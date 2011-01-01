|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iIchimoku.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "Der Indikator zeigt, wie Daten erhalten werden sollen"
#property description "Indikator-Puffer für den technischen Indikator iIchimoku."
#property description "Symbol und Zeitrahmen, in denen der Indikator berechnet wird,"
#property description "sind durch die Parameter symbol und period angegeben."
#property description "Erstellungsweise des Handles ist durch den 'type' Parameter (Typ der Funktion) angegeben."
#property description "Alle andere Parameter sind wie im normalen Ichimoku Kinko Hyo."
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 4
//--- Tenkan_sen konstruieren
#property indicator_label1 "Tenkan_sen"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- Kijun_sen konstruieren
#property indicator_label2 "Kijun_sen"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrBlue
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- Senkou_Span konstruieren
#property indicator_label3 "Senkou Span A;Senkou Span B" // Zwei Felder werden in Data Window angezeigt
#property indicator_type3 DRAW_FILLING
#property indicator_color3 clrSandyBrown, clrThistle
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width3 1
//--- Chinkou_Span konstruieren
#property indicator_label4 "Chinkou_Span"
#property indicator_type4 DRAW_LINE
#property indicator_color4 clrLime
#property indicator_style4 STYLE_SOLID
#property indicator_width4 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumeration der Erstellungsweisen des Handles |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iIchimoku, // iIchimoku verwenden
Call_IndicatorCreate // IndicatorCreate verwenden
};
//--- Eingabeparameter
input Creation type=Call_iIchimoku; // Funktionstyp
input int tenkan_sen=9; // Periode von Tenkan-sen
input int kijun_sen=26; // Periode von Kijun-sen
input int senkou_span_b=52; // Periode von Senkou Span B
input string symbol=" "; // Symbol
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // Zeitrahmen
//--- Indicator-Puffer
double Tenkan_sen_Buffer[];
double Kijun_sen_Buffer[];
double Senkou_Span_A_Buffer[];
double Senkou_Span_B_Buffer[];
double Chinkou_Span_Buffer[];
//--- Eine Variable um Handle des Indikators iIchimoku zu speichern
int handle;
//--- Variable für Speicherung
string name=symbol;
//--- Name des Indikators auf dem Chart
string short_name;
//--- die Anzahl der Werte im Indikator Ichimoku Kinko Hyo gespeichert wird
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Bindung von Arrays zu den Indikator-Puffern
SetIndexBuffer(0,Tenkan_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,Kijun_sen_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,Senkou_Span_A_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,Senkou_Span_B_Buffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,Chinkou_Span_Buffer,INDICATOR_DATA);
//--- Die Verschiebung für Kanal Senkou Span auf kijun_sen Balken nach Zukunft definieren
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,kijun_sen);
//--- Für Linie Chinkou Span, es ist nicht erforderlich, die Verschiebung anzugeben, da sind die Daten von Chinkou Span
//--- in iIchimoku mit Verschiebung gespeichert
//--- das Symbol, auf das der Indikator gebaut wird, definieren
name=symbol;
//--- Leerzeichen aus dem linken und rechten löschen
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- Wenn nach diesem die Länge des String name ist Null
if(StringLen(name)==0)
{
//--- das Symbol aus dem Chart, auf dem der Indikator läuft, nehmen
name=_Symbol;
}
//--- Erstellen ein Handel des Indikators
if(type==Call_iIchimoku)
handle=iIchimoku(name,period,tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
else
{
//--- die Struktur mit Werten von Indikatorparametern ausfüllen
MqlParam pars[3];
//--- Perioden und Verschiebungen der Alligator-Linien
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=tenkan_sen;
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=kijun_sen;
pars[2].type=TYPE_INT;
pars[2].integer_value=senkou_span_b;
//--- Handle erstellen
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ICHIMOKU,3,pars);
}
//--- Wenn Handle konnte nicht erstellt werden
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- darüber schreiben und Nummer des Fehlers anzeigen
PrintFormat("Handle des Indikators iBWMFI für das Paar %s/%s konnte nicht erstellt werden. Fehlercode ist %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- Arbeit des Indikators ist früher geendet
return(INIT_FAILED);
;}
//--- Das Paar, Symbol/Zeitrahmen, auf deren Ichimoku Kinko Hyo berechnet war, zeigen
short_name=StringFormat("iIchimoku(%s/%s, %d, %d ,%d)",name,EnumToString(period),
tenkan_sen,kijun_sen,senkou_span_b);
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- normale Initialisierung des Indikators
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- Anzahl der Werte des Indikators iIchimoku zu kopieren
int values_to_copy;
//--- Anzahl der berechneten Werte im Indikator finden
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() hat %d zurückgegeben, Fehlercode ist %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- wenn dies der erste Start der Berechnung des Indikators ist oder die Anzahl der Werte im Indikator iIchimoku geändert hat
//--- oder wenn Sie brauchen den Indikator für zwei oder mehr Balken (was bedeutet, dass etwas in der Geschichte verändert hat) zu berechnen
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- wenn Array Tenkan_sen_Buffer größer als die Anzahl der Werte in iIchimoku auf symbol/period ist, dann kopieren wir nicht alles
//--- sonst kopieren wir weniger als Größe der Indikator-Puffer
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- dann ist unser Indikator nicht das erste Mal berechnet, und seit dem letzten Aufruf von OnCalculate())
//--- nicht mehr als ein Balken für die Berechnung hinzugefügt war
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- Die Arrays mit den Werten aus dem Indikator Ichimoku Kinko Hyo ausfüllen
//--- Wenn FillArraysFromBuffer false zurückgegeben hat, dann die Daten nicht bereit sind - das Werk vollenden
if(!FillArraysFromBuffers(Tenkan_sen_Buffer,Kijun_sen_Buffer,Senkou_Span_A_Buffer,Senkou_Span_B_Buffer,Chinkou_Span_Buffer,
kijun_sen,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- Nachricht bilden
string comm=StringFormat("%s ==> Aktualisierte Werte im Indikator %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- Hilfsnachrichtung auf dem Chart anzeigen
Comment(comm);
//--- die Anzahl der Werte im Indikator Ichimoku Kinko Hyo speichern
bars_calculated=calculated;
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indikator-Puffer aus dem Indikator iIchimoku ausfüllen |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &tenkan_sen_buffer[], // Indikator-Puffer für die Linie Tenkan-sen
double &kijun_sen_buffer[], // Indikator-Puffer für die Linie Kijun_sen
double &senkou_span_A_buffer[], // Indikator-Puffer für die Linie Senkou Span A
double &senkou_span_B_buffer[], // Indikator-Puffer für die Linie Senkou Span B
double &chinkou_span_buffer[], // Indikator-Puffer für Chinkou Span
int senkou_span_shift, // Verschiebung der Linie Senkou Span nach Zukunft
int ind_handle, // Handle des Indikators iIchimoku
int amount // Anzahl der Werte, die kopiert werden
)
{
//--- Fehlercode rücksetzen
ResetLastError();
//--- Teil des Arrays Tenkan_sen_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 0 ausfüllen
if(CopyBuffer(ind_handle,0,0,amount,tenkan_sen_buffer)<0)
{
//--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
PrintFormat("1.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
//--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
return(false);
}
//--- Teil des Arrays Kijun_sen_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 1 ausfüllen
if(CopyBuffer(ind_handle,1,0,amount,kijun_sen_buffer)<0)
{
//--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
PrintFormat("2.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
//--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
return(false);
}
//--- Teil des Arrays Chinkou_Span_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 2 ausfüllen
//--- Mit senkou_span_shift>0 Linie wird die Linie zu senkou_span_shift Balken nach Zukunft verschiebt
if(CopyBuffer(ind_handle,2,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_A_buffer)<0)
{
//--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
PrintFormat("3.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
//--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
return(false);
}
//--- Teil des Arrays Senkou_Span_A_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 3 ausfüllen
//--- Mit senkou_span_shift>0 Linie wird die Linie zu senkou_span_shift Balken nach Zukunft verschiebt
if(CopyBuffer(ind_handle,3,-senkou_span_shift,amount,senkou_span_B_buffer)<0)
{
//--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
PrintFormat("4.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
//--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
return(false);
}
//--- Teil des Arrays Senkou_Span_B_Buffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 4 ausfüllen
//--- Beim Kopieren der Linie Chinkou Span, es ist nicht erforderlich, die Verschiebung zu berücksichtigen, da sind die Daten von Chinkou Span
//--- in iIchimoku mit Verschiebung gespeichert
if(CopyBuffer(ind_handle,4,0,amount,chinkou_span_buffer)<0)
{
//--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
PrintFormat("5.Daten konnte nicht aus dem Indikator iIchimoku kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
//--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
return(false);
}
//--- Alles gelang
return(true);
;}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- Das Chart nach der Löschung des Indikators leeren
Comment("");
}