- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
PositionGetDouble
Die Funktion gibt die angeforderte Eigenschaft der offenen Position zurück, die vorläufig mittels der Funktion PositionGetSymbol oder PositionSelect ausgewählt wurde. Die Podsitionseigenschaft muss vom Typ double sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
1. Gibt den Wert der Eigenschaft selbst zurück.
|
double PositionGetDouble(
2. Gibt true oder false zurück, abhängig davon, ob die Funktion erfolgreich durchgeführt wird. Bei erfolgreicher Durchführung wird der Wert der Eigenschaft der Empfangsvariablen zugewiesen, die durch Referenz als letzter Parameter übertragen wird.
|
bool PositionGetDouble(
Parameter
property_id
[in] Identifikator der Positionseigenschaft. Der Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE sein.
double_var
[out] Variable vom Typ double, der der Wert der angeforderten Eigenschaft zugewiesen wird.
Rückgabewert
Wert vom Typ double.
Hinweis
Im Netting Mode (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING und ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) kann nur eine Position pro Symbol vorhanden sein, die das Ergebnis eines oder mehrerer Handelsgeschäfte darstellt. Man darf Positionen und aktuelle Pending Orders, die auch im Tab Handel in der Werkzeugleiste angezeigt werden, nicht miteinander verwechseln.
Bei einer unabhängigen Verrechnung von Positionen (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) können gleichzeitig mehrere Positionen für ein Symbol existieren.
Um aktuelle Details zu einer Position zu erhalten, sollte man unmittelbar davor die Funktion PositionSelect() aufrufen.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch
PositionGetSymbol(), PositionSelect(), Eigenschaften der Positionen