DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StringfunktionenStringBufferLen 

StringBufferLen

Gibt die Puffergroesse zurück, der für den String verteilt wurde.

int  StringBufferLen(
   string  string_var      // Zeile
   )

Parameter

string_var

[in]  Zeile.

Rückgabewert

Wert 0 bedeutet, dass der String konstant ist und die Puffergroesse nicht verändert werden kann. -1 bedeutet, dass der String dem Client-Terminal angehört und die Veränderung des Pufferginhalts zu unbestimmten Ergebnissen führen kann.

Beispiel:

void OnStart()
  {
   long length=1000;
   string a="a",b="b";
//---
   long i;
   Print("before: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   Print("after: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
  }

