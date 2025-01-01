- OrderCalcMargin
- OrderCalcProfit
- OrderCheck
- OrderSend
- OrderSendAsync
- PositionsTotal
- PositionGetSymbol
- PositionSelect
- PositionSelectByTicket
- PositionGetDouble
- PositionGetInteger
- PositionGetString
- PositionGetTicket
- OrdersTotal
- OrderGetTicket
- OrderSelect
- OrderGetDouble
- OrderGetInteger
- OrderGetString
- HistorySelect
- HistorySelectByPosition
- HistoryOrderSelect
- HistoryOrdersTotal
- HistoryOrderGetTicket
- HistoryOrderGetDouble
- HistoryOrderGetInteger
- HistoryOrderGetString
- HistoryDealSelect
- HistoryDealsTotal
- HistoryDealGetTicket
- HistoryDealGetDouble
- HistoryDealGetInteger
- HistoryDealGetString
HistoryOrderGetString
Gibt die angeforderte Eigenschaft der Order zurück. Die Ordereigenschaft muss vom Typ string sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
1. Gibt den Wert der Eigenschaft selbst zurück.
|
string HistoryOrderGetString(
2. Gibt true oder false zurück, abhängig von der erfolgreichen Durchführung der Funktion. Im Erfolgsfall wird der Wert der Eigenschaft der Empfangsvariablen zugewiesen, die durch Referenz als letzter Parameter übertragen wird.
|
bool HistoryOrderGetString(
Parameter
ticket_number
[in] Orderticket.
property_id
[in] Identifikator der Ordereigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING sein.
string_var
[out] Variable vom Typ string, die den Wert der angeforderten Eigenschaft annimmt.
Rückgabewert
Wert vom Typ string.
Hinweis
Man darf Aufträge (order) aus der Historie und gültige schwebende Aufträge (pending order) nicht miteinander verwechseln, die in der Registerkarte "Handel" in der Werkzeugleiste "Instrumente" dargestellt werden. Die Liste der schwebenden Aufträge, die annulliert wurden oder zur Ausführung der Handelsoperation geführt haben, kann man in der Registerkarte "Historie" in der Werkzeugleiste "Instrumente" des Client-Terminals sehen.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Siehe auch
HistorySelect(), HistoryOrdersTotal(), HistoryOrderSelect(), Ordereigenschaften