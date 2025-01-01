ArrayPrint

Gibt Arrays eines einfachen Typs oder einer einfachen Struktur im Journal aus.

void ArrayPrint(

const void& array[],

uint digits=_Digits,

const string separator=NULL,

ulong start=0,

ulong count=WHOLE_ARRAY,

ulong flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

);

Parameter

array[]

[in] Array eines einfachen Typs oder einer einfachen Struktur.

digits=_Digits

[in] Anzahl der Stellen nach dem Komma für echte Typen. Standardmäßig ist gleich _Digits.

separator=NULL

[in] Trennzeichen zwischen den Werten der Felder eines Strukturelements. Der standardmäßige Wert NULL bezeichnet eine leere Zeile; in diesem Fall gilt eine Leerstelle als Trennzeichen.

start=0

[in] Index des ersten ausgegebenen Elements des Arrays. Standardmäßig wird ab dem Null-Index ausgegeben.

count=WHOLE_ARRAY

[in] Anzahl der Elemente des Arrays, die ausgegeben werden müssen. Standardmäßig wird das ganze Array ausgegeben (count=WHOLE_ARRAY).

flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN

[in] Kombination von Flags, die den Ausgabemodus setzt. Standardmäßig sind alle Flags aktiviert:

ARRAYPRINT_HEADER – Überschriften für das Struktur-Array ausgeben ARRAYPRINT_INDEX – Indexnummer links ausgeben ARRAYPRINT_LIMIT – nur die ersten 100 und die letzten 100 Elemente des Arrays ausgeben. Wird verwendet, wenn nur ein Teil eines großen Arrays ausgegeben werden muss. ARRAYPRINT_ALIGN – die Ausrichtung der Werte aktivieren – Zahlen werden nach rechts ausgerichtet, Zeilen - nach links. ARRAYPRINT_DATE – bei der Ausgabe von datetime Datum als dd.mm.yyyy anzeigen ARRAYPRINT_MINUTES – bei der Ausgabe von datetime Zeit als HH:MM anzeigen ARRAYPRINT_SECONDS – bei der Ausgabe von datetime Zeit als HH:MM:SS anzeigen



Rückgabewert

Nein

Hinweis

ArrayPrint() zeigt nicht alle Felder eines Struktur-Arrays im Journal aus – die Felder Arrays und Objektbezeichner werden ausgelassen. Diese Spalten werden zwecks einer einfachen Darstellung nicht angezeigt. Wenn Sie die Ausgabe aller Felder einer solchen Struktur benötigen, brauchen Sie eine eigene Funktion mit der gewünschten Formatierung zu schreiben.

Beispiel:

//--- gibt die Werte der letzten zehn Balken aus

MqlRates rates[];

if(CopyRates(_Symbol,_Period,1,10,rates))

{

ArrayPrint(rates);

Print("Überprüfung

[time]\t[open]\t[high]\t[low]\t[close]\t[tick_volume]\t[spread]\t[real_volume]");

for(int i=0;i<10;i++)

{

PrintFormat("[%d]\t%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64d\t",i,

TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS),

rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,

rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);

}

}

else

PrintFormat("CopyRates failed, error code=%d",GetLastError());

//--- Beispiel

/*

[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume]

[0] 2016.11.09 04:00:00 1.11242 1.12314 1.11187 1.12295 18110 10 17300175000

[1] 2016.11.09 05:00:00 1.12296 1.12825 1.11930 1.12747 17829 9 15632176000

[2] 2016.11.09 06:00:00 1.12747 1.12991 1.12586 1.12744 13458 10 9593492000

[3] 2016.11.09 07:00:00 1.12743 1.12763 1.11988 1.12194 15362 9 12352245000

[4] 2016.11.09 08:00:00 1.12194 1.12262 1.11058 1.11172 16833 9 12961333000

[5] 2016.11.09 09:00:00 1.11173 1.11348 1.10803 1.11052 15933 8 10720384000

[6] 2016.11.09 10:00:00 1.11052 1.11065 1.10289 1.10528 11888 9 8084811000

[7] 2016.11.09 11:00:00 1.10512 1.11041 1.10472 1.10915 7284 10 5087113000

[8] 2016.11.09 12:00:00 1.10915 1.11079 1.10892 1.10904 8710 9 6769629000

[9] 2016.11.09 13:00:00 1.10904 1.10913 1.10223 1.10263 8956 7 7192138000

