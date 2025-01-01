StringBufferLen

Gibt die Puffergroesse zurück, der für den String verteilt wurde.

int StringBufferLen(

string string_var

)

Parameter

string_var

[in] Zeile.

Rückgabewert

Wert 0 bedeutet, dass der String konstant ist und die Puffergroesse nicht verändert werden kann. -1 bedeutet, dass der String dem Client-Terminal angehört und die Veränderung des Pufferginhalts zu unbestimmten Ergebnissen führen kann.

Beispiel:

void OnStart()

{

long length=1000;

string a="a",b="b";

//---

long i;

Print("before: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),

" StringLen(a) = ",StringLen(a));

for(i=0;i<length;i++)

{

StringAdd(a,b);

}

Print("after: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),

" StringLen(a) = ",StringLen(a));

}

Sehen Sie auch

StringAdd, StringInit, StringLen, StringFill