#define SYMBOL_NAME "GBPHKD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Prüfung, ob ein Symbol in den Listen vorhanden ist, wenn nicht, dieses melden und die Arbeit beenden

bool custom = false;

if(!SymbolExist(SYMBOL_NAME, custom))

{

PrintFormat("'%s' symbol not found in the lists", SYMBOL_NAME);

return;

}



//--- ein Symbol zum Fenster der Marktübersicht hinzufügen

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(SYMBOL_NAME, true))

{

Print("SymbolSelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- wenn ein Symbol erfolgreich zur Liste hinzugefügt wurde, rufen wir seinen Index im Fenster der Marktübersicht ab und senden das Ergebnis an das Journal senden

int index = SymbolIndex(SYMBOL_NAME);

PrintFormat("The '%s' symbol has been added to the MarketWatch list. Symbol index in the list: %d", SYMBOL_NAME, index);



//--- jetzt wird das Symbol aus dem Fenster der Marktübersicht entfernt

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(SYMBOL_NAME, false))

{

Print("SymbolSelect() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- wenn ein Symbol erfolgreich aus der Liste entfernt wurde, ist sein Index im Fenster der Marktübersicht -1, wir senden das Ergebnis der Löschung an das Journal

index = SymbolIndex(SYMBOL_NAME);

PrintFormat("The '%s' symbol has been removed from the MarketWatch list. Symbol index in the list: %d", SYMBOL_NAME, index);



/*

Ergebnis:

The 'GBPHKD' symbol has been added to the MarketWatch list. Symbol index in the list: 12

The 'GBPHKD' symbol has been removed from the MarketWatch list. Symbol index in the list: -1

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Return the symbol index in the Market Watch symbol list |

//+------------------------------------------------------------------+

int SymbolIndex(const string symbol)

{

int total = SymbolsTotal(true);

for(int i=0; i<total; i++)

{

string name = SymbolName(i, true);

if(name == symbol)

return i;

}

return(WRONG_VALUE);

}