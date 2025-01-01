Struktur der Handelsanforderung (MqlTradeRequest)

Interaktion von Client-Terminal und Handelsserverfür Durchführung für Operation der Orderstellung wird mittels Handelanforderungen durchgeführt. Anforderung ist durch die spezielle vorbestimmte Struktur MqlTradeRequest dargestellt, die alle erforderlichen Felder für Abschluss der Handelsorder enthält. Ergebnis der Verarbeitung von Anforderung ist durch die Struktur MqlTradeResult repraesentiert.

struct MqlTradeRequest

{

ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action; // Operationstyp

ulong magic; // Expert Advisor ID (Identifikator magic number)

ulong order; // Orderticket

string symbol; // Name des Handelssymbols

double volume; // angefordertes Dealvolumen in Lots

double price; // Preis

double stoplimit; // Orderlevel StopLimit

double sl; // Oderlevel Stop Loss

double tp; // Orderlevel Take Profit

ulong deviation; // maximal moegliche Abweichnung vom angeforderten Preis

ENUM_ORDER_TYPE type; // Ordertyp

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling; // Durchführungstyp der Order

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time; // Typ der Ablauffrist der Order

datetime expiration; // Ablauffrist der Pending-Order (für Orders des Typs ORDER_TIME_SPECIFIED)

string comment; // Oprderkommentar

ulong position; // Position ticket

ulong position_by; // The ticket of an opposite position

};

Beschreibung der Felder

Feld Beschreibung action Typ der Handelsoperation. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS sein magic Identifikator des Experten. Ermoeglicht, analytische Verabeitung der Handelsordern zu gestalten. Jeder Experte kann seinen unikalen Identifikator beim Senden der Handelanforderung stellen order Ticket der Order. Für Modifikation der Warteordern erforderlich. symbol Symbolname der Order. Nicht erforderlich bei Modifikation der Ordern und Schliessen der Positionen. volume Angefordertes Dealvolumen in Lots. Realwert des Volumens wird vom Durchführungstyp der Order abhängen price Preis, bei dem Order ausgeführt werden muss, für Marktordern mit dem Durchführungstyp "Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET), die den Typ TRADE_ACTION_DEAL haben, ist es nicht erforderlich, Preis anzugeben stoplimit Preis, bei dem Warteorder Limit gestellt wird, wenn der Preis den Wert price reicht( diese Bedingung ist obligatorisch). Bis dahin wird Warteorder ins Handelssystem nicht ausgegeben sl Stop Loss des Preises bei unguenstiger Bewegung des Preises tp Take Profit des Preises bei guenstiger Bewegung des Preises deviation Maximal moefliche Abweichung vom angeforderten Preis vorgegeben in Punkten type Ordertyp. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_ORDER_TYPE sein type_filling Durchführungstyp der Order. Kann einer der Enumerationswerte ENUM_ORDER_TYPE_FILLING sein type_time Ablauftyp der Order. Kann einer der Enumerationswerte ENUM_ORDER_TYPE_TIME sein expiration Ablauffrist der Warteordern (für Ordern des Typs ORDER_TIME_SPECIFIED) comment Kommentar zur Order

Beim Modifizieren oder Schließen einer Position im Hedging-Modus müssen Sie ihr Ticket (MqlTradeRequest::position) angeben. Im Netting-Modus können Sie das Ticket auch angeben, aber die Identifikation erfolgt anhand des Symbolnamens.

für Senden der Order Handelsoperationen durchzuführen, muss die Funktion OrderSend() verwendet werden. Für jede Handelsoperation muessen obligatorische Felde angegeben werden und können optionale Felder ausgefuellt werden. Insgesamt werden 7 Varianten des Sendens der Handelsanforderung vorausgesehen:

Request Execution

Handelsorder, Positionen im Request Execution Mode zu oeffnen (Handelsmode bei der Anforderung der laufenden Preise). Man muss 9 Felder spezifizieren:

action

symbol

volume

price

sl

tp

deviation

type

type_filling

Man kann auch Feldwerte magic und comment vorgeben.

Instant Execution

Handelsorder, Positionen im Instant Execution Mode zu oeffnen (Handel mit Flowpreisen). Man muss 9 Felder spezifizieren:

action

symbol

volume

price

sl

tp

deviation

type

type_filling

Man kann auch Feldwerte magic und comment vorgeben.

Market Execution

Handelsorder, Positionen im Market Execution Mode zu oeffnen (Durchführung der Handelsorder im Mark). Man muss 5 Felder spezifizieren:

action

symbol

volume

type

type_filling

Man kann auch Feldwerte magic und comment vorgeben.

Exchange Execution

Handelsorder, Positionen im Exchange Execution Modus zu öffnen (Börse-Modus der Ausführung von Handelsordern). Man muss 5 Felder angeben:

action

symbol

volume

type

type_filling

Man kann auch Feldwerte magic und comment vorgeben.

Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_DEAL für das Eröffnen einer Buy-Position:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eröffnen einer Buy-Position |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- Parameter der Anfrage

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // Typ der Transaktion

request.symbol =Symbol(); // Symbol

request.volume =0.1; // Volumen von 0.1 Lot

request.type =ORDER_TYPE_BUY; // Ordertyp

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); // Eröffnungspreis

request.deviation=5; // zulässige Abweichung vom Kurs

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber der Order

//--- Anfrage senden

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_DEAL für das Eröffnen einer Sell-Position:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eröffnen einer Sell-Position |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- Parameter der Anfrage

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // Typ der Transaktion

request.symbol =Symbol(); // Symbol

request.volume =0.2; // Volumen von 0.2 Lot

request.type =ORDER_TYPE_SELL; // Ordertyp

request.price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); // Eröffnungspreis

request.deviation=5; // zulässige Abweichung vom Kurs

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber der Order

//--- Anfrage senden

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_DEAL für das Schließen von Positionen:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs

//+------------------------------------------------------------------+

//| Schließen aller Position |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // Anzahl offener Positionen

//--- in allen offenen Positionen suchen

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

//--- Parameter der Order

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // das Ticket der Position

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // Symbol

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // Stellen nach dem Komma

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber der Position

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // das Volumen der Position

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // Typ der Position

//--- Details zur Position anzeigen

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

magic);

//--- wenn MagicNumber übereinstimmt

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- die Werte der Anfrage und des Ergebnisses auf Null setzen

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- Parameter der Transaktion setzen

request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // Typ der Transaktion

request.position =position_ticket; // das Ticket der Position

request.symbol =position_symbol; // Symbol

request.volume =volume; // das Volumem der Position

request.deviation=5; // zulässige Abweichung vom Preis

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber der Position

//--- den Preis und den Ordertyp je nach dem Positionstyp setzen

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

request.type =ORDER_TYPE_SELL;

}

else

{

request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

request.type =ORDER_TYPE_BUY;

}

//--- Informationen über das Schließen anzeigen

PrintFormat("Close #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- Senden der Anfrage

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//---

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



SL & TP Modification

Handelsorder, Levels StopLoss und/oder TakeProfit zu modifizieren. Man muss 4 Felder angeben:

action

symbol

sl

tp

Ein Beispiel für die Transaktion TRADE_ACTION_SLTP für die Änderung von Stop Loss und Take Profit bei einer offenen Position:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs

//+------------------------------------------------------------------+

//| Stop Loss und Take Profit modifizieren |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren

MqlTradeRequest request;

MqlTradeResult result;

int total=PositionsTotal(); // Anzahl offener Positionen

//--- in allen offenen Positionen suchen

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- Parameter der Order

ulong position_ticket=PositionGetTicket(i);// das Ticket der Position

string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // Symbol

int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // Stellen nach dem Komma

ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber der Position

double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // Volumen der Position

double sl=PositionGetDouble(POSITION_SL); // Stop Loss der Position

double tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // Take Profit der Position

ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // Typ der Position

//--- Details zur Position anzeigen

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

position_ticket,

position_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- wenn die MagicNumber übereinstimmt, sind Stop Loss und Take Profit nicht gesetzt

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

//--- aktuelle Preis Levels berechnen

double price=PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);

double bid=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID);

double ask=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK);

int stop_level=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

double price_level;

//--- wenn der Level der minimalen Abweichung vom aktuellen Schlusskurs in Punkten nicht angegeben wurde,

if(stop_level<=0)

stop_level=150; // setzen wir eine Abweichung von 150 Punkten vom aktuellen Schlusskurs

else

stop_level+=50; // sicherheitshalber nehmen wir (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL + 50) Punkte



//--- Stop Loss und Take Profit berechnen und abrunden

price_level=stop_level*SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_POINT);

if(type==POSITION_TYPE_BUY)

{

sl=NormalizeDouble(bid-price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(bid+price_level,digits);

}

else

{

sl=NormalizeDouble(ask+price_level,digits);

tp=NormalizeDouble(ask-price_level,digits);

}

//--- die Werte der Anfrage und des Ergebnisses auf Null setzen

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- Parameter der Transaktion setzen

request.action =TRADE_ACTION_SLTP; // Typ der Transaktion

request.position=position_ticket; // das Ticket der Position

request.symbol=position_symbol; // Symbol

request.sl =sl; // Stop Loss der Position

request.tp =tp; // Take Profit der Position

request.magic=EXPERT_MAGIC; // MagicNumber der Position

//--- Informationen über die Modifizierung anzeigen

PrintFormat("Modify #%I64d %s %s",position_ticket,position_symbol,EnumToString(type));

//--- Senden einer Anfrage

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Pending Order

Handelsorder, eine Handelsorder einzustellen. Man muss 11 Felder angeben:

action

symbol

volume

price

stoplimit

sl

tp

type

type_filling

type_time

expiration

Man kann auch Feldwerte magic und comment vorgeben.

Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_PENDING für das Setzen einer Pending Order:

#property description "Ein Beispiel für das Platzieren von Pending Orders"

#property script_show_inputs

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des Expert Advisors

input ENUM_ORDER_TYPE orderType=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // Ordertyp

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pending Orders setzen |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

//--- Parameter für das Platzieren einer Pending Order

request.action =TRADE_ACTION_PENDING; // Typ der Transaktion

request.symbol =Symbol(); // Symbol

request.volume =0.1; // das Volumen von 0.1 Lot

request.deviation=2; // zulässige Abweichung vom Preis

request.magic =EXPERT_MAGIC; // MagicNumber der Order

int offset = 50; // Abweichung von aktuellen Kurs für das Platzieren einer Order, in Punkten

double price; // Preis, bei dem die Order ausgelöst wird

double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); // Punktgröße

int digits=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); // Stellen nach dem Komma (Genauigkeit)

//--- den Typ der Transaktion überprüfen

if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_LIMIT; // Ordertyp

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point; // Eröffnungskurs

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungskurs

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_LIMIT; // Ordertyp

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point; // Eröffnungskurs

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungskurs

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_BUY_STOP; // Ordertyp

price =SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point; // Eröffnungskurs

request.price=NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungskurs

}

else if(orderType==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

request.type =ORDER_TYPE_SELL_STOP; // Ordertyp

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point; // Eröffnungspreis

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungspreis

}

else Alert("Dieses Beispiel gilt nur für das Platzieren von Pending Orders"); // wenn eine nicht Pending Order ausgewählt wurde

//--- Senden einer Anfrage

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

//+------------------------------------------------------------------+



Modify Pending Order

Handelsorder, Preislevels der Warteorder zu modifizieren. Man muss 7 Felder spezifizieren:

action

order

price

sl

tp

type_time

expiration

Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_MODIFY für das Modifizieren von Preis-Levels von Pending Orders:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des EAs

//+------------------------------------------------------------------+

//| Modifizieren von Pending Orders |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // Anzahl platzierter Pending Orders

//--- in allen gesetzten Pending Orders suchen

for(int i=0; i<total; i++)

{

//--- Parameter der Order

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // das Ticket der Order

string order_symbol=Symbol(); // Symbol

int digits=(int)SymbolInfoInteger(order_symbol,SYMBOL_DIGITS); // Stellen nach dem Komma

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber der Order

double volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT); // das aktuelle Volumen der Order

double sl=OrderGetDouble(ORDER_SL); // der aktuelle Stop Loss der Order

double tp=OrderGetDouble(ORDER_TP); // der aktuelle Take Profit der Order

ENUM_ORDER_TYPE type=(ENUM_ORDER_TYPE)OrderGetInteger(ORDER_TYPE); // Ordertyp

int offset = 50; // Abweichung vom aktuellen Kurs für das Platzieren einer Order, in Punkten

double price; // Preis der Auslösung der Order

double point=SymbolInfoDouble(order_symbol,SYMBOL_POINT); // Punktgröße

//--- Details zur Order anzeigen

PrintFormat("#%I64u %s %s %.2f %s sl: %s tp: %s [%I64d]",

order_ticket,

order_symbol,

EnumToString(type),

volume,

DoubleToString(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN),digits),

DoubleToString(sl,digits),

DoubleToString(tp,digits),

magic);

//--- wenn die MagicNumber übereinstimmt, sind Stop Loss und Take Profit nicht setzt

if(magic==EXPERT_MAGIC && sl==0 && tp==0)

{

request.action=TRADE_ACTION_MODIFY; // Typ der Transaktion

request.order = OrderGetTicket(i); // das Ticket der Order

request.symbol =Symbol(); // Symbol

request.deviation=5; // zulässige Abweichung vom Preis

//--- Preis-Level, Take Profit und Stop Loss der Order je nach Ordertyp setzen

if(type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungspreis

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungspreis

}

else if(type==ORDER_TYPE_BUY_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK)+offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungskurs

}

else if(type==ORDER_TYPE_SELL_STOP)

{

price = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID)-offset*point;

request.tp = NormalizeDouble(price-offset*point,digits);

request.sl = NormalizeDouble(price+offset*point,digits);

request.price =NormalizeDouble(price,digits); // normierter Eröffnungskurs

}

//--- Anfrage senden

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

//--- die Werte der Anfrage und des Ergebnisses auf Null setzen

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



Delete Pending Order

Handelsorder, eine Warteorder zu entfernen. Man muss 2 Felder spezifizieren:

action

order

Ein Beispiel der Transaktion TRADE_ACTION_REMOVE für das Löschen von Pending Orders:

#define EXPERT_MAGIC 123456 // MagicNumber des Expert Advisors

//+------------------------------------------------------------------+

//| Pending Orders löschen |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- die Anfrage und das Ergebnis deklarieren und initialisieren

MqlTradeRequest request={};

MqlTradeResult result={};

int total=OrdersTotal(); // Anzahl platzierter Pending Orders

//--- in allen platzierten Pending Orders suchen

for(int i=total-1; i>=0; i--)

{

ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // das Ticket der Order

ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber der Order

//--- wenn die MagicNumber übereinstimmt

if(magic==EXPERT_MAGIC)

{

//--- die Werte der Anfrage und des Ergebnisses auf Null setzen

ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

//--- Parameter der Transaktion setzen

request.action=TRADE_ACTION_REMOVE; // Typ der Transaktion

request.order = order_ticket; // das Ticket der Order

//--- Anfrage senden

if(!OrderSend(request,result))

PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen

//--- Details zur Transaktion

PrintFormat("retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order);

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+



