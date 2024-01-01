//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FolderClean.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://team.metaquotes.ru/email/view/599588 |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://team.metaquotes.ru/email/view/599588"

#property version "1.00"

//--- Beschreibung

#property description "Das Skript zeigt ein Beispiel der Funktion FolderClean()."

#property description "Zuerst erstellen Sie Dateien in einem bestimmten Ordner mit FileOpen()."

#property description "Dann, bevor Löschung der Dateien, erscheint die Warnung MessageBox()."



//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- Eingabeparameter

input string foldername="demo_folder"; // Erstellen wir einen Ordner in MQL5/Files/

input int files=5; // Wie viele Dateien erstellen und löschen Sie

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string name="testfile";

//--- Zuerst erstellen oder öffnen Sie Dateien im Datenordner des Terminals

for(int N=0;N<files;N++)

{

//--- Dateiname in der Form von 'demo_folder\testfileN.txt'

string filemane=StringFormat("%s\\%s%d.txt",foldername,name,N);

//--- Öffnen Sie eine Date mot dem Flag zu schreiben, in diesem Fall wird Ordner 'demo_folder' automatisch erstellt

int handle=FileOpen(filemane,FILE_WRITE);

//--- Finden Sie, ob FileOpen() erfolgreich war

if(handle==INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("Datei %s konnte nicht erstellt werden. Fehlercode ",filemane,GetLastError());

ResetLastError();

}

else

{

PrintFormat("Datei %s wurde erfolgreich geöffnet",filemane);

//--- Die offene Datei brauchen Sie nicht mehr, so schließen Sie sie

FileClose(handle);

}

}



//--- Überprüfen Sie, wie viele Dateien der Ordner hat

int k=FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0);

PrintFormat("%d Dateien im Ordner %s gefunden",foldername,k);



//--- Im Dialogfenster fragen Sie den Benutzer

int choice=MessageBox(StringFormat("Sie sind dabei, %d Dateien aus dem Ordner %s zu löschen, fortsetzen?",foldername,k),

"Löschung der Dateien aus dem Ordner",

MB_YESNO|MB_ICONQUESTION); // Zwei Schaltflächen - "Yes" und "No"

ResetLastError();



//--- Aktionen je nach der gewählten Option

if(choice==IDYES)

{

//--- Sie beginnen zu löschen

PrintFormat("Der Versuch, alle Dateien aus dem Ordner %s zu löschen",foldername);

if(FolderClean(foldername,0))

PrintFormat("Die Dateien wurden erfolgreich gelöscht, %d Dateien bleiben im Ordner %s",

foldername,

FilesInFolder(foldername+"\\*.*",0));

else

PrintFormat("Dateien konnten nicht aus dem Ordner %s gelöscht werden. Fehlercode %d",foldername,GetLastError());

}

else

PrintFormat("Löschung wurde abgebrochen");

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt die Anzahl der Dateien im Ordner zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

int FilesInFolder(string path,int flag)

{

int count=0;

long handle;

string filename;

//---

handle=FileFindFirst(path,filename,flag);

//--- Wenn eine Datei gefunden wird, dann suchen Sie nach anderen

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- Dateinamen zeigen

PrintFormat("File %s wurde gefunden",filename);

//--- Erhöhen Sie den Zähler der gefundenen Dateien/Ordner

count++;

//--- Beginnen Sie suchen nach allen Dateien/Ordnern

while(FileFindNext(handle,filename))

{

PrintFormat("Datei %s wurde gefunden",filename);

count++;

}

//--- Vergessen Sie nicht die Suche Handle zu schließen

FileFindClose(handle);

}

else // Handle konnte nicht erhalten werden

{

PrintFormat("Suche nach Dateien im Ordner %s fehlgeschlagen",path);

}

//--- Ergebnis zurückgeben

return count;

}