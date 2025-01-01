|
//--- die Parameter der grafische Ressource
string ExtResName="Resource";
int ExtResWidth=100;
int ExtResHeight=100;
uint ExtResData[];
int ExtResSize=ExtResWidth*ExtResHeight;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
ResetLastError();
//--- Festlegen der Größe des Pixelarrays
if(ArrayResize(ExtResData,ExtResSize)!=ExtResSize)
{
Print("ArrayResize() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- Füllen des Pixelarrays mit einer transparenten Farbe und Erstellen einer grafischen Ressource auf der Grundlage dieser Farbe
ArrayInitialize(ExtResData,0x00FFFFFF);
if(!ResourceCreate(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE))
{
Print("ResourceCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
Print("Size of created recource array: ",ExtResData.Size());
//--- Überprüfung der erstellten grafischen Ressource.
//--- Ermitteln der Zeit- und Preisdaten des aktuellen Balkens
MqlTick tick={};
if(!SymbolInfoTick(Symbol(),tick))
{
Print("SymbolInfoTick() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- Erstellen des Bitmap-Objekts unter Verwendung der Koordinaten des letzten Tickpreises und der Uhrzeit
string obj_name="Bitmap";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP,0,tick.time,tick.bid))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- die Breite und Höhe des erstellten Bitmap-Objekts auf die Breite und Höhe der grafischen Ressource einstellen.
//--- Setzen des Ankerpunkts des Objekts auf seine Mitte.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XSIZE,ExtResWidth);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YSIZE,ExtResHeight);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- Angabe der zuvor erstellten grafischen Ressource für das Bitmap-Objekt als Bilddatei
//--- in diesem Fall müssen wir, um den Namen der verwendeten grafischen Ressource anzugeben, "::" vor ihrem Namen hinzufügen
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"::"+ExtResName);
//--- Einstellen der Farbe GreenYellow mit einer Transparenz von 200
uint clr=ColorToARGB(clrGreenYellow,200);
//--- Füllen des gesamten Pixelarrays der grafischen Ressource mit der eingestellten Farbe
ArrayInitialize(ExtResData,clr);
//--- das Gitter mit der Farbe DodgerBlue zeichnen
for(int x=0;x<ExtResWidth;x+=9)
LineVertical(x,0,ExtResHeight,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
for(int y=0;y<ExtResHeight;y+=9)
LineHorizontal(0,ExtResWidth,y,ColorToARGB(clrDodgerBlue,200));
//--- Aktualisierung der grafischen Ressourcendaten
Update(ExtResName,ExtResData,ExtResWidth,ExtResHeight,true);
//--- 3 Sekunden warten, bevor die Ressource und das grafische Objekt gelöscht wird
Print("Wait 3 seconds before deleting the resource and graphic object");
Sleep(3000);
//--- Speichern der Ressource in der Datei
ResetLastError();
if(!ResourceSave("::"+ExtResName,"ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp"))
{
Print("ResourceSave() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- die Ressource und das grafische Objektbild löschen
if(!ResourceFree("::"+ExtResName))
{
Print("ResourceFree() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
if(!ObjectDelete(0,obj_name))
{
Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- jetzt wird das Objekt "Graphical label" unter Verwendung der Koordinaten des Preises und der Uhrzeit des letzten Ticks erstellt, die um die Bildbreite nach links verschoben.
//--- Abrufen der Bildschirmkoordinaten unter Verwendung des zuvor erhaltenen Preises und der Zeit des letzten Ticks
int x=0,y=0;
if(!ChartTimePriceToXY(0,0,tick.time,tick.bid,x,y))
{
Print("ChartTimePriceToXY() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
obj_name="BitmapLabel";
if(!ObjectCreate(0,obj_name,OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0))
{
Print("ObjectCreate() failed. Error code: ",GetLastError());
return;
}
//--- Setzen des Ankerpunkts des Objekts auf seine Mitte.
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_CENTER);
//--- bestimmen der Koordinaten des grafischen Label-Objekt des Preises und der Zeit des letzten Ticks, um die Bildbreite nach links verschoben
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_XDISTANCE,x-ExtResWidth);
ObjectSetInteger(0,obj_name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- die Ressource, die zuvor als bmp-Bild gespeichert wurde, für das grafische Etikettenobjekt als Bilddatei angeben
ObjectSetString(0,obj_name,OBJPROP_BMPFILE,"\\Files\\ResourceSave\\"+ExtResName+".bmp");
//--- den Chart aktualisieren
ChartRedraw();
//--- 3 Sekunden warten, bevor das grafische Label-Objekt gelöscht wird
Print("Wait 3 seconds before deleting the new graphic object");
Sleep(3000);
if(!ObjectDelete(0,obj_name))
Print("ObjectDelete() failed. Error code: ",GetLastError());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Grafische Ressourcendaten aktualisieren |
//+------------------------------------------------------------------+
void Update(const string res_name,const uint &pixel_data[],const uint width,const uint height,const bool redraw)
{
//--- Verlassen, wenn Dimensionen von 0 übergeben wurden
if(width==0 || height==0)
return;
//--- Ressourcendaten aktualisieren und den Chart neu zeichnen
if(ResourceCreate(res_name,pixel_data,width,height,0,0,0,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE) && redraw)
ChartRedraw();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Eine Vertikale ziehen |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineVertical(int x,int y1,int y2,const uint clr)
{
int tmp;
//--- nach Y sortieren
if(y1>y2)
{
tmp=y1;
y1 =y2;
y2 =tmp;
}
//--- Linie außerhalb der Bildgrenzen
if(y2<0 || y1>=ExtResHeight || x<0 || x>=ExtResWidth)
return;
//--- innerhalb der Bildgrenzen bleiben
if(y1<0)
y1=0;
if(y2>=ExtResHeight)
y2=ExtResHeight-1;
//--- zeichnen der Linie
int index=y1*ExtResWidth+x;
for(int i=y1; i<=y2; i++,index+=ExtResWidth)
ExtResData[index]=clr;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Eine Horizontale ziehen |
//+------------------------------------------------------------------+
void LineHorizontal(int x1,int x2,int y,const uint clr)
{
int tmp;
//--- nach X sortieren
if(x1>x2)
{
tmp=x1;
x1 =x2;
x2 =tmp;
}
//--- Linie außerhalb der Bildgrenzen
if(x2<0 || x1>=ExtResWidth || y<0 || y>=ExtResHeight)
return;
//--- innerhalb der Bildgrenzen bleiben
if(x1<0)
x1=0;
if(x2>=ExtResWidth)
x2=ExtResWidth-1;
//--- zeichnen der Linie
ArrayFill(ExtResData,y*ExtResWidth+x1,(x2-x1)+1,clr);
}