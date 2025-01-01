DokumentationKategorien
Löscht den Kontext von OpenCL.

void  CLContextFree(
   int  context     // Handle auf den OpenCL-Kontext
   );

Parameter

context

[in]  Handle auf den OpenCL-Kontext.

Rückgabewert

Kein. Im Falle eines internen Fehlers, ändert sich der Wert von _LastError. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().