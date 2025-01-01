|
#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Prüfung, ob ein Symbol in den Listen vorhanden ist, wenn nicht, dieses melden und die Arbeit beenden
bool custom = false;
if(!SymbolExist(SYMBOL_NAME, custom))
{
PrintFormat("'%s' symbol not found in the lists", SYMBOL_NAME);
return;
}
//--- ein Symbol zum Fenster der Marktübersicht hinzufügen
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(SYMBOL_NAME, true))
{
Print("SymbolSelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- wenn ein Symbol erfolgreich zur Liste hinzugefügt wurde, rufen wir seinen Index im Fenster der Marktübersicht ab und senden das Ergebnis an das Journal senden
int index = SymbolIndex(SYMBOL_NAME);
PrintFormat("The '%s' symbol has been added to the MarketWatch list. Symbol index in the list: %d", SYMBOL_NAME, index);
//--- jetzt wird das Symbol aus dem Fenster der Marktübersicht entfernt
ResetLastError();
if(!SymbolSelect(SYMBOL_NAME, false))
{
Print("SymbolSelect() failed. Error ", GetLastError());
return;
}
//--- wenn ein Symbol erfolgreich aus der Liste entfernt wurde, ist sein Index im Fenster der Marktübersicht -1, wir senden das Ergebnis der Löschung an das Journal
index = SymbolIndex(SYMBOL_NAME);
PrintFormat("The '%s' symbol has been removed from the MarketWatch list. Symbol index in the list: %d", SYMBOL_NAME, index);
/*
Ergebnis:
The 'GBPHKD' symbol has been added to the MarketWatch list. Symbol index in the list: 12
The 'GBPHKD' symbol has been removed from the MarketWatch list. Symbol index in the list: -1
*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Return the symbol index in the Market Watch symbol list |
//+------------------------------------------------------------------+
int SymbolIndex(const string symbol)
{
int total = SymbolsTotal(true);
for(int i=0; i<total; i++)
{
string name = SymbolName(i, true);
if(name == symbol)
return i;
}
return(WRONG_VALUE);
}