet, und seit dem letzten Aufruf von OnCalculate())

//--- nicht mehr als ein Balken für die Berechnung hinzugefügt war

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;

}

//--- Die Arrays mit den Werten aus dem Indikator Ichimoku Kinko Hyo ausfüllen

//--- Wenn FillArraysFromBuffer false zurückgegeben hat, dann die Daten nicht bereit sind - das Werk vollenden

if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,

kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);

//--- Nachricht bilden

string comm=StringFormat("%s ==> Aktualisierte Werte im Indikator %s: %d",

TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),

short_name,

values_to_copy);

//--- Hilfsnachrichtung auf dem Chart anzeigen

Comment(comm);

//--- die Anzahl der Werte im Indikator Ichimoku Kinko Hyo speichern

bars_calculated=calculated;

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben

return(rates_total);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indikator-Puffer aus dem Indikator iIchimoku ausfüllen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[], // Indikator-Puffer für die Linie Tenkan-sen

double &kijun_sen_buffer[], // Indikator-Puffer für die Linie Kijun_sen

double &senkou_span_A_buffer[], // Indikator-Puffer für die Linie Senkou Span A

double &senkou_span_B_buffer[], // Indikator-Puffer für die Linie Senkou Span B

double &chinkou_span_buffer[], // Indikator-Puffer für Chinkou Span

int senkou_span_shift, // Verschiebung der Linie Senkou Span nach Zukunft

int ind_handle, // Handle des Indikators iIchimoku

int amount // Anzahl der Werte, die kopiert werden

)

{

//--- Fehlercode rücksetzen

ResetLastError();

//--- Teil des Arrays Tenkan_sen_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 0 ausfüllen

if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)

{

//--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen

PrintFormat("1.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());

//--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird

return(false);

}



//--- Teil des Arrays Kijun_sen_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 1 ausfüllen

if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)

{

//--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen

PrintFormat("2.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());

//--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird

return(false);

}



//--- Teil des Arrays Chinkou_Span_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 2 ausfüllen

//--- Mit senkou_span_shift>0 Linie wird die Linie zu senkou_span_shift Balken nach Zukunft verschiebt

if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)

{

//--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen

PrintFormat("3.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());

//--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird

return(false);

}



//--- Teil des Arrays Senkou_Span_A_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 3 ausfüllen

//--- Mit senkou_span_shift>0 Linie wird die Linie zu senkou_span_shift Balken nach Zukunft verschiebt

if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)

{

//--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen

PrintFormat("4.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());

//--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird

return(false);

}



//--- Teil des Arrays Senkou_Span_B_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 4 ausfüllen

//--- Beim Kopieren der Linie Chinkou Span, es ist nicht erforderlich, die Verschiebung zu berücksichtigen, da sind die Daten von Chinkou Span

//--- in iIchimoku mit Verschiebung gespeichert

if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)

{

//--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen

PrintFormat("5.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());

//--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird

return(false);

}

//--- Alles gelang

return(true);

;}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Indicator deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

if(handle!=INVALID_HANDLE)

IndicatorRelease(handle);

//--- Das Chart nach der Löschung des Indikators leeren

Comment("");

}