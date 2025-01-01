- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringBufferLen
Gibt die Puffergroesse zurück, der für den String verteilt wurde.
|
int StringBufferLen(
Parameter
string_var
[in] Zeile.
Rückgabewert
Wert 0 bedeutet, dass der String konstant ist und die Puffergroesse nicht verändert werden kann. -1 bedeutet, dass der String dem Client-Terminal angehört und die Veränderung des Pufferginhalts zu unbestimmten Ergebnissen führen kann.
Beispiel:
|
void OnStart()
Sehen Sie auch