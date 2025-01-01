Arbeiten mit der Datenbank

Arbeiten mit der Datenbank

Die Funktionen für die Arbeit mit Datenbanken basieren auf der beliebten und einfach zu bedienende SQLite Engine. Die bequeme Eigenschaft dieser Engine besteht darin, dass sich die gesamte Datenbank in einer einzigen Datei auf der Festplatte des Nutzer-PCs befindet.

Die Funktionen ermöglichen das bequeme Erstellen von Tabellen, das Hinzufügen von Daten, die Durchführung von Änderungen und die Arbeit mit Stichproben über den einfachen SQL-Anfragen:

die Abfrage von Handelshistorie und Kursdaten aus beliebigen Formaten,

das Speichern von Optimierungs- und Testergebnissen,

Vorbereitung und Austausch von Daten mit anderen Analysepaketen,

Speicherung von MQL5-Anwendungseinstellungen und -Status.

Abfragen erlauben die Verwendung von statistischen und mathematischen Funktionen.

Die Funktionen für die Arbeit mit Datenbanken ermöglichen es, die sich am häufigsten wiederholenden Operationen zur Behandlung großer Datenfelder durch SQL-Anfragen zu ersetzen, so dass es oft möglich ist, die Aufrufe DatenbankAusführen/DatenbankVorbereiten zu verwenden, anstatt komplexe Schleifen und Vergleiche zu programmieren. Verwenden Sie die Funktion DatabaseReadBind, um ganz einfach die Abfrageergebnisse in einer vorgefertigten Struktur zu erhalten. Die Funktion ermöglicht das Lesen aller Datensatzfelder auf einmal innerhalb eines einzigen Aufrufs.

Um das Lesen, Schreiben und Modifizieren zu beschleunigen, kann eine Datenbank mit dem Flag DATABASE_OPEN_MEMORY im RAM geöffnet/angelegt werden, obwohl eine solche Datenbank nur für eine bestimmte Anwendung verfügbar ist und nicht gemeinsam genutzt wird. Bei der Arbeit mit Datenbanken, die sich auf der Festplatte befinden, sollten Einfügungen/Änderungen von Massendaten in Transaktionen mit DatabaseTransactionBegin/DatabaseTransactionCommit/DatabaseTransactionRollback umhüllt werden. Dies beschleunigt den Prozess um das Hundertfache.

Um die Arbeit mit den Funktionen zu beginnen, lesen Sie den Artikel SQLite: Natives Arbeiten mit SQL-Datenbanken in MQL5.

Funktion Aktion DatabaseOpen Öffnet oder erstellt die angegebene Datenbankdatei DatabaseClose Schließt die Datenbank DatabaseImport Importieren von Daten aus einer Datei in eine Tabelle DatabaseExport Exportiert eine Tabelle oder das Ergebnis einer SQL-Anfrage in eine CSV-Datei DatabasePrint Druckt eine Tabelle oder ein Ergebnis der SQL-Anfrage im Experten-Journal aus DatabaseTableExists Prüft das Vorhandensein der Tabelle in einer Datenbank DatabaseExecute Ausführung einer Anfrage an die angegebene Datenbank DatabasePrepare Erstellt das Handle für die Anfragen, die durch DatabaseRead() ausgeführt werden kann DatabaseReset Rücksetzen einer Anfrage, wie nach dem Aufruf von DatabasePrepare() DatabaseBind Setzt einen Parameterwert in einer Anfrage DatabaseBindArray Setzt einen Parameterarray als Parameterwert DatabaseRead Wechselt zum nächsten Eintrag als Ergebnis einer Anfrage DatabaseReadBind Wechselt zum nächsten Datensatz und liest aus ihm Daten in die Struktur DatabaseFinalize Entfernt eine Anfrage, die durch DatabasePrepare() erstellt wurde DatabaseTransactionBegin Startet die Ausführung der Transaktion DatabaseTransactionCommit Schließt die Ausführung der Transaktion ab RDatabaseTransactionRollback Zurücksetzen der Transaktionen DatabaseColumnsCount Abrufen der Felderanzahl einer Anfrage DatabaseColumnName Abrufen des Feldnamens nach dem Index DatabaseColumnType Abrufen des Feldtyps nach dem Index DatabaseColumnSize Abrufen der Feldgröße in Bytes DatabaseColumnText Abrufen des Feldwerts als Zeichenkette aus dem aktuellen Datensatz DatabaseColumnInteger Abrufen des Integer-Werts aus dem aktuellen Datensatz DatabaseColumnLong Abrufen des Long-Werts aus dem aktuellen Datensatz DatabaseColumnDouble Abrufen des Double-Wertes aus dem aktuellen Datensatz DatabaseColumnBlob Abrufen des Feldwerts als Array aus dem aktuellen Datensatz

Statistische Funktionen:

mode – Modus

median – Median (50. Perzentil)

percentile_25 – 25. Perzentil

percentile_75

percentile_90

percentile_95

percentile_99

stddev oder stddev_samp — Standardabweichung der Stichprobe

stddev_pop — Standardabweichung der Grundgesamtheit

variance or var_samp — Varianz der Stichprobe

var_pop — Varianz der Grundgesamtheit

Mathematische Funktionen

acos(X) - Arkuscosinus im Bogenmaß

acosh(X) - hyperbolischer Arkuscosinus

asin(X) - Arkussinus im Bogenmaß

asinh(X) - hyperbolischer Arkussinus

atan(X) - Arkustangens im Bogenmaß

atan2(X,Y) - Arkustangens im Bogenmaß des Verhältnisses X/Y

atanh(X) - hyperbolischer Arkustangens

ceil(X) - Aufrunden auf eine ganze Zahl

ceiling(X) - Aufrunden auf eine ganze Zahl

cos(X) - Cosinus des Winkels im Bogenmaß

cosh(X) - hyperbolischer Cosinus

degrees(X) - Umrechnung eines Bogenmaßes in einen Winkel

exp(X) - Exponent

floor(X) - Abrunden auf eine ganze Zahl

ln(X) - natürlicher Logarithmus

log(B,X) - Logarithmus zur angegebenen Basis

log(X) - dezimaler Logarithmus

log10(X) - dezimaler Logarithmus

log2(X) - Logarithmus zur Basis 2

mod(X,Y) - Rest der Division

pi() - Näherung von Pi

pow(X,Y) - potenzieren der angegebenen Basis mit dem Exponenten

power(X,Y) – potenzieren der angegebenen Basis mit dem Exponenten

radians(X) - wandelt den Winkel in Bogenmaß um

sin(X) – Sinus eines Winkels in Bogenmaß

sinh(X) - hyperbolischer Sinus

sqrt(X) - Quadratwurzel

tan(X) - Tangens eines Winkels in Bogenmaß

tanh(X) - hyperbolischer Tangens

trunc(X) - Abschneiden auf die ganze Zahl, die näher 0 ist

Beispiel: