- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileGetInteger
Ruft eine ganzzahlige Eigenschaft der Datei. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
1. Eigenschaften beim Handle bekommen.
|
long FileGetInteger(
2. Eigenschaften beim Dateinamen bekommen.
|
long FileGetInteger(
Parameter
file_handle
[in] Dateideskriptor der durch die FileOpen() Funktion zurückgegeben wird.
file_name
[in] Der Dateiname.
property_id
[in] ID der Datei-Eigenschaft. Der Wert kann der ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER Enumerationswerte sein. Wenn die zweite Version der Funktion benutzt wird, können Sie die Werte nur für die folgenden Eigenschaften erhalten: FILE_EXISTS, FILE_CREATE_DATE, FILE_MODIFY_DATE, FILE_ACCESS_DATE und FILE_SIZE.
common_folder=false
[in] Verweist auf den Speicherort der Datei. Wenn der Parameter falsch ist, dann das Data-Ordner des Terminals durchgeschaut wird, ansonsten wird es davon ausgegangen, dass die Datei in einem freigegebenen Ordner von Kunden-Terminals liegt \Terminal\Common\Files (FILE_COMMON).
Rückgabewert
Wert der Eigenschaft. Im Falle eines Fehlers, gibt die Funktion -1 zurück. Um die Information über Fehler zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Wenn ein Ordner angegeben wird, wenn Sie die Eigenschaften durch den Namen erhalten, hat die Funktion Fehler 5018 (ERR_MQL_FILE_IS_DIRECTORY) in jedem Fall, während der Rückgabewert korrekt ist.
Hinweis
Die Funktion verändert immer den Fehlercode. Wenn es gelingt, wird der Fehlercode auf Null zurückgesetzt.
Beispiel:
|
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
