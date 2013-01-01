FileReadInteger

Liest den Wert des Typs int, short oder char aus der binären Datei abhängig von der angegebenen Länge in Bytes. Das Lesen wird von der laufenden Position des Dateianzeigers durchgeführt.

int FileReadInteger(

int file_handle,

int size=INT_VALUE

);

Parameter

file_handle

[in] Dateiattribut, das durch die Funktion FileOpen() zurückgegeben wird.

size=INT_VALUE

[in] Die Anzahl der Bytes (bis zu 4), die Sie lesen möchten. Die folgenden Konstanten sind verfügbar: CHAR_VALUE=1, SHORT_VALUE=2 und INT_VALUE=4, so kann die Funktion den ganzzahligen Wert des Typs char, short oder int lesen.

Rückgabewert

Ein Wert vom Typ int. Das Ergebnis dieser Funktion muss deutlich in den Zieltyp, d.h. in den Typ, den Sie lesen möchten, geführt werden. Da der Rückgabewert vom Typ int ist, dann kann er leicht an jede Integer-Wert umgewandelt werden. Der Dateizeiger wird durch die Anzahl der gelesenen Bytes verschoben.

Hinweis

Wenn weniger als 4 Bytes gelesen werden, wird das Ergebnis immer positiv sein. Wenn ein oder zwei Bytes gelesen werden, können Sie das Vorzeichen durch eine explizite Umwandlung bzw. in den Typ char (1 Byte) oder short (2 Byte) bestimmen. Bestimmung vom Verzeichnis für die Drei-Byte-Zahl ist nicht trivial, da es keine entsprechenden Basiswerttyp gibt.

Beispiel (die Datei wird verwendet, die infolge der Arbeit des Beispiels für die Funktion FileWriteInteger bekommen ist)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileReadInteger.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plot Label1

#property indicator_label1 "Trends"

#property indicator_type1 DRAW_SECTION

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 1

//--- Parameter zum Lesen von Daten

input string InpFileName="Trend.bin"; // der Dateiname

input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname

//--- globale Variablen

int ind=0;

int size=0;

datetime time_buff[];

//--- indicator buffers

double buff[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

int def_size=100;

//--- trennen Sie den Speichern für den Arrays

ArrayResize(time_buff,def_size);

//--- öffnen Sie die Datei

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);

PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- Hilfsvariablen

int arr_size;

uchar arr[];

//--- lesen Sie die Dateidaten

while(!FileIsEnding(file_handle))

{

//--- erkennen Sie wieviele Symbole dienen für Zeiterfassung

arr_size=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);

ArrayResize(arr,arr_size);

for(int i=0;i<arr_size;i++)

arr[i]=(char)FileReadInteger(file_handle,CHAR_VALUE);

//--- merken Sie den Zeitwert

time_buff[size]=StringToTime(CharArrayToString(arr));

size++;

//--- die Größe des Arrays zu erhöhen, wenn sie überfüllt sind

if(size==def_size)

{

def_size+=100;

ArrayResize(time_buff,def_size);

}

}

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Die Daten sind gelesen, die Datei %s geschlossen",InpFileName);

}

else

{

PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- Arrays-Bindung zum Indikator Puffers

SetIndexBuffer(0,buff,INDICATOR_DATA);

//---- erstellen Sie die Indikatorwerte, die im Diagramm nicht sichtbar sein werden

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

//--- der Zyklus für die noch unbearbeiteten Bars

for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)

{

//--- die Voreinstellung 0

buff[i]=0;

//--- prüfen Sie, ob es noch Daten gibt

if(ind<size)

{

for(int j=ind;j<size;j++)

{

//--- wenn die Daten identisch sind, dann verwenden Sie den Wert aus einer Datei

if(time[i]==time_buff[j])

{

//--- erhalten Sie einen Preis

buff[i]=close[i];

//--- vergrößern Sie den Zähler

ind=j+1;

break;

}

}

}

}

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben

return(rates_total);

}

