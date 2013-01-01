- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadInteger
Liest den Wert des Typs int, short oder char aus der binären Datei abhängig von der angegebenen Länge in Bytes. Das Lesen wird von der laufenden Position des Dateianzeigers durchgeführt.
int FileReadInteger(
Parameter
file_handle
[in] Dateiattribut, das durch die Funktion FileOpen() zurückgegeben wird.
size=INT_VALUE
[in] Die Anzahl der Bytes (bis zu 4), die Sie lesen möchten. Die folgenden Konstanten sind verfügbar: CHAR_VALUE=1, SHORT_VALUE=2 und INT_VALUE=4, so kann die Funktion den ganzzahligen Wert des Typs char, short oder int lesen.
Rückgabewert
Ein Wert vom Typ int. Das Ergebnis dieser Funktion muss deutlich in den Zieltyp, d.h. in den Typ, den Sie lesen möchten, geführt werden. Da der Rückgabewert vom Typ int ist, dann kann er leicht an jede Integer-Wert umgewandelt werden. Der Dateizeiger wird durch die Anzahl der gelesenen Bytes verschoben.
Hinweis
Wenn weniger als 4 Bytes gelesen werden, wird das Ergebnis immer positiv sein. Wenn ein oder zwei Bytes gelesen werden, können Sie das Vorzeichen durch eine explizite Umwandlung bzw. in den Typ char (1 Byte) oder short (2 Byte) bestimmen. Bestimmung vom Verzeichnis für die Drei-Byte-Zahl ist nicht trivial, da es keine entsprechenden Basiswerttyp gibt.
Beispiel (die Datei wird verwendet, die infolge der Arbeit des Beispiels für die Funktion FileWriteInteger bekommen ist)
//+------------------------------------------------------------------+
Sehen Sie auch
IntegerToString, StringToInteger, Ganzzahlige Typen, FileWriteInteger