FileGetInteger

Ruft eine ganzzahlige Eigenschaft der Datei. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

1. Eigenschaften beim Handle bekommen.

long FileGetInteger(

int file_handle,

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER property_id

);

2. Eigenschaften beim Dateinamen bekommen.

long FileGetInteger(

const string file_name,

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER property_id,

bool common_folder=false

);

Parameter

file_handle

[in] Dateideskriptor der durch die FileOpen() Funktion zurückgegeben wird.

file_name

[in] Der Dateiname.

property_id

[in] ID der Datei-Eigenschaft. Der Wert kann der ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER Enumerationswerte sein. Wenn die zweite Version der Funktion benutzt wird, können Sie die Werte nur für die folgenden Eigenschaften erhalten: FILE_EXISTS, FILE_CREATE_DATE, FILE_MODIFY_DATE, FILE_ACCESS_DATE und FILE_SIZE.

common_folder=false

[in] Verweist auf den Speicherort der Datei. Wenn der Parameter falsch ist, dann das Data-Ordner des Terminals durchgeschaut wird, ansonsten wird es davon ausgegangen, dass die Datei in einem freigegebenen Ordner von Kunden-Terminals liegt \Terminal\Common\Files (FILE_COMMON).

Rückgabewert

Wert der Eigenschaft. Im Falle eines Fehlers, gibt die Funktion -1 zurück. Um die Information über Fehler zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Wenn ein Ordner angegeben wird, wenn Sie die Eigenschaften durch den Namen erhalten, hat die Funktion Fehler 5018 (ERR_MQL_FILE_IS_DIRECTORY) in jedem Fall, während der Rückgabewert korrekt ist.

Hinweis

Die Funktion verändert immer den Fehlercode. Wenn es gelingt, wird der Fehlercode auf Null zurückgesetzt.

Beispiel:

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- Eingabeparameters

input string InpFileName="data.csv";

input string InpDirectoryName="SomeFolder";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string path=InpDirectoryName+"//"+InpFileName;

long l=0;

//--- öffnen Sie die Datei

ResetLastError();

int handle=FileOpen(path,FILE_READ|FILE_CSV);

if(handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- drucken Sie alle Informationen über die Datei

Print(InpFileName," file info:");

FileInfo(handle,FILE_EXISTS,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_CREATE_DATE,l,"date");

FileInfo(handle,FILE_MODIFY_DATE,l,"date");

FileInfo(handle,FILE_ACCESS_DATE,l,"date");

FileInfo(handle,FILE_SIZE,l,"other");

FileInfo(handle,FILE_POSITION,l,"other");

FileInfo(handle,FILE_END,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_COMMON,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_TEXT,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_BINARY,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_CSV,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_ANSI,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_READABLE,l,"bool");

FileInfo(handle,FILE_IS_WRITABLE,l,"bool");

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(handle);

}

else

PrintFormat("%s Datei ist nicht geöffnet, FehlerCode = %d",InpFileName,GetLastError());

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Anzeige den Wert der Dateieigenschaft |

//+------------------------------------------------------------------+

void FileInfo(const int handle,const ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER id,

long l,const string type)

{

//--- erhalten Sie den Wert der Eigenschaft

ResetLastError();

if((l=FileGetInteger(handle,id))!=-1)

{

//--- der Wert erhaltet wurde, zeigen Sie es im richtigen Format

if(!StringCompare(type,"bool"))

Print(EnumToString(id)," = ",l ? "true" : "false");

if(!StringCompare(type,"date"))

Print(EnumToString(id)," = ",(datetime)l);

if(!StringCompare(type,"other"))

Print(EnumToString(id)," = ",l);

}

else

Print("Fehler, Kode = ",GetLastError());

}

