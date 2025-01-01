- ArrayBsearch
ArrayPrint
Gibt Arrays eines einfachen Typs oder einer einfachen Struktur im Journal aus.
void ArrayPrint(
Parameter
array[]
[in] Array eines einfachen Typs oder einer einfachen Struktur.
digits=_Digits
[in] Anzahl der Stellen nach dem Komma für echte Typen. Standardmäßig ist gleich _Digits.
separator=NULL
[in] Trennzeichen zwischen den Werten der Felder eines Strukturelements. Der standardmäßige Wert NULL bezeichnet eine leere Zeile; in diesem Fall gilt eine Leerstelle als Trennzeichen.
start=0
[in] Index des ersten ausgegebenen Elements des Arrays. Standardmäßig wird ab dem Null-Index ausgegeben.
count=WHOLE_ARRAY
[in] Anzahl der Elemente des Arrays, die ausgegeben werden müssen. Standardmäßig wird das ganze Array ausgegeben (count=WHOLE_ARRAY).
flags=ARRAYPRINT_HEADER|ARRAYPRINT_INDEX|ARRAYPRINT_LIMIT|ARRAYPRINT_ALIGN
[in] Kombination von Flags, die den Ausgabemodus setzt. Standardmäßig sind alle Flags aktiviert:
- ARRAYPRINT_HEADER – Überschriften für das Struktur-Array ausgeben
- ARRAYPRINT_INDEX – Indexnummer links ausgeben
- ARRAYPRINT_LIMIT – nur die ersten 100 und die letzten 100 Elemente des Arrays ausgeben. Wird verwendet, wenn nur ein Teil eines großen Arrays ausgegeben werden muss.
- ARRAYPRINT_ALIGN – die Ausrichtung der Werte aktivieren – Zahlen werden nach rechts ausgerichtet, Zeilen - nach links.
- ARRAYPRINT_DATE – bei der Ausgabe von datetime Datum als dd.mm.yyyy anzeigen
- ARRAYPRINT_MINUTES – bei der Ausgabe von datetime Zeit als HH:MM anzeigen
- ARRAYPRINT_SECONDS – bei der Ausgabe von datetime Zeit als HH:MM:SS anzeigen
Rückgabewert
Nein
Hinweis
ArrayPrint() zeigt nicht alle Felder eines Struktur-Arrays im Journal aus – die Felder Arrays und Objektbezeichner werden ausgelassen. Diese Spalten werden zwecks einer einfachen Darstellung nicht angezeigt. Wenn Sie die Ausgabe aller Felder einer solchen Struktur benötigen, brauchen Sie eine eigene Funktion mit der gewünschten Formatierung zu schreiben.
Beispiel:
//--- gibt die Werte der letzten zehn Balken aus
