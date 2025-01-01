DokumentationKategorien
Gibt den ganzzahligen Wert zurück, der der nächste von oben ist.

double  MathCeil(
   double  val      // Zahl
   );

Parameter

val

[in]  Numerischer Wert.

Rückgabewert

Der numerische Wert, der die kleinste ganze Zahl darstellt, die größer oder gleich val ist.  

Hinweis

Statt der Funktion MathCeil()kann die Funktion ceil() verwendet werden.

 

Beispiel:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Variablen für die Umwandlung deklarieren
   double value=0;                     // reelle Zahl für MathCeil
   int    ceil_value=0;                // Ergebnis des Funktionsaufrufs
//--- in einer Schleife über die Anzahl der Dezimalschritte einer reellen Zahl
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- erhöhe den Zahlenwert,
      //--- hole den nächstgelegenen ganzzahligen Wert von oben
      //--- und drucke die Kontrollwerte ins Journal
      value+=0.1;
      ceil_value=(int)MathCeil(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, ceil value: %d",value,ceil_value);
      /*
     Ergebnis:
      value0.1ceil value1
      value0.2ceil value1
      value0.3ceil value1
      value0.4ceil value1
      value0.5ceil value1
      value0.6ceil value1
      value0.7ceil value1
      value0.8ceil value1
      value0.9ceil value1
      value1.0ceil value1
      value1.1ceil value2
      value1.2ceil value2
      value1.3ceil value2
      value1.4ceil value2
      value1.5ceil value2
      value1.6ceil value2
      value1.7ceil value2
      value1.8ceil value2
      value1.9ceil value2
      value2.0ceil value2
      value2.1ceil value3
      value2.2ceil value3
      value2.3ceil value3
      value2.4ceil value3
      value2.5ceil value3
      value2.6ceil value3
      value2.7ceil value3
      value2.8ceil value3
      value2.9ceil value3
      value3.0ceil value3
      value3.1ceil value4
      */
     }
  }