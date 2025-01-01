//--- die Parameter der grafische Ressource

string ExtResName="Resource";

int ExtResWidth=100;

int ExtResHeight=100;

uint ExtResData[];

int ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

ResetLastError();

//--- Festlegen der Größe des Pixelarrays

if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)

{

Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- Füllen des Pixelarrays mit einer transparenten Farbe und Erstellen einer grafischen Ressource auf der Grundlage dieser Farbe

ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);

if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))

{

Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());



//--- Überprüfung der erstellten grafischen Ressource.

//--- Ermitteln der Zeit- und Preisdaten des aktuellen Balkens

MqlTick tick={};

if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))

{

Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- Erstellen des Bitmap-Objekts unter Verwendung der Koordinaten des letzten Tickpreises und der Uhrzeit

string obj_name="Bitmap";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- die Breite und Höhe des erstellten Bitmap-Objekts auf die Breite und Höhe der grafischen Ressource einstellen.

//--- Setzen des Ankerpunkts des Objekts auf seine Mitte.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- Angabe der zuvor erstellten grafischen Ressource für das Bitmap-Objekt als Bilddatei

//--- in diesem Fall müssen wir, um den Namen der verwendeten grafischen Ressource anzugeben, "::" vor ihrem Namen hinzufügen

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);



//--- Einstellen der Farbe GreenYellow mit einer Transparenz von 200

uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);

//--- Füllen des gesamten Pixelarrays der grafischen Ressource mit der eingestellten Farbe

ArrayInitialize(ExtResData,clr);

//--- das Gitter mit der Farbe DodgerBlue zeichnen

for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)

LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));

for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)

LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));

//--- Aktualisierung der grafischen Ressourcendaten

Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);



//--- 3 Sekunden warten, bevor die Ressource und das grafische Objekt gelöscht wird

Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");

Sleep(3000);



//--- Speichern der Ressource in der Datei

ResetLastError();

if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))

{

Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- die Ressource und das grafische Objektbild löschen

if(!ResourceFree("::"+ExtResName))

{

Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

if(!ObjectDelete(0,obj_name))

{

Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}



//--- jetzt wird das Objekt "Graphical label" unter Verwendung der Koordinaten des Preises und der Uhrzeit des letzten Ticks erstellt, die um die Bildbreite nach links verschoben.

//--- Abrufen der Bildschirmkoordinaten unter Verwendung des zuvor erhaltenen Preises und der Zeit des letzten Ticks

int x=0,y=0;

if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))

{

Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

obj_name="BitmapLabel";

if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))

{

Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());

return;

}

//--- Setzen des Ankerpunkts des Objekts auf seine Mitte.

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);

//--- bestimmen der Koordinaten des grafischen Label-Objekt des Preises und der Zeit des letzten Ticks, um die Bildbreite nach links verschoben

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);

ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- die Ressource, die zuvor als bmp-Bild gespeichert wurde, für das grafische Etikettenobjekt als Bilddatei angeben

ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");

//--- den Chart aktualisieren

ChartRedraw();



//--- 3 Sekunden warten, bevor das grafische Label-Objekt gelöscht wird

Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");

Sleep(3000);

if(!ObjectDelete(0,obj_name))

Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Grafische Ressourcendaten aktualisieren |

//+------------------------------------------------------------------+

void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)

{

//--- Verlassen, wenn Dimensionen von 0 übergeben wurden

if(width==0 || height==0)

return;

//--- Ressourcendaten aktualisieren und den Chart neu zeichnen

if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eine Vertikale ziehen |

//+------------------------------------------------------------------+

void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)

{

int tmp;

//--- nach Y sortieren

if(y1>y2)

{

tmp=y1;

y1 =y2;

y2 =tmp;

}

//--- Linie außerhalb der Bildgrenzen

if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)

return;

//--- innerhalb der Bildgrenzen bleiben

if(y1<0)

y1=0;

if(y2>=ExtResHeight)

y2=ExtResHeight-1;

//--- zeichnen der Linie

int index=y1*ExtResWidth+x;

for(int i=y1; i<=y2; i++,index+=ExtResWidth)

ExtResData[index]=clr;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eine Horizontale ziehen |

//+------------------------------------------------------------------+

void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)

{

int tmp;

//--- nach X sortieren

if(x1>x2)

{

tmp=x1;

x1 =x2;

x2 =tmp;

}

//--- Linie außerhalb der Bildgrenzen

if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)

return;

//--- innerhalb der Bildgrenzen bleiben

if(x1<0)

x1=0;

if(x2>=ExtResWidth)

x2=ExtResWidth-1;

//--- zeichnen der Linie

ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);

}